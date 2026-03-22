Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontchâteau

Le deuxième tour des élections municipales à Pontchâteau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Poilvé
Stéphane Poilvé Liste divers gauche
PONTCHÂTEAU AVEC VOUS
  • Stéphane Poilvé
  • Sylvie Fusellier
  • Yoann Le Berrigaud
  • Sylvie Morand
  • Jean-François Gautier
  • Élodie Bourrigault
  • Stéphane Mérel
  • Muriel Mahé
  • Nicolas Dumez
  • Valérie Rose
  • Enguérand Boisliveau Bellat
  • Margareth Samson
  • Mickaël Thobie
  • Mathilde Dechamps
  • Raphaël Conde-Jimenez
  • Delphine Douard
  • Philippe Rouaud
  • Marie Geeraerts
  • Daniel Vignard
  • Laetitia Guth
  • Sébastien Coirre
  • Nadège Blanchard
  • Loïck Poulard
  • Magali Andrzejewski
  • Romain Faurant
  • Caroline Soufflet
  • Pierre Burlot
  • Valérie Alexandrine
  • Vincent Loubry
  • Catherine Gallard
  • Mikaël Couturier
  • Sabrina Duval
  • Loïc Hogrel
  • Eliane Renaut
  • Sébastien Sourget
Guillaume Chauviré
Guillaume Chauviré Liste divers centre
S'unir pour Pont-Chateau
  • Guillaume Chauviré
  • Catherine Le Magadoux
  • Michel Trichet
  • Sylviane Oillic
  • Arnaud Allain
  • Bahija Lambert
  • Thibault Eymard
  • Gaëlle Garraud
  • Nicolas Pomariega
  • Béatrice Bomal
  • André Couëron
  • Véronique Maugendre
  • Didier Mahe
  • Céline Bertho
  • Pierric Lanuel
  • Adeline Gloux
  • Stéphane Nancey
  • Brigitte Dumont
  • Grégory Salingue
  • Claire Mary
  • Vincent Paris
  • Céline Tallec
  • Fabrice Lecoq
  • Marina Bonhomme
  • Jonathan Payet
  • Enola Mahé-Friedrich
  • Nicolas Barbier
  • Sonia Wysocki
  • Tanguy Réthoré
  • Nathalie Priez
  • Yannick Belhoste
  • Priscillia Terrassin
  • Thomas Noblet
  • Léa Lanuel
  • Baptiste Pruneau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane POILVÉ
Stéphane POILVÉ (Ballotage) PONTCHÂTEAU AVEC VOUS 		2 384 47,44%
Guillaume CHAUVIRÉ
Guillaume CHAUVIRÉ (Ballotage) S'unir pour Pont-Chateau 		1 861 37,03%
Michel DAVID
Michel DAVID (Ballotage) Une Nouvelle Energie à Pont-Château 		780 15,52%
Participation au scrutin Pontchâteau
Taux de participation 59,58%
Taux d'abstention 40,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 5 163

Source : ministère de l’Intérieur

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