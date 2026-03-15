Résultat municipale 2026 à Porcieu-Amblagnieu (38390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Porcieu-Amblagnieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Porcieu-Amblagnieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Porcieu-Amblagnieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie PÉJU
Nathalie PÉJU (15 élus) Porcieu-Amblagnieu, notre avenir commun 		522 58,59%
  • Nathalie PÉJU
  • Didier POULAIN
  • Flora VAUCHER DE LA CROIX
  • Jean-Paul GIROUD
  • Marie LARCHER
  • Pascal MONTIGNY
  • Angelique REVEYRAND
  • Didier RIVIERI
  • Perrine LECOIN
  • Pierre-Marie BALDAZZA
  • Béatrice PETIT
  • Gaëtan SCOUARNEC
  • Delphine MASSON
  • Matthieu TISSOT
  • Alexandra SUCHET
Laurent PAIN
Laurent PAIN (4 élus) Proches de vous pour notre village 		369 41,41%
  • Laurent PAIN
  • Anne PEREIRA
  • Philippe SIMONON
  • Carole GAUDENECHE
Participation au scrutin Porcieu-Amblagnieu
Taux de participation 61,58%
Taux d'abstention 38,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 907

Source : ministère de l’Intérieur

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