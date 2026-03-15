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19:18 - Élections municipales à Porcieu-Amblagnieu : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Porcieu-Amblagnieu, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 854 logements pour 1 792 habitants, la densité de la commune est de 113 hab/km². Ses 122 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (81,85%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,24% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette diversité sociale, 48,98% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 149,25 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. En résumé, à Porcieu-Amblagnieu, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quel poids pour le RN à Porcieu-Amblagnieu aux derniers scrutins ? Le RN n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Porcieu-Amblagnieu il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,77% des voix lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 56,77% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 28,00% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 55,71% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,57% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 51,05% pour le parti nationaliste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 67,49% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Alexis Jolly.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Porcieu-Amblagnieu La fuite des électeurs atteignait 74,51 % à Porcieu-Amblagnieu pour le premier tour des élections de 2020, un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 23,65 % localement. La fuite des électeurs atteignait de son côté 49,89 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 33,28 %, contre 56,46 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste du pays. Cette donnée à Porcieu-Amblagnieu sera en conséquence un véritable pivot de cette élection municipale 2026.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Porcieu-Amblagnieu il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Porcieu-Amblagnieu avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (47,57%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 10,01% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Porcieu-Amblagnieu soutenaient en priorité Alexis Jolly (Rassemblement National) avec 51,05% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alexis Jolly culminant à 67,49% des suffrages exprimés localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Porcieu-Amblagnieu : rappel des résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Porcieu-Amblagnieu portaient leur choix sur Alexis Jolly (RN) avec 28,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,71%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Porcieu-Amblagnieu plaçaient Marine Le Pen en tête avec 33,77% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,53%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,77% pour Marine Le Pen, contre 43,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Porcieu-Amblagnieu comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Porcieu-Amblagnieu Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Porcieu-Amblagnieu, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 6,15 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 15 420 € la même année. Un produit qui est loin des 141 300 euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Porcieu-Amblagnieu s'est établi à environ 34,10 % en 2024 (contre 18,20 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Porcieu-Amblagnieu a représenté 996 € en 2024, alors que ce montant se situait à 705 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Porcieu-Amblagnieu Les résultats des précédentes municipales à Porcieu-Amblagnieu ont offert un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Sans aucune opposition, la liste menée par Nathalie Peju a logiquement recueilli 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Porcieu-Amblagnieu, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Porcieu-Amblagnieu, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité sortante. Un début de réponse assez clair a déjà été donné avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).