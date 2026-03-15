Résultat municipale 2026 à Pontault-Combault (77340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pontault-Combault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pontault-Combault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontault-Combault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles BORD
Gilles BORD (32 élus) Ensemble pour Pontault-Combault 		6 630 63,15%
  • Gilles BORD
  • Sophie PIOT
  • Sofiane GHOZELANE
  • Audrey VENTURINI
  • William SENTIEYS
  • Mylène TCHERKEZOV
  • Antonin FRISSON
  • Athithiya ANANTHARAJAH
  • Thierry TASD'HOMME
  • Céline GINEYS
  • Jean-Noël HOUDEMOND
  • Laurence COQUERELLE
  • Pascal ROUSSEAU
  • Paolina LA SPINA
  • Maxime BACHELEY
  • Rosa FERNANDES
  • Pedro PINHO RODRIGUES
  • Camille DE ALMEIDA
  • Eric AMBROSINI
  • Christine CARLIER
  • Mohamed OUHSSAINE
  • Brigitte DEMARIA
  • Hocine OUMARI
  • Aziza BELHOUZ
  • Didier LE GUEN
  • Flora PHONGPRIXA
  • Joël EVEN
  • Sylvie SOUPLY
  • Jean-Louis ALCAZAR
  • Lisa PERRIER
  • Julien FERRIER
  • Chimène MONORAL
Enzo MARANO
Enzo MARANO (5 élus) Rassemblement pour Pontault 		2 584 24,61%
  • Enzo MARANO
  • Claire FERREIRA
  • Stéphane PRUVOST
  • Lou-Ann FILLION
  • Alexis RACCAH
Pascal NOVAIS
Pascal NOVAIS (2 élus) Faire mieux pour Pontault 		1 285 12,24%
  • Pascal NOVAIS
  • Mila ARBIA
Participation au scrutin Pontault-Combault
Taux de participation 46,08%
Taux d'abstention 53,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 10 726

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Seine-et-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Seine-et-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Pontault-Combault