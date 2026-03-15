Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy : les infos en direct

Marie Christine Le Mouël Liste du Parti socialiste

Pontivy nouveau souffle Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie Christine Le Mouël Programme de Marie Christine Le Mouël à Pontivy (Pontivy nouveau souffle) Engagement Démocratique Le projet politique vise à instaurer un nouveau souffle démocratique à Pontivy. Il est essentiel de placer les citoyens au cœur des préoccupations, en favorisant l'écoute et la transparence. La création d'un conseil citoyen et d'un budget participatif est envisagée pour renforcer la démocratie locale. Santé et Bien-Être Le renforcement de l'offre de soins est une priorité, avec un accent sur la collaboration entre la ville et l'hôpital. Des initiatives telles que la création d'un budget social communal visent à lutter contre l'isolement et à soutenir les populations vulnérables. La santé mentale et les addictions seront également abordées par la formation des agents de police. Logement Abordable La politique de logement se concentre sur la limitation des nuisibles dans les locations touristiques et la promotion des résidences principales. Des mesures telles que la taxation des logements vacants et l'instauration d'un permis de louer visent à lutter contre l'insalubrité. La rénovation énergétique des logements sera également encouragée pour améliorer le cadre de vie. Culture et Patrimoine La promotion de la culture bretonne et l'accès à des espaces d'expression artistique sont des objectifs clés. La création d'une bibliothèque mobile et d'espaces pour les artistes vise à dynamiser la vie culturelle de Pontivy. Des initiatives comme le street art et l'accès musical au tribunal enrichiront le patrimoine culturel local.

Marie Christine Le Mouël

Joël Le Botlan

Laurence Lorans

Emmanuel Le Claire

Mireille Le Cornec

Florian Gueret

Danièle Launay

Marc Le Jossec

Nadine Dahan - Degrace

Stéphane Le Meur

Kandy Blanquaert

Régis Le Cornec

Catherine Le Guennec

Sébastien Le Dévéhat

Claire Janicot

Nolann Bonhoure

Marie Iquel

Surplus Divin Nzaba Bakala

Mickaël Goma

Carrel Mambou

Ghislaine Clerici

Pierre-Yves Rannou

Sylvette Bernard

Yanis Mohamed

Marine Toupin

Enzo Le Dorven

Sylvie Jullien

Didier Collet

Marie Dubois

Gilles Bernard

Catherine Provost

Jean-Pierre Dupont-Mc Lean

Josette Cornily

Jean-Jacques Merceur Liste divers gauche

MIEUX VIVRE A PONTIVY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Jacques Merceur Programme de Jean-Jacques Merceur à Pontivy (MIEUX VIVRE A PONTIVY) Agir pour la santé L'accès aux soins est une priorité pour notre commune. Nous mettrons en place un projet structurant pour soutenir les professionnels de santé et renforcer les coopérations avec les établissements hospitaliers. La santé des jeunes, la santé mentale et le soutien aux aides-soignants seront au cœur de notre action municipale. Assurer la sécurité publique La tranquillité publique est essentielle pour la qualité de vie des Pontiviens. Nous renforcerons la prévention en nommant un policier municipal référent par quartier et en modernisant l'éclairage public. Une coordination étroite avec les forces de gendarmerie garantira une présence rassurante et efficace. Faire du logement une priorité Nous mettrons en place une politique de logement accessible à tous, en collaboration avec les bailleurs sociaux et les acteurs privés. La rénovation énergétique des logements sera encouragée pour améliorer la qualité de vie en centre-ville. Chaque habitant, qu'il soit jeune actif ou étudiant, mérite un logement digne à Pontivy. Soutenir l'économie locale Nous agirons pour un développement économique diversifié en renforçant le pôle universitaire et en soutenant les activités créatrices d'emplois. Le dynamisme du commerce, notamment dans le centre ancien, sera une priorité. Pontivy doit redevenir attractive pour les entreprises et les artisans.

