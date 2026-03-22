Résultat de l'élection municipale 2026 à Porcelette : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Porcelette [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Porcelette sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Porcelette.
L'actu des élections municipales 2026 à Porcelette
11:43 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Lors du premier volet des municipales à Porcelette, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 34,81 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Aurélien Moritz qui a pris une longueur d'avance en récoltant 47,46 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Marie-France Guerriero a pris la position de dauphine avec 32,54 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Bignon a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Porcelette
Le deuxième tour des élections municipales à Porcelette a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-France Guerriero
Divers
Continuons Ensemble Pour Porcelette Avec Marie France Guerriero
|
|
Christophe Bignon
Divers
PORCELETTE, UN AVENIR ENSEMBLE
|
|
Aurélien Moritz
Divers
REUSSIR ENSEMBLE POUR PORCELETTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Porcelette
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien MORITZ (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE POUR PORCELETTE
|674
|47,46%
|Marie-France GUERRIERO (Ballotage) Continuons Ensemble Pour Porcelette Avec Marie France Guerriero
|462
|32,54%
|Christophe BIGNON (Ballotage) PORCELETTE, UN AVENIR ENSEMBLE
|284
|20,00%
|Participation au scrutin
|Porcelette
|Taux de participation
|65,19%
|Taux d'abstention
|34,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 446
Source : ministère de l’Intérieur
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