Résultat municipale 2026 à Pontoise (95000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pontoise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pontoise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontoise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandra NGUYEN DÉROSIER
Sandra NGUYEN DÉROSIER (32 élus) CITOYENS DE PONTOISE - UNE VILLE JUSTE, HUMAINE ET DURABLE 		4 902 62,14%
  • Sandra NGUYEN DÉROSIER
  • François ERNST
  • Catherine CHAMPION BOURDOU
  • Stéphane FRANCOIS
  • Natchiar ASHRAF
  • Ibrahim MOHAMED
  • Magdalena SADAOUI
  • Mohand Taieb TILKOUT
  • Laurence BREGIER
  • Dominique BÉHURÉ
  • Flavien SEGUETTE
  • Mehdi MIHOUBI
  • Marie-Hélène GRANIER
  • Sathik JEHABAR
  • Alimata ANNE
  • Mougamadou MOUGAMADOUBOUGARY
  • Fatimata SY
  • Idriss ALI KOSSO
  • Fatima BOULENOUAR
  • Jean-Christophe BORIES
  • Manele NEHARI
  • Sofiane ZITOUNI
  • Annouck FRANCOIS
  • Arnaud SEGUETTE
  • Emeline AKROUR
  • Aliyou DIALLO
  • Dalila DA COSTA ALVES
  • Xxx W ASHRAF ALI
  • Sifana HAJA FAROOK
  • Kim VU
  • Carole MARTIN
  • Jan POPIELUCH
Stéphanie VON EUW
Stéphanie VON EUW (4 élus) UNION POUR PONTOISE 		1 834 23,25%
  • Stéphanie VON EUW
  • Laurent LAMBERT
  • Marie-Claude CABARRUS
  • Sébastien GUERY
Julie VADEBEAUX
Julie VADEBEAUX (3 élus) LA L!STE 		1 153 14,62%
  • Julie VADEBEAUX
  • Emmanuel POTIER
  • Florence CHAMBON
Participation au scrutin Pontoise
Taux de participation 44,88%
Taux d'abstention 55,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 8 088

Source : ministère de l’Intérieur

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