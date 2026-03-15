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19:20 - Élections à Porcheville : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Porcheville comme dans toute la France. Avec ses 3 167 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 196 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (87,76%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Porcheville accueille une communauté diversifiée, avec ses 399 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 35,60% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 70,54 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Porcheville, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Porcheville Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice lors de la dernière municipale à Porcheville en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 30,57% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,64% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 32,95% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Porcheville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 43,78% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 46,09% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,46% lors du vote final, actant la victoire pour Benjamin Lucas.

16:58 - Résultats électoraux à Porcheville : le point sur l'abstention En 2020, la participation à Porcheville était évaluée à 53,90 % lors du premier round (un niveau plutôt élevé). 1 050 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que débutait la crise du Covid-19. Soulignons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 75,01 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 49,82 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,28 % au premier tour, contre 43,29 % en 2022. Zoomer sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Porcheville comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. À l'occasion de ces municipales, la valeur de la participation jouera en définitive sur les résultats de Porcheville.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Porcheville a-t-elle voté ? Les élections législatives à Porcheville provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Cyril Nauth (Rassemblement National) en tête du peloton avec 46,09% au premier tour, devant Benjamin Lucas (Union de la gauche) avec 31,53%. Le second round n'a pas changé grand chose, Cyril Nauth culminant à 52,46% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,78%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a donc révélé que Porcheville restait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Porcheville ? La physionomie politique de Porcheville révèle une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Porcheville plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 30,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 26,87%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en livrant 51,64% pour Marine Le Pen, contre 48,36% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Porcheville soutenaient en priorité Cyril Nauth (RN) avec 32,95% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Benjamin Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,11% des voix.

12:58 - Porcheville : la situation fiscale constatée en amont du scrutin municipal Signe d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Porcheville, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,57 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 14 480 € la même année, loin des 400 900 euros perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Porcheville a évolué pour se fixer à près de 18,14 % en 2024 (contre 6,56 % en 2020). Ce chiffre s'inscrit dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. De plus, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 27,37 % en 2024, tout comme en 2020, la moyenne en France tournant autour de 40 à 50 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), son taux communal s'est fixé à 7,52 % en 2024 (un taux à comparer aux 9,5 % de moyenne nationale). Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Porcheville s'est chiffrée à environ 1 340 euros en 2024 (contre 752 € en 2020).

11:59 - Didier Martinez vainqueur de la dernière élection à Porcheville Quels enseignements peut-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Porcheville ? Au soir du premier scrutin à l'époque, Didier Martinez a raflé la première place en recueillant 47,32% des voix. Juste derrière, Paul Le Bihan a engrangé 26,91% des suffrages. Bruno Morosinotto-Hamot était troisième, s'adjugeant 25,75% des voix. Une différence large. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Didier Martinez l'a finalement emporté avec 53,35% des votes, face à Paul Le Bihan rassemblant 232 électeurs (23,94%) et Bruno Morosinotto-Hamot réunissant 22,70% des votes. La hiérarchie a été respectée avec un écart qui s'est accentué, débouchant sur une victoire écrasante. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., gagnant 30 voix supplémentaires entre les deux tours.