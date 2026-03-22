Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontpoint : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pontpoint [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pontpoint sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pontpoint.
L'actu des élections municipales 2026 à Pontpoint
11:44 - Qui est en tête à Pontpoint avant le 2e tour de cette municipale 2026 ?
Lors du premier volet des municipales à Pontpoint, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 65,14 % des électeurs dans la ville. C'est Bruno Dauguet qui a dominé en s'adjugeant 41,24 % des voix. Dans son sillage, David Melo Pena est arrivé en deuxième position avec 41,24 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Bruno Dauguet est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 21 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, avec 17,53 %, Martial Dufour a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontpoint
Le deuxième tour des élections municipales à Pontpoint a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
David Melo Pena
Divers
PONTPOINT ON Y TIENT
|
|
Bruno Dauguet
Divers
PONTPOINT NOS VALEURS POUR L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontpoint
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno DAUGUET (Ballotage) PONTPOINT NOS VALEURS POUR L'AVENIR
|661
|41,24%
|David MELO PENA (Ballotage) PONTPOINT ON Y TIENT
|661
|41,24%
|Martial DUFOUR (Ballotage) TOUS ENSEMBLE PONTPOINT-MORU
|281
|17,53%
|Participation au scrutin
|Pontpoint
|Taux de participation
|65,14%
|Taux d'abstention
|34,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|1 641
Source : ministère de l’Intérieur
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