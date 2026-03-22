Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier : les résultats du 2e tour

Bénédicte Hérard Liste divers droite

Pontarlier en actes Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bénédicte Hérard Programme de Bénédicte Hérard à Pontarlier (Pontarlier en actes) Bénédicte Herard Bénédicte Herard se présente comme candidate à la mairie de Pontarlier pour le mandat 2026-2032. Elle met en avant une gouvernance partagée et transparente, soutenue par une équipe renouvelée et expérimentée. Son objectif est d'améliorer le quotidien des habitants et de préparer l'avenir de la ville. Faire moins, faire mieux La liste des priorités inclut la rénovation de la voirie et la maîtrise des coûts de fonctionnement. Un accent est mis sur la gouvernance partagée et le dialogue direct avec les habitants. Des actions concrètes, comme la verbalisation des incivilités, sont également prévues. Notre programme Le programme se décline en quatre actes, chacun visant à améliorer la qualité de vie à Pontarlier. Le premier acte se concentre sur la durabilité et la préservation des ressources. Les autres actes abordent le vivre-ensemble, l'attractivité de la ville et son rôle en tant que capitale de territoire. Ambition réaliste Le projet prévoit un investissement annuel de 7 à 8 millions d'euros pour assurer un endettement responsable. Cette approche vise à garantir la pérennité des actions entreprises pour la ville. L'accent est mis sur une gestion financière saine tout en répondant aux besoins des citoyens.

Bénédicte Hérard

Xavier Garcia

Sabrina de Oliveira

Didier Chauvin

Valérie Jacquet

Romuald Vivot

Marlène Locatelli

Jean-Marc Grosjean

Filiz Göker

Jean-Baptiste Pierrot Martin

Laure Jagiello

Sami Mejri

Fabienne Tirole

Pascal Pecclet

Karima Tamine

Patrick Saint-Voirin

Marie Daher

Grégory Jan

Sandrine Couchez

Gilles Bertrand

Anne-Lise Ballyet

Clément Bournez

Fabienne Chassard

Claude Bouffet

Brigitte Brenet

Romain Pheulpin

Karen Auchaire

Olivier Volle

Véronique Fohanno

Pierre-Yves Frelet

Sandra Bourgeois

Patrick Bedouret

Joëlle Louis-Jacquet

Florian Ferraroli

Madison Berron

Bertrand Guinchard Liste divers droite

PONTARLIER:forte,vivante et responsable Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Bertrand Guinchard Programme de Bertrand Guinchard à Pontarlier (PONTARLIER:forte,vivante et responsable) Pontarlier et ses valeurs Pontarlier est une ville qui se distingue par sa solidité et ses attentes en matière de sécurité, propreté et services efficaces. L'engagement de l'équipe municipale est de faire fonctionner la ville au quotidien tout en préparant son avenir sans augmenter les impôts. Cela se traduit par des décisions claires et une gestion rigoureuse, visant à obtenir des résultats visibles pour les habitants. Équipe locale engagée La liste municipale est composée de femmes et d'hommes profondément ancrés dans la vie locale, incluant des actifs, des retraités et divers professionnels. Cette diversité permet de représenter efficacement les intérêts des Pontissaliens. L'équipe est prête à agir immédiatement pour répondre aux besoins de la communauté. Projets d'avenir Parmi les projets d'avenir, la transformation de la Maison Chevalier en pôle touristique et la réhabilitation de la Place d'Arçon sont des initiatives majeures. Ces projets visent à promouvoir le patrimoine local et à créer des espaces verts au cœur de la ville. Ils sont conçus pour dynamiser la vie locale et attirer les visiteurs. Accessibilité et solidarité L'accessibilité des bâtiments publics et la prise en compte du handicap sont des priorités pour la municipalité. Des aménagements adaptés et des cheminements piétons sécurisés sont prévus pour garantir une ville inclusive. Parallèlement, le développement d'un pôle de santé et le soutien à un hôpital local témoignent d'une volonté de solidarité envers tous les habitants.

