Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontchâteau

Tête de listeListe
Michel David
Michel David Liste divers droite
Une Nouvelle Energie à Pont-Château
  • Michel David
  • Fanny Delattre
  • Jeremy Perraud
  • Martine Legros
  • Jean de la Richerie
  • Vanessa Charbonneau
  • Jean-Michel Lebreton
  • Florence Gillier
  • Cedric Ozier-Lafontaine
  • Martine Moisan
  • David Guérin
  • Muriel Bodin
  • Ryan Homond
  • Cindy Hacault
  • Aymeric Marchand
  • Camilia Boudet
  • Ludovic Cousquer
  • Sandrine Glotin
  • Jean Bomal
  • Manuella Guitton
  • Stephane Delalande
  • Beatrice Le Grand
  • Sebastien Travers
  • Elise Monthulet
  • Michel Colpin
  • Sophie Chatelain
  • Arnaud Le Gallic
  • Chantal Legal
  • Laurent Graton
  • Francoise Viau
  • Georges Courbon
  • Caroline Du Crest
  • Brice Delattre
Stéphane Poilvé
Stéphane Poilvé Liste divers gauche
PONTCHÂTEAU AVEC VOUS
  • Stéphane Poilvé
  • Sylvie Fusellier
  • Yoann Le Berrigaud
  • Sylvie Morand
  • Jean-François Gautier
  • Élodie Bourrigault
  • Stéphane Mérel
  • Muriel Mahé
  • Nicolas Dumez
  • Valérie Rose
  • Enguérand Boisliveau Bellat
  • Margareth Samson
  • Mickaël Thobie
  • Mathilde Dechamps
  • Raphaël Conde-Jimenez
  • Delphine Douard
  • Philippe Rouaud
  • Marie Geeraerts
  • Daniel Vignard
  • Laetitia Guth
  • Sébastien Coirre
  • Nadège Blanchard
  • Loïck Poulard
  • Magali Andrzejewski
  • Romain Faurant
  • Caroline Soufflet
  • Pierre Burlot
  • Valérie Alexandrine
  • Vincent Loubry
  • Catherine Gallard
  • Mikaël Couturier
  • Sabrina Duval
  • Loïc Hogrel
  • Eliane Renaut
  • Sébastien Sourget
Guillaume Chauviré
Guillaume Chauviré Liste divers centre
S'unir pour Pont-Chateau
  • Guillaume Chauviré
  • Catherine Le Magadoux
  • Michel Trichet
  • Sylviane Oillic
  • Arnaud Allain
  • Bahija Lambert
  • Thibault Eymard
  • Gaëlle Garraud
  • Nicolas Pomariega
  • Béatrice Bomal
  • André Couëron
  • Véronique Maugendre
  • Didier Mahe
  • Céline Bertho
  • Pierric Lanuel
  • Adeline Gloux
  • Stéphane Nancey
  • Brigitte Dumont
  • Grégory Salingue
  • Claire Mary
  • Vincent Paris
  • Céline Tallec
  • Fabrice Lecoq
  • Marina Bonhomme
  • Jonathan Payet
  • Enola Mahé-Friedrich
  • Nicolas Barbier
  • Sonia Wysocki
  • Tanguy Réthoré
  • Nathalie Priez
  • Yannick Belhoste
  • Priscillia Terrassin
  • Thomas Noblet
  • Léa Lanuel
  • Baptiste Pruneau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Danielle Cornet
Danielle Cornet (33 élus) Pont-château avec vous 		1 558 100,00%
  • Danielle Cornet
  • Stéphane Poilvé
  • Sylvie Morand
  • Joël Demy
  • Sylvie Fusellier
  • Philippe Rouaud
  • Éliane Renaut
  • Stéphane Mérel
  • Muriel Mahé
  • Armel Moyon
  • Sabrina Duval
  • Erwan Tanneau
  • Françoise Crand
  • Raphaël Conde-Jimenez
  • Hélène Maveraud
  • Christian Burlot
  • Caroline Soufflet
  • Jean-François Gautier
  • Magali Andrzejewski
  • Sébastien Coirre
  • Laetitia Guth
  • Jonathan Herve
  • Nadège Blanchard
  • Gabriel Duval
  • Christelle Jacquemoud
  • Regis Gandon
  • Souad Terrassin
  • Brice Clouet
  • Margareth Samson
  • Sébastien Sourget
  • Christel Normand
  • Paul Longatte
  • Valérie Rose
Participation au scrutin Pontchâteau
Taux de participation 24,50%
Taux d'abstention 75,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 921

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Danielle Cornet
Danielle Cornet (23 élus) Pontchateau avec vous 		2 495 53,66%
  • Danielle Cornet
  • Paul Longatte
  • Sylvie Morand
  • Stéphane Poilve
  • Claudie Mahe
  • Armel Moyon
  • Muriel Mahé
  • Sébastien Sourget
  • Margareth Abot
  • Arnaud Guihéneuf
  • Angélique Blanchard
  • Christian Burlot
  • Vinciane Sekhri
  • Claude Meye
  • Tiphaine Tehery
  • Marc Foucault
  • Vanessa Lebeau
  • Jean-Philippe Levesque
  • Lucie Leguen
  • Gabriel Duval
  • Roselyne Dauffy
  • Mikaël Couturier
  • Annie Prioux Terrienne
Bernard Clouet
Bernard Clouet (6 élus) Vivre pont-château 		2 154 46,33%
  • Bernard Clouet
  • Marie-Christine Briand
  • Denis Rimbert
  • Jacqueline Leroux Guille
  • Michel Menard
  • Annaïg Gicquel
Participation au scrutin Pontchâteau
Taux de participation 65,55%
Taux d'abstention 34,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 4 800

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Clouet
Bernard Clouet Vivre pont-château 		1 999 44,44%
Danielle Cornet
Danielle Cornet Pontchateau avec vous 		1 632 36,28%
Myriam Mahé -Chartier
Myriam Mahé -Chartier Pont-château valeurs et proximité 		867 19,27%
Participation au scrutin Pontchâteau
Taux de participation 64,03%
Taux d'abstention 35,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,07%
Nombre de votants 4 689

Villes voisines de Pontchâteau

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