Résultat de l'élection municipale 2026 à Porcelette : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Porcelette

Le deuxième tour des élections municipales à Porcelette a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie-France Guerriero
Marie-France Guerriero Divers
Continuons Ensemble Pour Porcelette Avec Marie France Guerriero
  • Marie-France Guerriero
  • Philippe Roffé
  • Natacha Wohner
  • Clement Streiff
  • Marie-Barbe Malizia
  • Jean-Luc Collmann
  • Nathalie Kalus
  • Sebastien Olier
  • Marie Joséphine Dini
  • Romain Wirrig
  • Aurelie Concas
  • Sebastien Barbera
  • Anne Ustaritz
  • Daniel Sauder
  • Audrey Wanny
  • Stephane Jager
  • Patricia Grun
  • Daniel Wagner
  • Marjorie Muller
Christophe Bignon
Christophe Bignon Divers
PORCELETTE, UN AVENIR ENSEMBLE
  • Christophe Bignon
  • Nicole Mellard
  • Thierry Weber
  • Elise Frischmann
  • Michael Muller
  • Sophie Mascia
  • Pierre Bach
  • Morgane Lutz-Leder
  • Eric Kieffer
  • Caroline Paris
  • Joseph Fontanarosa
  • Julie Brousse
  • Michel Vannucci
  • Céline Kamin
  • Grégory Colombino
  • Eliane Dechoux
  • Pascal Eisele
  • Laurène Kukovicic
  • Mounib Mabsout
Aurélien Moritz
Aurélien Moritz Divers
REUSSIR ENSEMBLE POUR PORCELETTE
  • Aurélien Moritz
  • Céline Scheidt
  • Matthieu Paysant
  • Karin Papke
  • Olivier Walker
  • Sandra Genevaux
  • Herve Pflumio
  • Laetitia Boussert
  • Max Gaillard
  • Gaëlle Thomas Banaszak
  • Nicolas Becker
  • Anne Marquet
  • Ludovic Willigsecker
  • Cosette Agosti
  • Frédéric Kopp
  • Delphine Merck
  • Florian Tiser
  • Christine Lorrain
  • Arthur Bour

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Porcelette

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien MORITZ
Aurélien MORITZ (Ballotage) REUSSIR ENSEMBLE POUR PORCELETTE 		674 47,46%
Marie-France GUERRIERO
Marie-France GUERRIERO (Ballotage) Continuons Ensemble Pour Porcelette Avec Marie France Guerriero 		462 32,54%
Christophe BIGNON
Christophe BIGNON (Ballotage) PORCELETTE, UN AVENIR ENSEMBLE 		284 20,00%
Participation au scrutin Porcelette
Taux de participation 65,19%
Taux d'abstention 34,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 446

Source : ministère de l’Intérieur

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