Résultat municipale 2026 à Pordic (22590) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pordic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pordic, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pordic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michelle CARMÈS
Michelle CARMÈS (24 élus) Pordic alternative 2026 		1 934 45,70%
  • Michelle CARMÈS
  • Robert ROLANDO
  • Patricia BRIAND-FALLER
  • Alain LEIKINE
  • Isabelle ANTOINE
  • Thierry VAUDIN
  • Clémence DIRMEIKIS
  • Corentin LE GALL
  • Marion MEREL
  • Pierrick LE NOANE
  • Carine RENAUDIER LASSALLE
  • Kevin LAINÉ
  • Brigitte CHALVET
  • Philippe SAUMONT
  • Françoise VATIER
  • Patrick PÉDRON
  • Annick ROUXEL
  • Pierre-Emmanuel FAUJOUR
  • Rozen AUDOUARD
  • Bertrand HARDY
  • Françoise BAUVI
  • Johan HECQUARD
  • Solane ARZUR
  • Victor IFEAKOR
Gilbert MALLEDANT
Gilbert MALLEDANT (7 élus) Pour Pordic, simplement 		1 734 40,97%
  • Gilbert MALLEDANT
  • Laetitia MORIN
  • Anthony HOURDEL
  • Martine BOSCHER
  • Loic TARDY
  • Fanny DELVALLEE
  • Leo TOUPIN
Martine BOUTRY-TONNELLIER
Martine BOUTRY-TONNELLIER (2 élus) Agir aujourd'hui, préparer demain 		564 13,33%
  • Martine BOUTRY-TONNELLIER
  • Pascal URO
Participation au scrutin Pordic
Taux de participation 66,77%
Taux d'abstention 33,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 4 347

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Pordic - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michelle CARMÈS
Michelle CARMÈS (Ballotage) Pordic alternative 2026 		1 664 40,34%
Gilbert MALLEDANT
Gilbert MALLEDANT (Ballotage) Pour Pordic, simplement 		1 556 37,72%
Martine BOUTRY-TONNELLIER
Martine BOUTRY-TONNELLIER (Ballotage) Agir aujourd'hui, préparer demain 		905 21,94%
Participation au scrutin Pordic
Taux de participation 65,71%
Taux d'abstention 34,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 4 276

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