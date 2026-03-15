Résultat municipale 2026 à Pontivy (56300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pontivy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pontivy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontivy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Soizic PERRAULT
Soizic PERRAULT PONTIVY COMMENCE AVEC VOUS - Soizic PERRAULT 		2 500 44,48%
Michel JARNIGON
Michel JARNIGON PONTIVY EN AVANT ! 		1 530 27,22%
Jean-Jacques MERCEUR
Jean-Jacques MERCEUR MIEUX VIVRE A PONTIVY 		801 14,25%
Marie Christine LE MOUËL
Marie Christine LE MOUËL Pontivy nouveau souffle 		789 14,04%
Participation au scrutin Pontivy
Taux de participation 60,04%
Taux d'abstention 39,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 5 797

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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