Jean-Jacques Merceur

Lydie Massard

Serge Houédé

Marie Madeleine Doré-Lucas

Christophe Marchand

Gaëlle Le Roch

Daniel Hillion

Nathalie Tomaszewski

Antoine Lepioufle

Marie Furic

Stéphane Bellanger

Micheline Le Moigne

Nicolas Linsart

Mona Jezequel

Valentin Le Roux

Eileen Carel

Cyril Hallot

Stéphanie Bonnec

Christian Bernard

Sophie Charbonnier

Laurent Paillusson

Christine Odic

Guy Le Tarnec

Swafia Soilihi

Serge Brielle

Marie Michottey

Thomas Pannelay

Françoise Cam

Pascal David

Marie Maudet

Gaël Le Rallic

Agnès Brosset

Bernard Chaslot

Soizic Perrault Liste divers droite

PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Soizic Perrault Programme de Soizic Perrault à Pontivy (PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT) Sécurité et tranquillité La sécurité est une priorité essentielle pour la ville de Pontivy. Un lien renforcé entre la gendarmerie et la justice est prévu pour garantir une présence accrue sur le terrain. Des réponses rapides et une tolérance zéro vis-à-vis de la délinquance seront mises en place pour assurer la tranquillité des habitants. Santé et protection Le programme inclut la création d'une maison de santé et d'un centre d'hébergement d'urgence ouvert 24h/24. L'objectif est de lutter contre l'isolement et de garantir un accès aux soins pour les plus fragiles. Cette approche humaniste vise à apporter sérénité et sécurité à tous les citoyens. Enfants et familles La sécurité des écoles et le soutien aux familles sont des axes majeurs du projet. Des services tels que les cantines et l'aide aux devoirs seront renforcés pour soutenir les parents. Protéger les enfants est considéré comme une priorité pour assurer un avenir meilleur pour la communauté. Ville propre et agréable Un engagement fort est pris pour maintenir une ville propre et bien entretenue. La propreté quotidienne et un éclairage adéquat sont des éléments clés pour améliorer la qualité de vie des habitants. Un suivi régulier des quartiers contribuera à faire de Pontivy une ville respectée et agréable à vivre.

Soizic Perrault

Philippe Joubaud

Caroline Jégado

Roger Bernon

Albane Stephan

Alexandre Deshayes

Julie Lebel

Frédéric Maguet

Jacqueline Bollé-Jésus

Laurent Tellier

Alicia Le Moing

Marcel Tartary

Sabine Bresson

Bertrand Le Tadic

Aude Poileux

Sébastien Quéro

Armelle Régnier

Thomas Guillouzo

Alexia Le Ponner

Jean-Jacques Busson

Laurence Hémon

Philippe Ehrhardt

Bérengère Plunian

Iban Jouanno-Robert

Océane Le Tutour

Philippe Le Poetvin

Amélie Lhoste

Bruno Guillard

Ghislaine Johnston

Philippe Salingue

Céline Aubrée

Philippe Lhotellier

Madeleine Rouyer

Jean-Pierre Royer

Cécile Connan

Michel Jarnigon Liste divers droite

PONTIVY EN AVANT ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michel Jarnigon Programme de Michel Jarnigon à Pontivy (PONTIVY EN AVANT !) Priorités de la Ville Les priorités de la ville se concentrent sur la sécurité, la santé et les mobilités. Pour la sécurité, il est prévu de recruter des policiers municipaux et d'améliorer la vidéo protection. En matière de santé, l'objectif est de créer une Maison de Santé et d'attirer de jeunes médecins à Pontivy. Projets de Modernisation Quatre projets clés sont envisagés pour moderniser Pontivy et améliorer le cadre de vie. L'aménagement des quais vise à faciliter les déplacements et à valoriser le Blavet. L'extension du Poumon Vert et la création d'un pôle associatif sont également des initiatives pour renforcer l'attractivité de la ville. Engagement Électoral La campagne électorale met en avant l'engagement de l'équipe pour le futur de Pontivy. Le rendez-vous est fixé pour le 15 mars 2026, date du premier tour des élections municipales. L'équipe se veut à l'écoute des citoyens pour construire un avenir commun. Amélioration des Mobilités Les mobilités sont une priorité avec des projets pour améliorer les transports en commun. Le retour des cars TER rapides entre Pontivy et Rennes est demandé, ainsi que l'engagement pour le train de voyageurs Pontivy-Auray. La mise en 2x2 voies sur la route Pontivy/Moustoir-Remungol est également prévue pour 2033.