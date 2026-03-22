Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontivy

Le deuxième tour des élections municipales à Pontivy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Christine Le Mouël
Marie Christine Le Mouël Liste du Parti socialiste
Pontivy nouveau souffle
  • Marie Christine Le Mouël
  • Joël Le Botlan
  • Laurence Lorans
  • Emmanuel Le Claire
  • Mireille Le Cornec
  • Florian Gueret
  • Danièle Launay
  • Marc Le Jossec
  • Nadine Dahan - Degrace
  • Stéphane Le Meur
  • Kandy Blanquaert
  • Régis Le Cornec
  • Catherine Le Guennec
  • Sébastien Le Dévéhat
  • Claire Janicot
  • Nolann Bonhoure
  • Marie Iquel
  • Surplus Divin Nzaba Bakala
  • Mickaël Goma
  • Carrel Mambou
  • Ghislaine Clerici
  • Pierre-Yves Rannou
  • Sylvette Bernard
  • Yanis Mohamed
  • Marine Toupin
  • Enzo Le Dorven
  • Sylvie Jullien
  • Didier Collet
  • Marie Dubois
  • Gilles Bernard
  • Catherine Provost
  • Jean-Pierre Dupont-Mc Lean
  • Josette Cornily
Jean-Jacques Merceur
Jean-Jacques Merceur Liste divers gauche
MIEUX VIVRE A PONTIVY
  • Jean-Jacques Merceur
  • Lydie Massard
  • Serge Houédé
  • Marie Madeleine Doré-Lucas
  • Christophe Marchand
  • Gaëlle Le Roch
  • Daniel Hillion
  • Nathalie Tomaszewski
  • Antoine Lepioufle
  • Marie Furic
  • Stéphane Bellanger
  • Micheline Le Moigne
  • Nicolas Linsart
  • Mona Jezequel
  • Valentin Le Roux
  • Eileen Carel
  • Cyril Hallot
  • Stéphanie Bonnec
  • Christian Bernard
  • Sophie Charbonnier
  • Laurent Paillusson
  • Christine Odic
  • Guy Le Tarnec
  • Swafia Soilihi
  • Serge Brielle
  • Marie Michottey
  • Thomas Pannelay
  • Françoise Cam
  • Pascal David
  • Marie Maudet
  • Gaël Le Rallic
  • Agnès Brosset
  • Bernard Chaslot
Soizic Perrault
Soizic Perrault Liste divers droite
PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT
  • Soizic Perrault
  • Philippe Joubaud
  • Caroline Jégado
  • Roger Bernon
  • Albane Stephan
  • Alexandre Deshayes
  • Julie Lebel
  • Frédéric Maguet
  • Jacqueline Bollé-Jésus
  • Laurent Tellier
  • Alicia Le Moing
  • Marcel Tartary
  • Sabine Bresson
  • Bertrand Le Tadic
  • Aude Poileux
  • Sébastien Quéro
  • Armelle Régnier
  • Thomas Guillouzo
  • Alexia Le Ponner
  • Jean-Jacques Busson
  • Laurence Hémon
  • Philippe Ehrhardt
  • Bérengère Plunian
  • Iban Jouanno-Robert
  • Océane Le Tutour
  • Philippe Le Poetvin
  • Amélie Lhoste
  • Bruno Guillard
  • Ghislaine Johnston
  • Philippe Salingue
  • Céline Aubrée
  • Philippe Lhotellier
  • Madeleine Rouyer
  • Jean-Pierre Royer
  • Cécile Connan
Michel Jarnigon
Michel Jarnigon Liste divers droite
PONTIVY EN AVANT !
  • Michel Jarnigon
  • Alexandra Le Ny
  • Paul Le Guernic
  • Carole Le Doux
  • Philippe Le Mestre
  • Graziella Palmace
  • Éric Guillermic
  • Julie Mingam
  • Jean-Pierre Le Clainche
  • Anne Elain
  • Philippe Grasset
  • Françoise Boucicaud
  • Georges-Yves Guillot
  • Morgane Magnin
  • Gabriel Le Bris
  • Meltide Leprévost
  • Nicolas Georgelin
  • Maryvonne Le Tutour
  • Xavier Belanger
  • Christine Pellerin
  • Christophe Peilho
  • Émilie Herrera
  • Anthony James
  • Anne Le Galliard
  • Philippe Le Ruyet
  • Karine Chanel
  • Hervé Jestin
  • Marjorie Poumaëre
  • Gabin Samzun
  • Alice Conan
  • Maxime Le Lu
  • Liliane Habert
  • Jean-Luc Demars
  • Christine Le Strat
  • Michel Guillemot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontivy

Tête de listeListe Voix % des voix
Soizic PERRAULT
Soizic PERRAULT (Ballotage) PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT 		2 500 44,48%
Michel JARNIGON
Michel JARNIGON (Ballotage) PONTIVY EN AVANT ! 		1 530 27,22%
Jean-Jacques MERCEUR
Jean-Jacques MERCEUR (Ballotage) MIEUX VIVRE A PONTIVY 		801 14,25%
Marie Christine LE MOUËL
Marie Christine LE MOUËL (Ballotage) Pontivy nouveau souffle 		789 14,04%
Participation au scrutin Pontivy
Taux de participation 60,04%
Taux d'abstention 39,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 5 797

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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