Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pontarlier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pontarlier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontarlier.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontarlier
11:49 - Patrick Comte, Bénédicte Hérard et Bertrand Guinchard forment le trio de tête à Pontarlier
Les élections municipales 2026 à Pontarlier ont vu Patrick Comte (Divers centre) prendre la première place dimanche dernier avec 35,64 % des votes. Derrière, Bénédicte Hérard (Divers droite) est arrivée en deuxième position avec 27,62 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Du côté des autres candidats, avec 24,09 %, Bertrand Guinchard (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Cédric Laithier, portant la nuance Divers gauche, a récolté 12,65 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Pontarlier, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 52,48 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontarlier
Le deuxième tour des élections municipales à Pontarlier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bénédicte Hérard
Liste divers droite
Pontarlier en actes
|
|
Bertrand Guinchard
Liste divers droite
PONTARLIER:forte,vivante et responsable
|
|
Cédric Laithier
Liste divers gauche
La Gauche Pontissalienne
|
|
Patrick Comte
Liste divers centre
De l'ambition pour Pontarlier
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontarlier
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick COMTE (Ballotage) De l'ambition pour Pontarlier
|1 997
|35,64%
|Bénédicte HÉRARD (Ballotage) Pontarlier en actes
|1 548
|27,62%
|Bertrand GUINCHARD (Ballotage) PONTARLIER:forte,vivante et responsable
|1 350
|24,09%
|Cédric LAITHIER (Ballotage) La Gauche Pontissalienne
|709
|12,65%
|Participation au scrutin
|Pontarlier
|Taux de participation
|47,52%
|Taux d'abstention
|52,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Nombre de votants
|5 776
Source : ministère de l’Intérieur
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