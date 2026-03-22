Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pontchâteau sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontchâteau.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontchâteau
11:48 - Rappel des résultats de la semaine dernière à Pontchâteau pour la municipale
Les élections municipales 2026 à Pontchâteau ont vu Stéphane Poilvé (Divers gauche) s'imposer il y a une semaine avec 47,44 % des suffrages exprimés. Guillaume Chauviré (Divers centre) s'est classé deuxième avec 37,03 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, avec 15,52 %, Michel David (Divers droite) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Pontchâteau, le vote a enregistré un taux d'abstention de 40,42 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontchâteau
Le deuxième tour des élections municipales à Pontchâteau a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Poilvé
Liste divers gauche
PONTCHÂTEAU AVEC VOUS
|
|
Guillaume Chauviré
Liste divers centre
S'unir pour Pont-Chateau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane POILVÉ (Ballotage) PONTCHÂTEAU AVEC VOUS
|2 384
|47,44%
|Guillaume CHAUVIRÉ (Ballotage) S'unir pour Pont-Chateau
|1 861
|37,03%
|Michel DAVID (Ballotage) Une Nouvelle Energie à Pont-Château
|780
|15,52%
|Participation au scrutin
|Pontchâteau
|Taux de participation
|59,58%
|Taux d'abstention
|40,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,82%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|5 163
Source : ministère de l’Intérieur
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