Résultat municipale 2026 à Porcheville (78440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Porcheville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Porcheville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Porcheville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alec JALTIER
Alec JALTIER (19 élus) Porcheville c'est vous 		776 63,19%
  • Alec JALTIER
  • Christèle DIEZ
  • Bernard HENRY
  • Mounia VIANDIER
  • Vincent LEVISTRE
  • Béatrice CLAVEAU
  • Emmanuel JUNGER
  • Gwladys MULCIBA-POLYCARPE
  • Thierry HUOT
  • Yasmina MOUMANE
  • Rudy ANNICETTE-MARIANNO
  • Geneviève LOPEZ
  • Thierry MAILLOT
  • Emilie EDLINE
  • Sylvain GAIGNARD
  • Kumari CHINTARAM
  • Sébastien JUMEAU
  • Pauline MENIR
  • David PICHON
Bruno MOROSINOTTO-HAMOT
Bruno MOROSINOTTO-HAMOT (3 élus) ENSEMBLE POUR PORCHEVILLE 		348 28,34%
  • Bruno MOROSINOTTO-HAMOT
  • Elisabeth FERREIRA-DELETTRE
  • Alexandre TÉTARD
Lotfi DAHMANI
Lotfi DAHMANI (1 élu) U.P.A 		104 8,47%
  • Lotfi DAHMANI
Participation au scrutin Porcheville
Taux de participation 61,31%
Taux d'abstention 38,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 1 260

Source : ministère de l’Intérieur

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