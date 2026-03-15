Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontoise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pontoise

Tête de listeListe
Julie Vadebeaux
Julie Vadebeaux Liste divers gauche
LA L!STE
  • Julie Vadebeaux
  • Emmanuel Potier
  • Florence Chambon
  • Ayoub El Houdaigui
  • Marion Zelinski
  • Gérard Bommenel
  • Delphine Lagrené
  • Elie Claustre
  • Chirine Bariza Khalfaoui
  • Mohamed Ayoub Ramdani
  • Florence Suire
  • Ismaël Sangaré
  • Gisèle Baron
  • Anushan Ramesh
  • Coline Mongondry
  • Lionel Zucker
  • Marine-Van Chu
  • Paul Tronco
  • Brigitte Buron
  • Emeric Mabire
  • Maurgiane Hella-Bennadji
  • Jean-Pierre Maurand
  • Annette Hayot
  • Bilel Timelli
  • Bénédicte Aries
  • Thierry Labica
  • Estelle Rodet
  • Michaël Pajoux
  • Elisabeth Italiani
  • Jean-Yves Hayot
  • Jeanne Cotteverte
  • Souheil El Atfa
  • Floriane Moro
  • Jean-Michel Martin-Valentiny
  • Stéphanie Sinna
  • Jean Lubin
  • Véronique Noël
  • Ludovic Turpin
  • Taslim Rekbi
  • Jean-Pierre Soret
Sandra Nguyen Dérosier
Sandra Nguyen Dérosier Liste divers gauche
CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE
  • Sandra Nguyen Dérosier
  • François Ernst
  • Catherine Champion Bourdou
  • Stéphane Francois
  • Natchiar Ashraf
  • Ibrahim Mohamed
  • Magdalena Sadaoui
  • Mohand Taieb Tilkout
  • Laurence Bregier
  • Dominique Béhuré
  • Flavien Seguette
  • Mehdi Mihoubi
  • Marie-Hélène Granier
  • Sathik Jehabar
  • Alimata Anne
  • Mougamadou Mougamadoubougary
  • Fatimata Sy
  • Idriss Ali Kosso
  • Fatima Boulenouar
  • Jean-Christophe Bories
  • Manele Nehari
  • Sofiane Zitouni
  • Annouck Francois
  • Arnaud Seguette
  • Emeline Akrour
  • Aliyou Diallo
  • Dalila Da Costa Alves
  • Xxx W Ashraf Ali
  • Sifana Haja Farook
  • Kim Vu
  • Carole Martin
  • Jan Popieluch
  • Sanofar Mohamed Sameem
  • Gillian Thomas
  • Marwa Surville
  • Olivier Viron
  • Clara Brochard
  • Paul Schmidt
  • Sabah Ghaleb
Stéphanie Von Euw
Stéphanie Von Euw Liste des Républicains
UNION POUR PONTOISE
  • Stéphanie Von Euw
  • Laurent Lambert
  • Marie-Claude Cabarrus
  • Sébastien Guery
  • Anne Fromenteil
  • François Daoust
  • Laetitia Belleville-Dewalle
  • Philippe Rouden
  • Schahrazade Delamare
  • Sébastien Blanchard
  • Annick Ferre
  • Pascal Audebert
  • Céline Alves Pinto
  • Rémi Bouxom
  • Léna Moal
  • Gérard Seimbille
  • Stéphanie Prevot
  • Martial Abraham
  • Olivia Boddaert-Sibieude
  • Albéric de Menou
  • Nadia Riahi
  • Mehdi Benbraham
  • Leila Millane
  • Ibrahima Diouf
  • Pascale Charbonnier
  • Axel Cottais
  • Gabrielle de Boeck
  • Jamel-Dine Okbi
  • Valérie Bouniol
  • Florian Guermonprez
  • Nadiamarie Tamija Selvam
  • Stéphane Altersitz-Charonnat
  • Francette Tribouillard
  • Lucas Romain
  • Alix Fromange
  • Alan Waysbort
  • Melek Karakas
  • Vincent Maillard
  • Siham Ait Bachir
  • Sunny Morize
  • Charlotte Perrono

