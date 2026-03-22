Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontarlier

Le deuxième tour des élections municipales à Pontarlier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bénédicte Hérard
Bénédicte Hérard Liste divers droite
Pontarlier en actes
  • Bénédicte Hérard
  • Xavier Garcia
  • Sabrina de Oliveira
  • Didier Chauvin
  • Valérie Jacquet
  • Romuald Vivot
  • Marlène Locatelli
  • Jean-Marc Grosjean
  • Filiz Göker
  • Jean-Baptiste Pierrot Martin
  • Laure Jagiello
  • Sami Mejri
  • Fabienne Tirole
  • Pascal Pecclet
  • Karima Tamine
  • Patrick Saint-Voirin
  • Marie Daher
  • Grégory Jan
  • Sandrine Couchez
  • Gilles Bertrand
  • Anne-Lise Ballyet
  • Clément Bournez
  • Fabienne Chassard
  • Claude Bouffet
  • Brigitte Brenet
  • Romain Pheulpin
  • Karen Auchaire
  • Olivier Volle
  • Véronique Fohanno
  • Pierre-Yves Frelet
  • Sandra Bourgeois
  • Patrick Bedouret
  • Joëlle Louis-Jacquet
  • Florian Ferraroli
  • Madison Berron
Bertrand Guinchard
Bertrand Guinchard Liste divers droite
PONTARLIER:forte,vivante et responsable
  • Bertrand Guinchard
  • Kajsa Biard
  • Thierry Pétament
  • Alexandra Aktas-Leroux
  • Bruno Guyon
  • Laure-Anne Bernard-Bruls
  • Arnaud Baverel
  • Kelly Criquet
  • Fabrice Hérard
  • Valérie Chao-Engel
  • Philippe Besson
  • Cécile Tine
  • Bertrand Dominé
  • Marlène Cablé
  • Olivier Rota
  • Corinne Gabelli
  • David Joncour
  • Lysiane Lanquetin
  • Adrien Baverel
  • Laurence Meyer
  • Pierre Seiler
  • Franca Vanotti
  • Florian Schmidt
  • Michelle Schmitt
  • Blerim Zeqiri
  • Manon Bennes
  • Daniel Laurence
  • Louise Jeannier
  • Eric Cuenot
  • Jeanne Bensaïd
  • Claude Beuque
  • Cécile Ortega
  • Christian Pourny
Cédric Laithier
Cédric Laithier Liste divers gauche
La Gauche Pontissalienne
  • Cédric Laithier
  • Kaïna Auray
  • Xavier Moyse
  • Sabine Morel
  • Vincent Dominé
  • Stéphanie Faton
  • Nicolas Jeanson-Laborde
  • Laetiia Debourgogne
  • Florian Ferrari
  • Annie Maugain
  • Benjamin Bertin
  • Chantal Grangeot
  • Frédéric Manche
  • Catherine Bessouiket
  • Elmi Mihalica
  • Marie-Diane Baude
  • Jean-Pierre Petit
  • Rebecca Fortuné-Jeanson
  • Denis Colin
  • Lana Fagot
  • Hugues Charmoillaux
  • Nelly Morel
  • Jean-Manuel Fernandez
  • Valérie Bourgeois
  • Jean-Bernard Ousset
  • Anouk Faivre-Picon
  • Jean-Marie Durand
  • Myriam Cuinet
  • Francis Grandvoinnet
  • Marine Grangeot
  • Steve Landry
  • Catherine Périn
  • Léo Simon
  • Nathalie Faivre
Patrick Comte
Patrick Comte Liste divers centre
De l'ambition pour Pontarlier
  • Patrick Comte
  • Agathe Henriet
  • Jean-Louis Gagelin
  • Nathalie Bertin
  • Fabien Paret
  • Nathalie Brachet
  • Benjamin Locatelli
  • Delphine Pernin
  • Gilles Corgini
  • Alice Ernoult
  • Philippe Klein
  • Anne-Laure Vaufrey
  • Loïc Pierre Le Biavant
  • Stéphanie Gendrot
  • David Marsais
  • Véronique Solay
  • Philippe Barbezat
  • Magalie Michel
  • Nicolas Bossert
  • Sandrine Sansiviero
  • Thomas Morel
  • Marielle Vieille
  • Richard Matondo Bakala
  • Déborah Dussouillez
  • Sophian Violette
  • Valérie Giraud
  • Pascal Lemaire
  • Valentine Lagrange
  • Mattéo Vidament
  • Nathalie Maillarbaux
  • Enzo d'Onofrio
  • Christine Egret
  • Vincent Parrod
  • Gaëlle Lehmann

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontarlier

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick COMTE
Patrick COMTE (Ballotage) De l'ambition pour Pontarlier 		1 997 35,64%
Bénédicte HÉRARD
Bénédicte HÉRARD (Ballotage) Pontarlier en actes 		1 548 27,62%
Bertrand GUINCHARD
Bertrand GUINCHARD (Ballotage) PONTARLIER:forte,vivante et responsable 		1 350 24,09%
Cédric LAITHIER
Cédric LAITHIER (Ballotage) La Gauche Pontissalienne 		709 12,65%
Participation au scrutin Pontarlier
Taux de participation 47,52%
Taux d'abstention 52,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 5 776

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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