Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pontivy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontivy.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontivy
13:09 - Les dernières élections à Pontivy marquées par une triangulaire
Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Pontivy. Au terme du premier tour, Christine Le Strat (Divers) a creusé l'écart en rassemblant 1 983 suffrages (46,28%). Juste derrière, Marie Madeleine Doré-Lucas (Divers gauche) a recueilli 20,86% des bulletins valides. Un large retard. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Christine Le Strat l'a finalement emporté avec 56,58% des suffrages, face à Marie Madeleine Doré-Lucas qui a obtenu 25,99% des électeurs et Gaëlle Le Roch réunissant 632 électeurs inscrits (17,42%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Divers a sans doute tiré parti du report de votes des électeurs des listes du centre sorties au premier tour, récupérant 70 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Pontivy, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques.
09:57 - Journée électorale à Pontivy : les horaires des bureaux de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Pontivy sont les suivants : de 8 h à 18 h. Les municipales sont l'occasion pour les votants de Pontivy de s'exprimer sur la façon dont est régie leur localité. À Pontivy et ailleurs, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Christine Le Strat (Divers), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Pontivy. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontivy
|Tête de listeListe
|
Marie Christine Le Mouël
Liste du Parti socialiste
Pontivy nouveau souffle
|
|
Jean-Jacques Merceur
Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A PONTIVY
|
|
Soizic Perrault
Liste divers droite
PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT
|
|
Michel Jarnigon
Liste divers droite
PONTIVY EN AVANT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Le Strat (26 élus) Pontivy avant tout
|2 053
|56,58%
|
|Marie Madeleine Doré-Lucas (4 élus) Demain pontivy ecologique et solidaire
|943
|25,99%
|
|Gaëlle Le Roch (3 élus) Unis pour pontivy
|632
|17,42%
|
|Participation au scrutin
|Pontivy
|Taux de participation
|40,08%
|Taux d'abstention
|59,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 776
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Le Strat Pontivy avant tout
|1 983
|46,28%
|Marie Madeleine Doré-Lucas Demain pontivy ecologique et solidaire
|894
|20,86%
|Soizic Perrault Pontivy avec envie - soizic perrault 2020
|759
|17,71%
|Gaëlle Le Roch Unis pour pontivy
|648
|15,12%
|Participation au scrutin
|Pontivy
|Taux de participation
|46,88%
|Taux d'abstention
|53,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 422
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Le Strat (26 élus) Pontivy nouvel elan 2014
|3 254
|54,09%
|
|Daniel Le Couviour (5 élus) Pontivy territoire d'avenir
|1 710
|28,42%
|
|Eric Seguet (1 élu) Pontivy citoyens
|539
|8,96%
|
|Marie-Madeleine Dore-Lucas (1 élu) Liste alternative citoyenne pour pontivy 2014
|512
|8,51%
|
|Participation au scrutin
|Pontivy
|Taux de participation
|66,46%
|Taux d'abstention
|33,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,02%
|Nombre de votants
|6 202
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Le Strat Pontivy nouvel elan 2014
|2 628
|44,94%
|Daniel Le Couviour Pontivy territoire d'avenir
|1 629
|27,86%
|Eric Seguet Pontivy citoyens
|818
|13,99%
|Marie-Madeleine Dore-Lucas Liste alternative citoyenne pour pontivy 2014
|772
|13,20%
|Participation au scrutin
|Pontivy
|Taux de participation
|65,61%
|Taux d'abstention
|34,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,51%
|Nombre de votants
|6 123
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