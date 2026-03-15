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19:21 - Élections à Pontoise : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Pontoise contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 4423 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,72%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (66,67%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 11473 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 17,63% et d'une population immigrée de 20,83% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,11% à Pontoise, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les électeurs de Pontoise toujours plus conquis par le RN Le mouvement lepéniste restait loin du match lors des élections municipales à Pontoise il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 14,41% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 31,04% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 12,41% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Pontoise comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,88% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 21,64% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 24,38% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Pontoise peu mobilisés lors des scrutins Au soir de cette municipale de 2026, l'état de la participation agira sur les résultats de Pontoise. Les archives de 2020 indiquent que 5 610 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 33,65 %, un chiffre assez faible alors qu'en raison du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs participent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 72,93 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 45,45 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 64,25 %. Précédemment, le scrutin européen avait attiré 47,63 % des électeurs locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres établissent le profil d'une localité moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Qui a gagné les votes en 2024 à Pontoise ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Pontoise avait en effet vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (22,38%), devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,88% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Pontoise soutenaient en priorité Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) avec 43,41% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Maximillien Jules-Arthur culminant à 51,83% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Pontoise : rappel des résultats de la dernière présidentielle Globalement, le paysage électoral fait de Pontoise un électorat massivement tourné vers la gauche. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Pontoise choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 34,84% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 26,33%. Lors de la finale de l'élection à Pontoise, les électeurs accordaient 68,96% pour Emmanuel Macron, contre 31,04% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Pontoise portaient leur choix sur Leïla Ivorra (Nupes) avec 36,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,81% des suffrages.

12:58 - Impôts à Pontoise : un enjeu central pour 2026 Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Pontoise, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 14,50 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 400 000 euros environ, loin des quelque 7,83224 millions d'euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Pontoise s'est établi à 47,07 % en 2024 (contre 24,89 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en hausse de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison pertinent. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Pontoise a atteint 1 220 € en 2024, alors que ce montant se situait à 991 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Pontoise Quelles leçons tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Pontoise ? Dès le premier tour, Stéphanie Von Euw (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 38,05% des soutiens. Sur la seconde marche, Gérard Seimbille (Divers droite) a rassemblé 1 242 voix (22,72%). Sandra Nguyen Dérosier (Divers gauche) était troisième, rassemblant 17,98% des électeurs. Un différentiel conséquent. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Stéphanie Von Euw l'a finalement emporté avec 2 433 bulletins (50,15%), face à Gérard Seimbille avec 1 315 électeurs (27,10%) et Sandra Nguyen Dérosier réunissant 1 103 suffrages (22,73%). La hiérarchie a été confirmée, le fossé se creusant pour aboutir à une victoire écrasante. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix., ajoutant 353 voix supplémentaires entre les deux tours.