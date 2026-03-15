Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pornic sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pornic.
L'actu des élections municipales 2026 à Pornic
13:09 - Municipales 2020 : la victoire de Jean-Michel Brard à Pornic
Les résultats des dernières élections municipales à Pornic ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Michel Brard (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 4 465 bulletins (69,60%). À sa poursuite, Antoine Hubert (Divers centre) a obtenu 1 950 bulletins valides (30,39%). Cette victoire sans appel de Jean-Michel Brard a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Pornic, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Pornic
Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Pour rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Pornic. Cette page affichera les résultats du premier tour à Pornic à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pornic
|Tête de listeListe
|
Antoine Hubert
Liste divers centre
PORNIC VENT D'AVENIR
|
|
Claire Hugues
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE A PORNIC
|
|
Bastian Maldiney
Liste du Rassemblement National
PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Brard (28 élus) Ecoute et expérience
|4 465
|69,60%
|
|Antoine Hubert (5 élus) Pornic vent d'avenir
|1 950
|30,39%
|
|Participation au scrutin
|Pornic
|Taux de participation
|44,08%
|Taux d'abstention
|55,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 575
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Brard (25 élus) Ecoute et experience
|4 058
|45,54%
|
|Charles-Marie Sibiril (6 élus) Valeur et dynamisme
|3 405
|38,21%
|
|Philippe Gautreau (2 élus) Ensemble et autrement pornic 2014
|1 447
|16,24%
|
|Participation au scrutin
|Pornic
|Taux de participation
|69,18%
|Taux d'abstention
|30,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Nombre de votants
|9 109
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Brard Ecoute et experience
|3 848
|44,48%
|Charles-Marie Sibiril Valeur et dynamisme
|2 957
|34,18%
|Philippe Gautreau Ensemble et autrement pornic 2014
|1 845
|21,32%
|Participation au scrutin
|Pornic
|Taux de participation
|67,82%
|Taux d'abstention
|32,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,16%
|Nombre de votants
|8 932
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