Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontivy

Tête de listeListe
Marie Christine Le Mouël
Marie Christine Le Mouël Liste du Parti socialiste
Pontivy nouveau souffle
  • Marie Christine Le Mouël
  • Joël Le Botlan
  • Laurence Lorans
  • Emmanuel Le Claire
  • Mireille Le Cornec
  • Florian Gueret
  • Danièle Launay
  • Marc Le Jossec
  • Nadine Dahan - Degrace
  • Stéphane Le Meur
  • Kandy Blanquaert
  • Régis Le Cornec
  • Catherine Le Guennec
  • Sébastien Le Dévéhat
  • Claire Janicot
  • Nolann Bonhoure
  • Marie Iquel
  • Surplus Divin Nzaba Bakala
  • Mickaël Goma
  • Carrel Mambou
  • Ghislaine Clerici
  • Pierre-Yves Rannou
  • Sylvette Bernard
  • Yanis Mohamed
  • Marine Toupin
  • Enzo Le Dorven
  • Sylvie Jullien
  • Didier Collet
  • Marie Dubois
  • Gilles Bernard
  • Catherine Provost
  • Jean-Pierre Dupont-Mc Lean
  • Josette Cornily
Jean-Jacques Merceur
Jean-Jacques Merceur Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A PONTIVY
  • Jean-Jacques Merceur
  • Lydie Massard
  • Serge Houédé
  • Marie Madeleine Doré-Lucas
  • Christophe Marchand
  • Gaëlle Le Roch
  • Daniel Hillion
  • Nathalie Tomaszewski
  • Antoine Lepioufle
  • Marie Furic
  • Stéphane Bellanger
  • Micheline Le Moigne
  • Nicolas Linsart
  • Mona Jezequel
  • Valentin Le Roux
  • Eileen Carel
  • Cyril Hallot
  • Stéphanie Bonnec
  • Christian Bernard
  • Sophie Charbonnier
  • Laurent Paillusson
  • Christine Odic
  • Guy Le Tarnec
  • Swafia Soilihi
  • Serge Brielle
  • Marie Michottey
  • Thomas Pannelay
  • Françoise Cam
  • Pascal David
  • Marie Maudet
  • Gaël Le Rallic
  • Agnès Brosset
  • Bernard Chaslot
Soizic Perrault
Soizic Perrault Liste divers droite
PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT
  • Soizic Perrault
  • Philippe Joubaud
  • Caroline Jégado
  • Roger Bernon
  • Albane Stephan
  • Alexandre Deshayes
  • Julie Lebel
  • Frédéric Maguet
  • Jacqueline Bollé-Jésus
  • Laurent Tellier
  • Alicia Le Moing
  • Marcel Tartary
  • Sabine Bresson
  • Bertrand Le Tadic
  • Aude Poileux
  • Sébastien Quéro
  • Armelle Régnier
  • Thomas Guillouzo
  • Alexia Le Ponner
  • Jean-Jacques Busson
  • Laurence Hémon
  • Philippe Ehrhardt
  • Bérengère Plunian
  • Iban Jouanno-Robert
  • Océane Le Tutour
  • Philippe Le Poetvin
  • Amélie Lhoste
  • Bruno Guillard
  • Ghislaine Johnston
  • Philippe Salingue
  • Céline Aubrée
  • Philippe Lhotellier
  • Madeleine Rouyer
  • Jean-Pierre Royer
  • Cécile Connan
Michel Jarnigon
Michel Jarnigon Liste divers droite
PONTIVY EN AVANT !
  • Michel Jarnigon
  • Alexandra Le Ny
  • Paul Le Guernic
  • Carole Le Doux
  • Philippe Le Mestre
  • Graziella Palmace
  • Éric Guillermic
  • Julie Mingam
  • Jean-Pierre Le Clainche
  • Anne Elain
  • Philippe Grasset
  • Françoise Boucicaud
  • Georges-Yves Guillot
  • Morgane Magnin
  • Gabriel Le Bris
  • Meltide Leprévost
  • Nicolas Georgelin
  • Maryvonne Le Tutour
  • Xavier Belanger
  • Christine Pellerin
  • Christophe Peilho
  • Émilie Herrera
  • Anthony James
  • Anne Le Galliard
  • Philippe Le Ruyet
  • Karine Chanel
  • Hervé Jestin
  • Marjorie Poumaëre
  • Gabin Samzun
  • Alice Conan
  • Maxime Le Lu
  • Liliane Habert
  • Jean-Luc Demars
  • Christine Le Strat
  • Michel Guillemot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Le Strat
Christine Le Strat (26 élus) Pontivy avant tout 		2 053 56,58%
  • Christine Le Strat
  • Michel Jarnigon
  • Alexandra Le Ny
  • Paul Le Guernic
  • Véronique Delmouly
  • François-Denis Mouhaou
  • Julie Mingam
  • Georges-Yves Guillot
  • Annie Guillemot
  • Jean-Pierre Le Clainche
  • Claudine Rault
  • Maxime Le Lu
  • Florence Jan
  • Philippe Amourette
  • Emmanuelle Le Brigand
  • Michel Guillemot
  • Meltide Leprévost
  • Benoit Jacques
  • Nathalie Guillemot
  • Hervé Jestin
  • Maryvonne Le Tutour
  • Alain Pierre
  • Véronique Carrée
  • Gabriel Le Bris
  • Alice Conan
  • Éric Guillermic
Marie Madeleine Doré-Lucas
Marie Madeleine Doré-Lucas (4 élus) Demain pontivy ecologique et solidaire 		943 25,99%
  • Marie Madeleine Doré-Lucas
  • Christophe Marchand
  • Marie-Christine Le Mouël
  • Daniel Hillion
Gaëlle Le Roch
Gaëlle Le Roch (3 élus) Unis pour pontivy 		632 17,42%
  • Gaëlle Le Roch
  • Khalil Kalkas
  • Marianne Juin
Participation au scrutin Pontivy
Taux de participation 40,08%
Taux d'abstention 59,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 776

