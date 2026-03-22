Résultat municipale 2026 à Pordic (22590) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pordic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pordic, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pordic [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michelle CARMÈS (24 élus) Pordic alternative 2026
|1 934
|45,70%
|
|Gilbert MALLEDANT (7 élus) Pour Pordic, simplement
|1 734
|40,97%
|
|Martine BOUTRY-TONNELLIER (2 élus) Agir aujourd'hui, préparer demain
|564
|13,33%
|
|Participation au scrutin
|Pordic
|Taux de participation
|66,77%
|Taux d'abstention
|33,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|4 347
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Pordic - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michelle CARMÈS (Ballotage) Pordic alternative 2026
|1 664
|40,34%
|Gilbert MALLEDANT (Ballotage) Pour Pordic, simplement
|1 556
|37,72%
|Martine BOUTRY-TONNELLIER (Ballotage) Agir aujourd'hui, préparer demain
|905
|21,94%
|Participation au scrutin
|Pordic
|Taux de participation
|65,71%
|Taux d'abstention
|34,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,43%
|Nombre de votants
|4 276
Election municipale 2026 à Pordic [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pordic sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pordic.
L'actu des élections municipales 2026 à Pordic
18:36 - Pordic : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Un retour sur les résultats de 2024 confirme que Pordic restait à l'époque une zone sans vote prédéterminé. Le choc des Européennes de 2024 à Pordic avait en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (25,02%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,53% des votes. Les élections législatives à Pordic qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Mickaël Cosson (Majorité présidentielle) en pole position avec 34,38% au premier tour, devant Marion Gorgiard (Union de la gauche) avec 27,58%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mickaël Cosson culminant à 43,64% des suffrages exprimés dans la localité.
15:57 - Joël Batard vainqueur de la dernière élection municipale à Pordic
Les résultats des précédentes municipales à Pordic ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour, Joël Batard (Divers droite) a pris les commandes avec 1 121 bulletins (38,89%). Deuxième, Michelle Carmès (Divers gauche) a capté 1 097 votes (38,06%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Alexis Lebrat (Divers), réunissant 23,03% des bulletins. Avec un écart aussi réduit, la fin du 2ème tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Joël Batard l'a finalement emporté avec 46,21% des bulletins, face à Michelle Carmès avec 1 283 électeurs inscrits (41,66%) et Alexis Lebrat avec 373 suffrages (12,11%). Comme le laissait augurer la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute tiré parti des votes des partisans des listes de droite, engrangeant 302 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Pordic pour le 2e tour ?
Comme le précisent les candidatures officielles au second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Michelle Carmès avec la liste "Pordic Alternative 2026", Gilbert Malledant, à la tête de "Pour Pordic, Simplement" et Martine Boutry-Tonnellier, à la tête de "Agir Aujourd'hui, Préparer Demain" pour la suite ce dimanche. Pour aller voter, les votants de la commune peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 8 bureaux de vote de Pordic.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Pordic
Pour le premier tour des élections municipales à Pordic, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 34,29 %, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Michelle Carmès (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 40,34 % des bulletins valides. À sa suite, Gilbert Malledant (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 37,72 %. Le duel s'est avéré serré. En ravissant la première place, Michelle Carmès a gagné une position décisive par rapport à 2020, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 2,28 points. Par ailleurs, avec 21,94 %, Martine Boutry-Tonnellier, étiquetée Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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