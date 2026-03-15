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19:21 - Pontarlier : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Pontarlier, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,28%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (47,78%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (75,98%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 7082 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 10,51% et d'une population immigrée de 13,99% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Pontarlier mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,10% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Pontarlier aux municipales ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Pontarlier en 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 19,03% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,09% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 12,77% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Pontarlier comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,04% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,90% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,13% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle participation attendre à Pontarlier aux municipales ? La désertion des bureaux de vote à Pontarlier constituera l'un des tournants de ces élections municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 67,45 % des inscrits, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était touché par le Covid. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 32,05 % des habitants inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 59,46 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 40,69 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 55,26 %. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne donc sensiblement comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Pontarlier ? Le paysage politique de Pontarlier a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une zone de flou électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (28,04%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pontarlier avaient ensuite favorisé Florianne Jeandenand (Rassemblement National) avec 28,90% au premier tour, devant Annie Genevard (Les Républicains) avec 28,51%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Annie Genevard (Les Républicains), avec 68,87%.

14:57 - Pontarlier : rappel des scores clés de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Pontarlier s'inscrit comme une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pontarlier tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,78% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 20,32%. Lors de la finale de l'élection à Pontarlier, les électeurs accordaient 64,91% pour Emmanuel Macron, contre 35,09% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Pontarlier plébiscitaient Annie Genevard (LR) avec 31,23% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,55% des suffrages.

12:58 - Les contribuables de Pontarlier se prononceront-ils sur la question fiscale ? À Pontarlier, où les impôts locaux ont diminué depuis les dernières municipales, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 21,35 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 420 340 €, bien en deçà des 6 669 450 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Pontarlier a évolué pour se fixer à un peu plus de 35,05 % en 2024 (contre 16,97 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Pontarlier s'est chiffrée à 1 042 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 086 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Pontarlier ? À Pontarlier, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Dès le premier tour, Patrick Genre (Divers droite) a viré en tête en récoltant 59,33% des soutiens. Derrière, Gérard Voinnet (Divers) a obtenu 1 483 bulletins valides (40,66%). Cette victoire sans appel de Patrick Genre a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Pontarlier, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Renverser une telle majorité sera le principal enjeu pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.