Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontoise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontoise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pontoise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontoise.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontoise
13:09 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Pontoise
Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Pontoise ? Dès le premier tour, Stéphanie Von Euw (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 38,05% des soutiens. Sur la seconde marche, Gérard Seimbille (Divers droite) a rassemblé 1 242 voix (22,72%). Sandra Nguyen Dérosier (Divers gauche) était troisième, rassemblant 17,98% des électeurs. Un différentiel conséquent. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Stéphanie Von Euw l'a finalement emporté avec 2 433 bulletins (50,15%), face à Gérard Seimbille avec 1 315 électeurs (27,10%) et Sandra Nguyen Dérosier réunissant 1 103 suffrages (22,73%). La hiérarchie a été confirmée, le fossé se creusant pour aboutir à une victoire écrasante. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., ajoutant 353 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Pontoise
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Pontoise est consultable ci-dessous. N'oubliez pas que les 22 bureaux de vote de la ville de Pontoise ferment à 20 heures en prévision du dépouillement. Pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à Pontoise dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontoise
|Tête de listeListe
|
Julie Vadebeaux
Liste divers gauche
LA L!STE
|
|
Sandra Nguyen Dérosier
Liste divers gauche
CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE
|
|
Stéphanie Von Euw
Liste des Républicains
UNION POUR PONTOISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Von Euw (30 élus) Union pour pontoise
|2 433
|50,15%
|
|Gérard Seimbille (5 élus) Vivre a pontoise 2020
|1 315
|27,10%
|
|Sandra Nguyen Dérosier (4 élus) Pontoise ecologique et solidaire
|1 103
|22,73%
|
|Participation au scrutin
|Pontoise
|Taux de participation
|29,78%
|Taux d'abstention
|70,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 980
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Von Euw Union pour pontoise
|2 080
|38,05%
|Gérard Seimbille Vivre a pontoise 2020
|1 242
|22,72%
|Sandra Nguyen Dérosier Pontoise ecologique et solidaire
|983
|17,98%
|Pascal Bourdou Nous pontoisiens
|625
|11,43%
|Solveig Hurard Pontoise a gauche vraiment
|536
|9,80%
|Participation au scrutin
|Pontoise
|Taux de participation
|33,65%
|Taux d'abstention
|66,35%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 610
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Houillon (27 élus) Une volonte et des ambitions partagees
|4 153
|51,67%
|
|Corinne Brami (4 élus) Pontoise pour tous
|1 690
|21,03%
|
|Pascal Bourdou (3 élus) Un nouveau souffle pour pontoise
|1 534
|19,08%
|
|Solveig Hurard (1 élu) Pontoise à gauche vraiment
|659
|8,20%
|
|Participation au scrutin
|Pontoise
|Taux de participation
|48,29%
|Taux d'abstention
|51,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,41%
|Nombre de votants
|8 320
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