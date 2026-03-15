Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontault-Combault : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontault-Combault

Tête de listeListe
Pascal Novais
Pascal Novais Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Pontault
  • Pascal Novais
  • Mila Arbia
  • Jacques Jaspierre
  • Isabelle Chehboune
  • Fernando Oliveira
  • Jenny Fernandez
  • Emmanuel Cazenave
  • Lilou Viroulaud
  • Samuel La Spina
  • Marina Mazzucato
  • Bilel Goual
  • Sarah Ben Hariz
  • Michel-Ange Mateus
  • Danielle Gauthier
  • André Matias
  • Claire Borgazzi
  • Olivier Ettighoffer
  • Elodie Legrand
  • Florian Pelloy
  • Aloïse Tesnier
  • Kabir Hossain
  • Katharina Bader
  • Nicolas Prod'Homme
  • Sophie Meyer
  • Antoine Blocier
  • Dorine Anton
  • Didier Triquet
  • Fatoumata Fofana
  • Dorian Lededente
  • Souhila Kellou
  • Jean-Marie Bettinelli
  • Michèle Jacqueline Casas
  • Nayl Arbia
  • Célia Maria Soulas
  • Benjamin La Spina
  • Marie Lacroix
  • Gérard Marc Solo
  • Christèle Laemmer
  • Maxime Soupre
Gilles Bord
Gilles Bord Liste divers gauche
Ensemble pour Pontault-Combault
  • Gilles Bord
  • Sophie Piot
  • Sofiane Ghozelane
  • Audrey Venturini
  • William Sentieys
  • Mylène Tcherkezov
  • Antonin Frisson
  • Athithiya Anantharajah
  • Thierry Tasd'Homme
  • Céline Gineys
  • Jean-Noël Houdemond
  • Laurence Coquerelle
  • Pascal Rousseau
  • Paolina La Spina
  • Maxime Bacheley
  • Rosa Fernandes
  • Pedro Pinho Rodrigues
  • Camille de Almeida
  • Eric Ambrosini
  • Christine Carlier
  • Mohamed Ouhssaine
  • Brigitte Demaria
  • Hocine Oumari
  • Aziza Belhouz
  • Didier Le Guen
  • Flora Phongprixa
  • Joël Even
  • Sylvie Souply
  • Jean-Louis Alcazar
  • Lisa Perrier
  • Julien Ferrier
  • Chimène Monoral
  • Hugo Matias
  • Samira Yahyaoui
  • Christophe Ribolla
  • Carole Touroux
  • Franck Party
  • Somaïa Laroui
  • Fabrice Bouvart
  • Natalina Do Vale
  • Yona Nzimbu
Enzo Marano
Enzo Marano Liste du Rassemblement National
Rassemblement pour Pontault
  • Enzo Marano
  • Claire Ferreira
  • Stéphane Pruvost
  • Lou-Ann Fillion
  • Alexis Raccah
  • Joëlle Cohen
  • Christophe Couture
  • Mina Belefnech
  • Thierry Renard
  • Karidiata Diarrassouba
  • Bruno Angevin
  • Angèle Chapot
  • Florent Thibout
  • Eva Benazzouz
  • Michel Petit
  • Marie Tessier
  • Eugène Andriamasimanana
  • Renée Dubois
  • Patrick Cohen
  • Monique Martins-Vieira
  • Raymond Morin
  • Martine Salmin
  • Florian Veyrine
  • Alice Gagnant
  • Claude Restellini
  • Nathalie Birost
  • Grégory Pellerin
  • Cathy Francisco
  • Jacques Tessier
  • Thérèse Heaulme
  • Paulo Nunes Dos Reis
  • Lydie Mer
  • Michel Dumont
  • Sylvie Eloir
  • Agostinho Marques Rodrigues
  • Aurélie Delesvaux
  • Paulo Dumont
  • Patricia Lemaire
  • Louis Thomas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Bord
Gilles Bord (32 élus) Pontault-combault ! pour vous, pour tous 		4 101 60,43%
  • Gilles Bord
  • Sara Short-Ferjule
  • Jean-Claude Gandrille
  • Eloïse Ambrosini
  • Hocine Oumari
  • Fernande Trezentos Oliveira
  • Sofiane Ghozelane
  • Sophie Piot
  • Pascal Rousseau
  • Flora Phongprixa
  • Thierry Tasd'homme
  • Céline Gineys
  • Jean-Noël Houdemond
  • Lisa Perrier
  • Dominique Becquart
  • Athithiya Anantharajah
  • David Sita
  • Rosa De Almeida Lacerda
  • Maxime Bacheley
  • Laurence Coquerelle
  • Nicolas Bourdelet
  • Rosa Fernandes
  • Jean-Louis Alcazar
  • Paolina La Spina
  • Matumona Yona Nzimbu
  • Marguerite Dany
  • Jean-Pierre Mouillot
  • Brigitte Demaria
  • Gérard Tabuy
  • Audrey Venturini
  • Antonin Frisson
  • Betty Chauliaguet
Delphine Heuclin
Delphine Heuclin (3 élus) Unis pour pontault-combault 		1 008 14,85%
  • Delphine Heuclin
  • Pascal Novais
  • Elsa Martin
Stephane Finance
Stephane Finance (2 élus) Pontault-combault ensemble 		876 12,90%
  • Stephane Finance
  • Audrey Couesnon
Michel Dumont
Michel Dumont (2 élus) Pontault bleu marine 		801 11,80%
  • Michel Dumont
  • Lydie Mer
Participation au scrutin Pontault-Combault
Taux de participation 31,33%
Taux d'abstention 68,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 979

