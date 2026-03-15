Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau : les infos en direct

Programme de Michel David à Pontchâteau (Une Nouvelle Energie à Pont-Château)

Sécurité

La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour la commune de Pont-Château. Des mesures concrètes incluent le renforcement des effectifs de la Police Municipale et l'amélioration de la vidéoprotection. Un conseil local de prévention de la délinquance sera également créé pour agir dès le plus jeune âge.

Santé

L'accès aux soins est un enjeu majeur, avec un engagement à soutenir l'installation de nouveaux praticiens dans la commune. La création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire vise à garantir que personne ne renonce à se soigner. Un partenariat renforcé avec les structures hospitalières voisines permettra d'assurer une prise en charge rapide des urgences.

Développement économique

Le développement économique est crucial pour créer de l'emploi dans la commune. Un plan « Zéro Rideau Tiré » est proposé pour revitaliser le cœur de ville et soutenir les commerces locaux. De plus, des mesures administratives simplifiées visent à encourager l'implantation de nouvelles entreprises.

Environnement

La transition écologique est au cœur des préoccupations, avec un plan de rénovation énergétique pour les bâtiments publics. Des initiatives de végétalisation et de création d'îlots de fraîcheur sont également prévues pour lutter contre les canicules. Enfin, la sécurisation des pistes cyclables et le développement de navettes propres visent à améliorer les mobilités dans la commune.