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19:18 - Pontonx-sur-l'Adour : élections municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de Pontonx-sur-l'Adour, les élections s'achèvent. Avec une population de 2 975 habitants répartis dans 1 450 logements, cette ville présente une densité de 60 hab/km². Ses 210 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 888 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (85,24%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,18% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,18%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 175 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. En conclusion, Pontonx-sur-l'Adour incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Pontonx-sur-l'Adour Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière campagne municipale à Pontonx-sur-l'Adour en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 24,50% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,89% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 20,93% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Pontonx-sur-l'Adour comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 30,41% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 34,89% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 41,24% le dimanche suivant.

16:58 - À Pontonx-sur-l'Adour, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de cette élection municipale à Pontonx-sur-l'Adour, l'abstention jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 31,20 %, bien loin des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 68,80 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est toutefois stabilisé à 16,33 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 42,79 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,37 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,02 % d'abstention. Si on suit la trajectoire globale, le secteur se révèle à l'arrivée comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Comment Pontonx-sur-l'Adour a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Pontonx-sur-l'Adour. Le choc des Européennes de 2024 à Pontonx-sur-l'Adour avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,41%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 21,20% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Pontonx-sur-l'Adour plébiscitaient ensuite Boris Vallaud (Union de la gauche) avec 39,51% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Boris Vallaud culminant à 58,76% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Pontonx-sur-l'Adour présentait un équilibre complexe il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Pontonx-sur-l'Adour s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Pontonx-sur-l'Adour votaient en priorité pour Emmanuel Macron (26,84%), devant Marine Le Pen qui obtenait 24,50%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en livrant 57,11% pour Emmanuel Macron, contre 42,89% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Pontonx-sur-l'Adour plébiscitaient Boris Vallaud (Nupes) avec 40,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,37% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Pontonx-sur-l'Adour Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Pontonx-sur-l'Adour, la taxe d'habitation a affiché un taux à 13,06 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 31 210 € la même année. Un produit qui est loin des 418 360 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Pontonx-sur-l'Adour s'est établi à 37,50 % en 2024 (contre 17,75 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Pontonx-sur-l'Adour s'est chiffrée à 783 € en 2024 (contre 675 € en 2020).

11:59 - La liste "Aujourd'hui C'est Déjà Demain, Ensemble Allons Plus Loin" grande gagnante des dernières municipales à Pontonx-sur-l'Adour À Pontonx-sur-l'Adour, les résultats des élections municipales précédentes se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Dominique Urolategui a surclassé la concurrence en totalisant 821 bulletins (55,06%). Sur la seconde marche, Philippe Jamet a rassemblé 670 voix (44,93%). Ce triomphe au premier tour de Dominique Urolategui a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Pontonx-sur-l'Adour, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.