Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontault-Combault : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontault-Combault [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pontault-Combault sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontault-Combault.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontault-Combault
13:09 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de l'élection municipale à Pontault-Combault
Il peut se révéler intéressant d'observer les résultats de la dernière élection municipale à Pontault-Combault. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Gilles Bord (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 4 101 voix (60,43%). Sur la seconde marche, Delphine Heuclin (Divers gauche) a engrangé 1 008 votes (14,85%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gilles Bord a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Pontault-Combault, ce décor constitue un point de départ particulier. La minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour renverser cette domination, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Pontault-Combault
Ce dimanche 15 mars, les votants de Pontault-Combault sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Pontault-Combault. Sachez également que les horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Pontault-Combault sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontault-Combault
|Tête de listeListe
|
Pascal Novais
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pontault
|
|
Gilles Bord
Liste divers gauche
Ensemble pour Pontault-Combault
|
|
Enzo Marano
Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Pontault
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Bord (32 élus) Pontault-combault ! pour vous, pour tous
|4 101
|60,43%
|
|Delphine Heuclin (3 élus) Unis pour pontault-combault
|1 008
|14,85%
|
|Stephane Finance (2 élus) Pontault-combault ensemble
|876
|12,90%
|
|Michel Dumont (2 élus) Pontault bleu marine
|801
|11,80%
|
|Participation au scrutin
|Pontault-Combault
|Taux de participation
|31,33%
|Taux d'abstention
|68,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 979
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Monique Delessard (28 élus) Liste democratique et solidaire d'union de la gauche
|4 733
|39,49%
|
|Jean-Luc Bernard (5 élus) Pour pontault-combault demain
|3 497
|29,18%
|
|Christophe Bertin (4 élus) Pontault bleu marine
|2 565
|21,40%
|
|Delphine Heuclin (2 élus) Pontault-combault a coeur
|1 189
|9,92%
|
|Participation au scrutin
|Pontault-Combault
|Taux de participation
|55,68%
|Taux d'abstention
|44,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,45%
|Nombre de votants
|12 285
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Monique Delessard Liste democratique et solidaire d'union de la gauche
|3 593
|37,58%
|Christophe Bertin Pontault bleu marine
|2 404
|25,14%
|Jean-Luc Bernard Pour pontault-combault demain
|2 200
|23,01%
|Delphine Heuclin Pontault-combault a coeur
|1 223
|12,79%
|Jean Alvarez Liste d'unite ouvriere independante pour la defense de la population de pontault-combault
|140
|1,46%
|Cédric Pommot Osons l'avenir
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Pontault-Combault
|Taux de participation
|53,09%
|Taux d'abstention
|46,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|18,37%
|Nombre de votants
|11 711
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