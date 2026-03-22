Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy : les résultats du 2e tour

Marie Christine Le Mouël Liste du Parti socialiste

Pontivy nouveau souffle Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Marie Christine Le Mouël Programme de Marie Christine Le Mouël à Pontivy (Pontivy nouveau souffle) Élections municipales Les élections municipales se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026. La liste Pontivy Nouveau Souffle a reçu 14% des voix au premier tour, un score jugé insuffisant par ses membres. Ils appellent à une mobilisation pour le deuxième tour, en mettant l'accent sur la transparence et l'engagement envers les citoyens. Sécurité et tranquillité Le renforcement des effectifs de police est une priorité pour assurer la sécurité des citoyens. Il est également essentiel de former les agents aux problématiques de santé mentale et d'addictions. Un programme de prévention et de médiation sera proposé pour améliorer la tranquillité dans la ville. Transitions écologiques La ville vise à développer une alimentation bio et locale, avec un objectif de 100% d'ici 2032. Des initiatives pour promouvoir les mobilités douces, comme un plan vélo et la gratuité des transports le week-end, seront mises en place. La végétalisation de la ville et la production d'énergie verte sont également au cœur des préoccupations. Démocratie citoyenne La création d'un conseil citoyen consultatif est envisagée pour renforcer la participation des habitants. Un budget participatif de 100 000 € sera alloué aux quartiers pour impliquer davantage les citoyens dans les décisions. La transparence dans la gestion de la ville sera améliorée, notamment par des temps de réponse aux questions des habitants lors des conseils.

Marie Christine Le Mouël

Joël Le Botlan

Laurence Lorans

Emmanuel Le Claire

Mireille Le Cornec

Florian Gueret

Danièle Launay

Marc Le Jossec

Nadine Dahan - Degrace

Stéphane Le Meur

Kandy Blanquaert

Régis Le Cornec

Catherine Le Guennec

Sébastien Le Dévéhat

Claire Janicot

Nolann Bonhoure

Marie Iquel

Surplus Divin Nzaba Bakala

Mickaël Goma

Carrel Mambou

Ghislaine Clerici

Pierre-Yves Rannou

Sylvette Bernard

Yanis Mohamed

Marine Toupin

Enzo Le Dorven

Sylvie Jullien

Didier Collet

Marie Dubois

Gilles Bernard

Catherine Provost

Jean-Pierre Dupont-Mc Lean

Josette Cornily

Jean-Jacques Merceur Liste divers gauche

MIEUX VIVRE A PONTIVY Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Jacques Merceur Programme de Jean-Jacques Merceur à Pontivy (MIEUX VIVRE A PONTIVY) Bilan de la gestion municipale La gestion de la ville par l'équipe sortante, dirigée par Christine Le Strat et Michel Jarnigon, est critiquée pour avoir dégradé les finances locales et augmenté l'endettement. Des décisions controversées, comme la vente de terrains à bas prix et la fermeture de la cuisine centrale, ont été prises, laissant les habitants insatisfaits. De plus, des projets d'aménagement jugés absurdes ont été réalisés, illustrant une gestion hasardeuse. Priorités pour l'avenir Le programme proposé pour le second tour met l'accent sur des priorités telles que la santé, la sécurité et le logement. Il vise également à soutenir l'économie locale et à accélérer la transition écologique. Une gouvernance ouverte et la participation citoyenne sont également des éléments centraux de cette vision pour l'avenir de Pontivy. Critique de l'opportunisme politique La tentative de Michel Jarnigon de mobiliser les électeurs de gauche est perçue comme un opportunisme politique, surtout après des années de négligence de leurs préoccupations. Les électeurs sont appelés à ne pas se laisser manipuler par des promesses de dernière minute qui ne tiennent pas compte de la réalité de la gestion municipale. La contestation du bilan sortant est une réponse à une gestion jugée irresponsable. Engagement pour une gauche unie La gauche, représentée par Soizic Perrault et Marie Christine Le Mouel, se positionne comme unie et cohérente, prête à défendre des valeurs communes. Elle appelle à un véritable débat sur les projets pour Pontivy, plutôt que de se concentrer sur des attaques personnelles. L'engagement collectif est mis en avant comme une force pour construire un avenir meilleur pour la ville.

