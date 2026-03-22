Résultat de l'élection municipale 2026 à Pontpoint : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pontpoint

Le deuxième tour des élections municipales à Pontpoint a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
David Melo Pena
David Melo Pena Divers
PONTPOINT ON Y TIENT
  • David Melo Pena
  • Isabelle Crappier
  • Alain Topin
  • Stéphanie Leroy
  • Martial Dufour
  • Marie-José Pons
  • Alexandre Aziz
  • Virginie Hebert
  • Jérémy Lefevre
  • Caroline Vieville
  • Georges Chadufaux
  • Steffie Lhermite
  • Christophe Lebreton
  • Pauline Henaux
  • Nicolas Hauet
  • Charlotte Gmir
  • Tom Leroy
  • Gwenaëlle Pointu
  • Michel Capronnier
  • Géraldine Plaquette
  • Jean-Marc Godard
  • Ghislaine Thomas
  • Michel Constan
  • Marianne Francois
  • Jordane Akakpo
Bruno Dauguet
Bruno Dauguet Divers
PONTPOINT NOS VALEURS POUR L'AVENIR
  • Bruno Dauguet
  • Valerie Cateau
  • Mario Perrot
  • Veronique Verriere
  • Laurent Giraud
  • Marie-Jeanne Grohs
  • François Tellier
  • Béatrice Vrillon-Darcy
  • Hervé Kellens
  • Rhadia Mangot
  • Thibaut Richet
  • Elodie Moerecant
  • Sebastien Marsault
  • Akima Nebri
  • Jean-Michel Lequeux
  • Aline Moreau
  • Éric Fourdrinier
  • Christine Hequet
  • John Lemasson
  • Marie-Paule Buzin
  • Marc Brillant
  • Catherine Poullennec
  • Marc Perrin de Brichambaut
  • Justine Bonnard
  • Mickaël Samon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pontpoint

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno DAUGUET
Bruno DAUGUET (Ballotage) PONTPOINT NOS VALEURS POUR L'AVENIR 		661 41,24%
David MELO PENA
David MELO PENA (Ballotage) PONTPOINT ON Y TIENT 		661 41,24%
Martial DUFOUR
Martial DUFOUR (Ballotage) TOUS ENSEMBLE PONTPOINT-MORU 		281 17,53%
Participation au scrutin Pontpoint
Taux de participation 65,14%
Taux d'abstention 34,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 641

Source : ministère de l’Intérieur

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