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique Delessard
Monique Delessard (28 élus) Liste democratique et solidaire d'union de la gauche 		4 733 39,49%
  • Monique Delessard
  • Gilles Bord
  • Brigitte Vergnaud
  • Patrick Cabuche
  • Nadine Lopes
  • Jean-Claude Gandrille
  • Sara Ferjule
  • Hocine Oumari
  • Danielle Gauthier
  • Thierry Tasd'homme
  • Fernande Trezentos Oliveira
  • Pascal Rousseau
  • Céline Meraud
  • Gérard Tabuy
  • Elsa Martin
  • Dominique Becquart
  • Sophie Piot
  • Sofiane Ghozelane
  • Josselyne Lesage
  • Antoine Blocier
  • Virginie Santos
  • Jean-Noël Houdemond
  • Anne-Sophie Mondiere
  • Antonin Frisson
  • Marguerite Dany
  • Jean-Pierre Mouillot
  • Muila Ikiessiba
  • Jean-Pierre Guillot
Jean-Luc Bernard
Jean-Luc Bernard (5 élus) Pour pontault-combault demain 		3 497 29,18%
  • Jean-Luc Bernard
  • Dominique Steib
  • Patrice Renaud
  • Monique Hauer
  • Sylvain Leclerc Geneste
Christophe Bertin
Christophe Bertin (4 élus) Pontault bleu marine 		2 565 21,40%
  • Christophe Bertin
  • Pauline Besse
  • Jacques Lajeunie
  • Corinne Garchery
Delphine Heuclin
Delphine Heuclin (2 élus) Pontault-combault a coeur 		1 189 9,92%
  • Delphine Heuclin
  • Jean Clavet
Participation au scrutin Pontault-Combault
Taux de participation 55,68%
Taux d'abstention 44,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,45%
Nombre de votants 12 285

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique Delessard
Monique Delessard Liste democratique et solidaire d'union de la gauche 		3 593 37,58%
Christophe Bertin
Christophe Bertin Pontault bleu marine 		2 404 25,14%
Jean-Luc Bernard
Jean-Luc Bernard Pour pontault-combault demain 		2 200 23,01%
Delphine Heuclin
Delphine Heuclin Pontault-combault a coeur 		1 223 12,79%
Jean Alvarez
Jean Alvarez Liste d'unite ouvriere independante pour la defense de la population de pontault-combault 		140 1,46%
Cédric Pommot
Cédric Pommot Osons l'avenir 		0 0,00%
Participation au scrutin Pontault-Combault
Taux de participation 53,09%
Taux d'abstention 46,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 18,37%
Nombre de votants 11 711

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