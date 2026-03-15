Résultat municipale 2026 à Pontonx-sur-l'Adour (40465) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pontonx-sur-l'Adour a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pontonx-sur-l'Adour, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontonx-sur-l'Adour [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe JAMET
Philippe JAMET (18 élus) LE COLLECTIF POUR L'AVENIR 		1 052 57,39%
  • Philippe JAMET
  • Nadège DUVERGÉ
  • Patrice POUYAU
  • Émilie HONTAS
  • Fabien DUFORT
  • Christelle GALLET
  • Roger LABARTHE
  • Maïder GENSOUS
  • Jean-Luc LAPLACE
  • Pascale MAUREY
  • Jean-Pierre OYHAGARAY
  • Amandine FIOLET
  • Clément LALANNE
  • Émilie DARRICAU
  • Frédéric CLAUDEPIERRE
  • Élodie DUBORDIEU
  • Laurent BOULIDAS
  • Aurore PERNA
Dominique UROLATEGUI
Dominique UROLATEGUI (5 élus) UN VILLAGE QUI BOUGE, UNE ÉQUIPE QUI S'ENGAGE 		781 42,61%
  • Dominique UROLATEGUI
  • Séverine GALLAIS
  • Jean-Marie DARBAYAN
  • Léa LAFITTE
  • Christophe LABERTIT
Participation au scrutin Pontonx-sur-l'Adour
Taux de participation 76,63%
Taux d'abstention 23,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 1 879

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Landes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Pontonx-sur-l'Adour