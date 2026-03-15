Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pontchâteau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontchâteau.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontchâteau
13:46 - Les impôts locaux à Pontchâteau : une dynamique en hausse depuis 2020
Pour ce qui est des contributions locales à Pontchâteau, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint environ 875 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 754 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 41,75 % en 2024 (contre environ 21,41 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne en France s'établit à environ 40 % (en augmentation de 1,2 point). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 110 000 euros en 2024. Un produit qui est loin des 2 117 290 € récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 18,25 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - La liste Divers gauche en tête à Pontchâteau lors des dernières élections
Les dynamiques politiques locales demeurent encore déterminées par l'issue des dernières élections en date à Pontchâteau. Sans aucune opposition, 'Pont-château avec vous' menée par Danielle Cornet a naturellement engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Pontchâteau, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'intérêt cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. Un élément de réponse assez clair a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures.
09:57 - Les municipales à Pontchâteau ont lieu aujourd'hui
À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs de Pontchâteau devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Pontchâteau sont ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les votants. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Pontchâteau dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontchâteau
|Tête de listeListe
|
Michel David
Liste divers droite
Une Nouvelle Energie à Pont-Château
|
|
Stéphane Poilvé
Liste divers gauche
PONTCHÂTEAU AVEC VOUS
|
|
Guillaume Chauviré
Liste divers centre
S'unir pour Pont-Chateau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Danielle Cornet (33 élus) Pont-château avec vous
|1 558
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Pontchâteau
|Taux de participation
|24,50%
|Taux d'abstention
|75,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 921
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Danielle Cornet (23 élus) Pontchateau avec vous
|2 495
|53,66%
|
|Bernard Clouet (6 élus) Vivre pont-château
|2 154
|46,33%
|
|Participation au scrutin
|Pontchâteau
|Taux de participation
|65,55%
|Taux d'abstention
|34,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|4 800
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Clouet Vivre pont-château
|1 999
|44,44%
|Danielle Cornet Pontchateau avec vous
|1 632
|36,28%
|Myriam Mahé -Chartier Pont-château valeurs et proximité
|867
|19,27%
|Participation au scrutin
|Pontchâteau
|Taux de participation
|64,03%
|Taux d'abstention
|35,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,07%
|Nombre de votants
|4 689
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