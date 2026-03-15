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19:18 - Pontmain et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel impact auront les habitants de Pontmain sur le résultat des élections municipales ? Avec une densité de population de 113 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,18%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (70,10%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 398 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,80%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,18%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Pontmain mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,56% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Pontmain Le parti à la flamme n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Pontmain il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 22,22% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,71% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 11,42% au ticket lepéniste lors du premier tour. Il n'y aura pas de second tour, Yannick Favennec étant choisi directement. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,05% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 29,79% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 30,64% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Pontmain au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal à Pontmain avait été marqué par une abstention de 39,75 %, un niveau très bas (la participation se limitant à 60,25 %), le Covid ayant lourdement pesé sur l'événement. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 23,24 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Si la nature de ces élections diffère des enjeux strictement locaux, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche d'enseignements. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 47,60 % en 2022 à seulement 28,29 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 44,19 % (contre 48,51 % en France). Si on prend un peu de recul, la municipalité apparaît visiblement comme une zone globalement épargnée par l'abstention. En ce jour de municipales à Pontmain, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Pontmain : retour sur les derniers scrutins en date Pour le tour unique des européennes de 2024 à Pontmain, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (31,42%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Pontmain avaient ensuite propulsé aux avants-postes Yannick Favennec (Horizons) avec 62,69% au premier tour, devant Annie Bell (Rassemblement National) avec 29,79%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Yannick Favennec culminant à 69,36% des voix dans la localité. La physionomie politique de Pontmain a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone plus ouverte au centre-droit.

14:57 - Au regard des élections passées, Pontmain reste un territoire orienté vers le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Pontmain plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 43,74% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,22%. Lors de la finale de l'élection à Pontmain, les électeurs accordaient 63,29% pour Emmanuel Macron, contre 36,71% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Pontmain soutenaient en priorité Yannick Favennec (Ensemble !) avec 71,63% au premier tour. Aucun second tour n'était nécessaire localement.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Pontmain qui pèsera sur le résultat Pour ce qui est des contributions locales à Pontmain, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 709 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 561 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 41,00 % en 2024 (contre 20,10 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 11 200 € en 2024. Une somme loin des 81 380 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 13,92 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 à Pontmain : retour sur une élection très disputée Comment s'étaient conclues les dernières élections municipales à Pontmain ? Notons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec exclusivement des candidatures individuelles. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de ce premier round, Alain Gandon a réuni le plus de voix avec 309 suffrages (93,07%). Juste derrière, Vincent Caillère a rassemblé 306 votes (92,16%). Enfin, on retrouvait Antoine Brunet, obtenant 91,86% des bulletins. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour d'élections municipales 2026 à Pontmain, les citoyens sont à nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si particulière. Dans le pays, le dispositif électoral particulier qui permettait les candidatures isolées appartient toutefois au passé.