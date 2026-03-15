En direct

19:21 - Pontault-Combault : élections municipales et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pontault-Combault est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 38 941 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 573 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 22 055 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (82,07%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 6 125 résidents étrangers, Pontault-Combault se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,94%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 731 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Pontault-Combault, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN à Pontault-Combault : quel résultat aux municipales ? Le RN restait loin du match lors des élections municipales à Pontault-Combault il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,51% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 35,96% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 19,36% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Pontault-Combault comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,14% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 30,05% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 39,57% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Pontault-Combault Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 6 979 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Pontault-Combault, correspondant à un taux de participation de 31,33 %, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était touché par la pandémie du Covid. L'élection suprême en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 73,75 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 26,25 %). Certes, ces élections ne sont pas de même nature, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 40,45 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 63,09 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient attiré 44,25 % des électeurs. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se positionne in fine comme une zone moins participative que la moyenne. Pour ces élections municipales, cette donnée à Pontault-Combault sera en tout cas essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Pontault-Combault classée à droite lors des derniers scrutins Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Pontault-Combault avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (30,14%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 17,76% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Pontault-Combault soutenaient en priorité Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) avec 35,63% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Céline Thiébault-Martinez culminant à 60,43% des voix sur place. Le contexte politique de Pontault-Combault a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Pontault-Combault lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Pontault-Combault comme une localité où la gauche domine largement. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Pontault-Combault tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 28,93% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 27,91%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,04% pour Emmanuel Macron, contre 35,96% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Pontault-Combault plébiscitaient Pascal Novais (Nupes) avec 33,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,38% des suffrages.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu électoral à Pontault-Combault ? Pour ce qui est des contributions locales à Pontault-Combault, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 1 276 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 301 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 49,31 % en 2024 (contre environ 31,31 % en 2020). Attention cependant : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 611 200 euros en 2024. Une somme loin des 12,01292 millions d'euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 24,20 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste étiquetée Divers gauche grande gagnante de l'élection municipale à Pontault-Combault Il peut se révéler intéressant d'observer les résultats de la dernière élection municipale à Pontault-Combault. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Gilles Bord (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 4 101 voix (60,43%). Sur la seconde marche, Delphine Heuclin (Divers gauche) a engrangé 1 008 votes (14,85%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Gilles Bord a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Pontault-Combault, ce décor constitue un point de départ particulier. La minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour renverser cette domination, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.