Jean-Jacques Merceur

Lydie Massard

Serge Houédé

Marie Madeleine Doré-Lucas

Christophe Marchand

Gaëlle Le Roch

Daniel Hillion

Nathalie Tomaszewski

Antoine Lepioufle

Marie Furic

Stéphane Bellanger

Micheline Le Moigne

Nicolas Linsart

Mona Jezequel

Valentin Le Roux

Eileen Carel

Cyril Hallot

Stéphanie Bonnec

Christian Bernard

Sophie Charbonnier

Laurent Paillusson

Christine Odic

Guy Le Tarnec

Swafia Soilihi

Serge Brielle

Marie Michottey

Thomas Pannelay

Françoise Cam

Pascal David

Marie Maudet

Gaël Le Rallic

Agnès Brosset

Bernard Chaslot

Soizic Perrault Liste divers droite

PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Soizic Perrault Programme de Soizic Perrault à Pontivy (PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT) Pontivy commence avec vous La liste Pontivy commence avec vous a remporté le premier tour des élections municipales avec 44,5 % des voix. L'engagement de Soizic PERRAULT et de son équipe est de construire des solutions basées sur les attentes des citoyens. Ils souhaitent instaurer une mairie plus fonctionnelle, transparente et responsable. Rassembler les Pontivyens Soizic PERRAULT appelle à rassembler tous les Pontivyens pour une ville plus sûre et mieux gérée. Les priorités incluent la sécurité, la santé, l'éducation et l'intégration. L'objectif est de créer un environnement où chaque voix compte et où les résultats sont évalués. Notre programme pour Pontivy Le programme se concentre sur six axes principaux, dont une mairie fonctionnelle et la sécurité. Des actions concrètes sont prévues pour améliorer la santé et le bien-être des plus fragiles. L'engagement est de rendre Pontivy une ville propre, vivante et attractive pour tous ses habitants. Expérience et engagement Soizic PERRAULT possède une expérience de douze ans en tant qu'élue, avec une connaissance approfondie du territoire. Son parcours dans le service public et l'éducation lui a permis d'acquérir une vision globale des enjeux locaux. Elle prône une approche méthodique et courageuse pour avancer vers des résultats concrets.

Soizic Perrault

Philippe Joubaud

Caroline Jégado

Roger Bernon

Albane Stephan

Alexandre Deshayes

Julie Lebel

Frédéric Maguet

Jacqueline Bollé-Jésus

Laurent Tellier

Alicia Le Moing

Marcel Tartary

Sabine Bresson

Bertrand Le Tadic

Aude Poileux

Sébastien Quéro

Armelle Régnier

Thomas Guillouzo

Alexia Le Ponner

Jean-Jacques Busson

Laurence Hémon

Philippe Ehrhardt

Bérengère Plunian

Iban Jouanno-Robert

Océane Le Tutour

Philippe Le Poetvin

Amélie Lhoste

Bruno Guillard

Ghislaine Johnston

Philippe Salingue

Céline Aubrée

Philippe Lhotellier

Madeleine Rouyer

Jean-Pierre Royer

Cécile Connan

Michel Jarnigon Liste divers droite

PONTIVY EN AVANT ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Michel Jarnigon Programme de Michel Jarnigon à Pontivy (PONTIVY EN AVANT !) Confiance des électeurs Merci aux 1530 électeurs qui ont soutenu notre liste dès le 1er tour. Avec 27,22% des voix, ce résultat témoigne d'un désir de changement parmi les habitants de Pontivy. Le second tour sera déterminant pour choisir le Maire et son équipe. Priorités pour Pontivy Nous avons défini trois priorités essentielles pour répondre aux attentes des citoyens. La sécurité du quotidien, la santé pour tous et l'amélioration des mobilités sont au cœur de notre programme. Chaque priorité vise à renforcer la qualité de vie et la sécurité des Pontiviens. Projets de modernisation Nous proposons de moderniser Pontivy à travers quatre projets clés. Ces projets visent à améliorer le cadre de vie et à renforcer l'attractivité de notre ville. Ils incluent l'aménagement des quais, l'extension du Poumon Vert, la création d'un pôle associatif et l'ouverture complète du château. Engagement citoyen Nous appelons tous les habitants à se mobiliser pour voter pour notre équipe. Chaque voix compte et peut faire la différence lors du second tour. Nous vous invitons à nous rencontrer au local de campagne pour discuter de nos projets et de vos attentes.