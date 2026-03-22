Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontchâteau : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphane Poilvé à Pontchâteau (PONTCHÂTEAU AVEC VOUS)

Ville solidaire et dynamique

Notre projet pour Pontchâteau vise à créer une ville solidaire, vivante et attractive. Il repose sur une expérience municipale enrichie par des rencontres et des concertations avec les citoyens. Nous souhaitons convaincre par des idées concrètes plutôt que par des promesses vides.

Santé et bien-être

La santé est une priorité majeure, avec un accent sur la création d'une maison de santé et la recherche de nouveaux médecins généralistes. Nous mettrons également un point d'honneur à soutenir la santé mentale, en particulier celle des jeunes. Des solutions innovantes comme les téléconsultations seront explorées pour améliorer l'accès aux soins.

Sécurité renforcée

Nous adoptons une approche pragmatique pour rassurer les citoyens sans dramatiser la situation. Le déploiement de la vidéoprotection et le renforcement des contrôles de vitesse sont des mesures clés pour améliorer la sécurité. De plus, la création d'une réserve communale de sécurité civile permettra de mieux gérer les crises et les inondations.

Mobilités améliorées

Nous nous engageons à améliorer les liaisons entre la gare, le centre-ville et les villages pour favoriser les déplacements. La mise en place d'un minibus communal aidera les personnes en difficulté à accéder aux services et aux événements. De nouvelles pistes cyclables seront également créées pour encourager les modes de transport doux.