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Von Euw
Stéphanie Von Euw (30 élus) Union pour pontoise 		2 433 50,15%
  • Stéphanie Von Euw
  • François Daoust
  • Anne Fromenteil
  • Robert Dupaquier
  • Léna Moal-De Bourmont
  • Laurent Lambert
  • Laetitia Dewalle
  • Sébastien Blanchard
  • Schahrazade Delamare
  • Patrick Morcello
  • Marie-Claude Cabarrus
  • Sébastien Guery
  • Céline Alves-Pinto
  • Philippe Rouden
  • Céline Kalnin
  • Laurent Lebaillif
  • Monique Lefebvre
  • Emmanuel Pezet
  • Annick Ferre
  • Rémi Bouxom
  • Karima Oumokrane
  • Mehdi Bouhanna
  • Stéphanie Packert
  • Raoul Nkamwa
  • Karine Lavenu
  • Rolland Delhorbe
  • Marie-Christine Dejardin
  • Victor Brami
  • Armelle Legrand-Robert
  • François Fromangé
Gérard Seimbille
Gérard Seimbille (5 élus) Vivre a pontoise 2020 		1 315 27,10%
  • Gérard Seimbille
  • Chloé Cambie
  • Pascal Bourdou
  • Agnes Irrmann
  • Jean-Christophe Bories
Sandra Nguyen Dérosier
Sandra Nguyen Dérosier (4 élus) Pontoise ecologique et solidaire 		1 103 22,73%
  • Sandra Nguyen Dérosier
  • Matthieu Drevelle
  • Bénédicte Aries
  • Gérard Bommenel
Participation au scrutin Pontoise
Taux de participation 29,78%
Taux d'abstention 70,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 980

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Von Euw
Stéphanie Von Euw Union pour pontoise 		2 080 38,05%
Gérard Seimbille
Gérard Seimbille Vivre a pontoise 2020 		1 242 22,72%
Sandra Nguyen Dérosier
Sandra Nguyen Dérosier Pontoise ecologique et solidaire 		983 17,98%
Pascal Bourdou
Pascal Bourdou Nous pontoisiens 		625 11,43%
Solveig Hurard
Solveig Hurard Pontoise a gauche vraiment 		536 9,80%
Participation au scrutin Pontoise
Taux de participation 33,65%
Taux d'abstention 66,35%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 610

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Houillon
Philippe Houillon (27 élus) Une volonte et des ambitions partagees 		4 153 51,67%
  • Philippe Houillon
  • Anne Fromenteil
  • Gérard Seimbille
  • Stéphanie Von Euw
  • Guy-Noël Orthion
  • Lena De Bourmont
  • Yanick Bethermat
  • Françoise Laugier
  • Antoine Savignat
  • Christiane Franchette
  • Jean-Luc Maire
  • Annick Dupaquier
  • Emmanuel Pezet
  • Monique Lefebvre
  • Raoul Nkamwa Njinke
  • Céline Kalnin
  • Laurent Lambert
  • Dominique Tournaire
  • Matthieu Escande
  • Solenne Guerin
  • Paul Stein
  • Sylvie Moreau
  • Jérémie Caron
  • Afreen Ashraf
  • Jonathan Rault
  • Armelle Legrand Robert
  • Emmanuel Siou
Corinne Brami
Corinne Brami (4 élus) Pontoise pour tous 		1 690 21,03%
  • Corinne Brami
  • Albert Noumowe
  • Bénédicte Aries
  • François Ernst
Pascal Bourdou
Pascal Bourdou (3 élus) Un nouveau souffle pour pontoise 		1 534 19,08%
  • Pascal Bourdou
  • Annick Ferre
  • Philippe Rouden
Solveig Hurard
Solveig Hurard (1 élu) Pontoise à gauche vraiment 		659 8,20%
  • Solveig Hurard
Participation au scrutin Pontoise
Taux de participation 48,29%
Taux d'abstention 51,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,41%
Nombre de votants 8 320

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