Bertrand Guinchard

Kajsa Biard

Thierry Pétament

Alexandra Aktas-Leroux

Bruno Guyon

Laure-Anne Bernard-Bruls

Arnaud Baverel

Kelly Criquet

Fabrice Hérard

Valérie Chao-Engel

Philippe Besson

Cécile Tine

Bertrand Dominé

Marlène Cablé

Olivier Rota

Corinne Gabelli

David Joncour

Lysiane Lanquetin

Adrien Baverel

Laurence Meyer

Pierre Seiler

Franca Vanotti

Florian Schmidt

Michelle Schmitt

Blerim Zeqiri

Manon Bennes

Daniel Laurence

Louise Jeannier

Eric Cuenot

Jeanne Bensaïd

Claude Beuque

Cécile Ortega

Christian Pourny

Cédric Laithier Liste divers gauche

La Gauche Pontissalienne Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Cédric Laithier Programme de Cédric Laithier à Pontarlier (La Gauche Pontissalienne) Engagement Politique La Gauche Pontissalienne, dirigée par Cédric Laithier, se positionne fermement contre les politiques d’austérité et la droite. Elle prône une politique inclusive où chaque citoyen·ne peut participer aux décisions qui affectent leur ville. Ce mouvement vise à redonner le pouvoir au peuple et à lutter contre les discriminations. Défis à Relever La coalition doit faire face à trois défis majeurs : démocratique, écologique et social. Pour le défi démocratique, des référendums et des conseils de quartiers seront instaurés pour favoriser l’expression citoyenne. Sur le plan écologique, des initiatives comme la végétalisation et la rénovation énergétique seront mises en œuvre. Priorités pour Pontarlier Les priorités de la Gauche Pontissalienne incluent la gratuité des cantines et des fournitures scolaires, ainsi que le développement des transports et des mobilités douces. La culture sera également mise en avant avec l'Office Municipal de la Culture, et des mesures seront prises pour protéger la nature. La lutte contre les discriminations et la création d'une mutuelle communale sont également au programme. Modalités de Vote Les élections auront lieu les 15 et 22 mars, et il est essentiel de se rendre dans son bureau de vote avec une pièce d’identité. La carte d’électeur n’est pas obligatoire, mais une pièce d’identité avec photo est requise pour voter. La Gauche Pontissalienne encourage tous les citoyens à participer activement à ce processus démocratique.

Cédric Laithier

Kaïna Auray

Xavier Moyse

Sabine Morel

Vincent Dominé

Stéphanie Faton

Nicolas Jeanson-Laborde

Laetiia Debourgogne

Florian Ferrari

Annie Maugain

Benjamin Bertin

Chantal Grangeot

Frédéric Manche

Catherine Bessouiket

Elmi Mihalica

Marie-Diane Baude

Jean-Pierre Petit

Rebecca Fortuné-Jeanson

Denis Colin

Lana Fagot

Hugues Charmoillaux

Nelly Morel

Jean-Manuel Fernandez

Valérie Bourgeois

Jean-Bernard Ousset

Anouk Faivre-Picon

Jean-Marie Durand

Myriam Cuinet

Francis Grandvoinnet

Marine Grangeot

Steve Landry

Catherine Périn

Léo Simon

Nathalie Faivre

Patrick Comte Liste divers centre

De l'ambition pour Pontarlier Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Patrick Comte Programme de Patrick Comte à Pontarlier (De l'ambition pour Pontarlier) Ambition pour Pontarlier Le projet politique de Patrick Comte vise à insuffler un nouvel élan à Pontarlier en se concentrant sur l'écoute et l'action. L'objectif est de créer une ville plus propre, plus sûre et agréable à vivre pour tous. Une attention particulière est portée à l'engagement des habitants dans les décisions locales. Axes de développement Les axes de la campagne incluent l'amélioration des services municipaux pour une action plus réactive et efficace. Des initiatives sont également prévues pour renforcer la circulation, la propreté et la tranquillité dans la ville. Enfin, la préservation de l'environnement et le soutien aux générations futures sont des priorités essentielles. Engagement citoyen La liste « De l’Ambition pour Pontarlier » se veut proche des citoyens et engagée dans une démocratie locale active. L'équipe se compose de personnes compétentes et déterminées à servir l'intérêt général. Le projet inclut également des actions pour impliquer les jeunes et les seniors dans la vie municipale. Contact et informations Pour toute question ou information, les citoyens peuvent contacter l'équipe via l'adresse email fournie. Des permanences sont organisées pour rencontrer les habitants et échanger sur les projets. La transparence et l'accessibilité sont au cœur de cette démarche politique.