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Le Strat
Christine Le Strat Pontivy avant tout 		1 983 46,28%
Marie Madeleine Doré-Lucas
Marie Madeleine Doré-Lucas Demain pontivy ecologique et solidaire 		894 20,86%
Soizic Perrault
Soizic Perrault Pontivy avec envie - soizic perrault 2020 		759 17,71%
Gaëlle Le Roch
Gaëlle Le Roch Unis pour pontivy 		648 15,12%
Participation au scrutin Pontivy
Taux de participation 46,88%
Taux d'abstention 53,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 422

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Le Strat
Christine Le Strat (26 élus) Pontivy nouvel elan 2014 		3 254 54,09%
  • Christine Le Strat
  • Yann Lorcy
  • Soizic Perrault
  • François-Denis Mouhaou
  • Stéphanie Guegan
  • Jacques Peran
  • Laurence Kersuzan
  • Michel Jarnigon
  • Alexandra Le Ny
  • Christophe Beller
  • Chantal Gastineau
  • Georges-Yves Guillot
  • Annie Guillemot
  • Laurent Bairiot
  • Maryvonne Le Tutour
  • Michel Guillemot
  • Véronique Le Bourjois
  • Philippe Amourette
  • Sylvie Lepleux
  • Hervé Jestin
  • Emilie Cramet
  • Alain Pierre
  • Madeleine Jouandet
  • Yvon Peresse
  • Emmanuelle Le Brigand
  • Eddy Renault
Daniel Le Couviour
Daniel Le Couviour (5 élus) Pontivy territoire d'avenir 		1 710 28,42%
  • Daniel Le Couviour
  • Laurence Lorans
  • Jean-Pierre Dupont
  • Faten Arab-Jaziri
  • Loïc Burban
Eric Seguet
Eric Seguet (1 élu) Pontivy citoyens 		539 8,96%
  • Eric Seguet
Marie-Madeleine Dore-Lucas
Marie-Madeleine Dore-Lucas (1 élu) Liste alternative citoyenne pour pontivy 2014 		512 8,51%
  • Marie-Madeleine Dore-Lucas
Participation au scrutin Pontivy
Taux de participation 66,46%
Taux d'abstention 33,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,02%
Nombre de votants 6 202

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Le Strat
Christine Le Strat Pontivy nouvel elan 2014 		2 628 44,94%
Daniel Le Couviour
Daniel Le Couviour Pontivy territoire d'avenir 		1 629 27,86%
Eric Seguet
Eric Seguet Pontivy citoyens 		818 13,99%
Marie-Madeleine Dore-Lucas
Marie-Madeleine Dore-Lucas Liste alternative citoyenne pour pontivy 2014 		772 13,20%
Participation au scrutin Pontivy
Taux de participation 65,61%
Taux d'abstention 34,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,51%
Nombre de votants 6 123

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