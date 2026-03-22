Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pontivy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pontivy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontivy.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontivy
11:48 - Soizic Perrault, Michel Jarnigon et Jean-Jacques Merceur forment le trio de tête à Pontivy
Soizic Perrault (Divers droite) a remporté le premier volet des municipales 2026 à Pontivy la semaine dernière, avec 44,48 % des votes. Ensuite, Michel Jarnigon (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 27,22 %. Un écart important séparait les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Jacques Merceur, étiqueté Divers gauche, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Marie Christine Le Mouël, portant la nuance Parti socialiste, a récolté 14,04 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin. À noter que pour ce premier tour à Pontivy, le rendez-vous électoral a vu 60,04 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontivy
Le deuxième tour des élections municipales à Pontivy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Christine Le Mouël
Liste du Parti socialiste
Pontivy nouveau souffle
|
|
Jean-Jacques Merceur
Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A PONTIVY
|
|
Soizic Perrault
Liste divers droite
PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT
|
|
Michel Jarnigon
Liste divers droite
PONTIVY EN AVANT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontivy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Soizic PERRAULT (Ballotage) PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT
|2 500
|44,48%
|Michel JARNIGON (Ballotage) PONTIVY EN AVANT !
|1 530
|27,22%
|Jean-Jacques MERCEUR (Ballotage) MIEUX VIVRE A PONTIVY
|801
|14,25%
|Marie Christine LE MOUËL (Ballotage) Pontivy nouveau souffle
|789
|14,04%
|Participation au scrutin
|Pontivy
|Taux de participation
|60,04%
|Taux d'abstention
|39,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|5 797
Source : ministère de l’Intérieur
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