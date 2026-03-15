Résultat municipale 2026 à Pontmain (53220) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pontmain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pontmain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontmain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal FOUILLARD
Pascal FOUILLARD POUR UNE COMMUNE VIVANTE SOLIDAIRE TOURNEE VERS L'AVENIR 		237 67,14%
Marie-Paule VANNIER
Marie-Paule VANNIER AGIR ENSEMBLE POUR PONTMAIN 		116 32,86%
Participation au scrutin Pontmain
Taux de participation 72,92%
Taux d'abstention 27,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 10,15%
Nombre de votants 404

Source : ministère de l’Intérieur

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