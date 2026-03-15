Résultat municipale 2026 à Pontarlier (25300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pontarlier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pontarlier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontarlier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick COMTE
Patrick COMTE De l'ambition pour Pontarlier 		1 997 35,64%
Bénédicte HÉRARD
Bénédicte HÉRARD Pontarlier en actes 		1 548 27,62%
Bertrand GUINCHARD
Bertrand GUINCHARD PONTARLIER:forte,vivante et responsable 		1 350 24,09%
Cédric LAITHIER
Cédric LAITHIER La Gauche Pontissalienne 		709 12,65%
Participation au scrutin Pontarlier
Taux de participation 47,52%
Taux d'abstention 52,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Nombre de votants 5 776

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Doubs ont le plus voté...
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