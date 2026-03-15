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19:21 - Pontivy : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Pontivy se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 14 547 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 954 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 16,79% des résidents sont des enfants, et 28,76% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 1 268 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 133 €/mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Finalement, Pontivy incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Municipales : vers une montée du RN à Pontivy ? Le mouvement nationaliste ne figurait pas parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Pontivy en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 20,12% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 34,44% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,64% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Pontivy comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 28,73% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 28,59% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 35,88% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Pontivy au crible L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Pontivy constituera l'un des pivots de cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 53,12 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 46,88 %) alors que le Covid-19 commençait à toucher le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 26,85 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,12 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 33,18 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 49,22 %. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent à l'arrivée le profil d'une localité marquée par l'abstention.

15:59 - Le vote de Pontivy nettement ancré à droite il y a deux ans La physionomie politique de Pontivy a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Pontivy avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (28,73%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 19,78% des suffrages. Antoine Oliviero (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Pontivy après la dissolution avec 28,59%. Nicole Le Peih (Ensemble !) était à la deuxième place avec 25,14%. Au second tour, c'est en revanche Nicole Le Peih (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 64,12% des suffrages exprimés.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Pontivy reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Pontivy portaient leur choix sur Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 30,99% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicole Le Peih virant de nouveau en tête avec 56,99% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Pontivy quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 34,39% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 20,12%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,56% pour Emmanuel Macron, contre 34,44% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Pontivy se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Pontivy Pour ce qui est des contributions locales à Pontivy, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 992 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 920 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à environ 41,15 % en 2024 (contre 25,89 % en 2020). La moyenne au niveau national, approchant les 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, constitue un point de référence intéressant. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 247 200 euros en 2024, loin des 2 787 790 € engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,46 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Les dernières élections à Pontivy marquées par une triangulaire Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux résultats des dernières municipales à Pontivy. Au terme du premier tour, Christine Le Strat (Divers) a creusé l'écart en rassemblant 1 983 suffrages (46,28%). Juste derrière, Marie Madeleine Doré-Lucas (Divers gauche) a recueilli 20,86% des bulletins valides. Un large retard. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Christine Le Strat l'a finalement emporté avec 56,58% des suffrages, face à Marie Madeleine Doré-Lucas qui a obtenu 25,99% des électeurs et Gaëlle Le Roch réunissant 632 électeurs inscrits (17,42%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. La candidate étiquetée Divers a sans doute tiré parti du report de votes des électeurs des listes du centre sorties au premier tour, récupérant 70 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Pontivy, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques.