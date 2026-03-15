Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic : les infos en direct

Programme de Bastian Maldiney à Pornic (PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC)

Engagement citoyen

Le candidat Bastian MALDINEY met l'accent sur l'importance de consulter les habitants pour l'élaboration des grands projets. Il souhaite instaurer un dialogue ouvert avec la population afin de mieux répondre à leurs attentes. Cette approche vise à renforcer la démocratie locale et à impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent.

Sécurité et police

Une des priorités de Bastian MALDINEY est d'augmenter les effectifs de la Police Municipale. Cela vise à améliorer la sécurité des habitants et à lutter contre la délinquance. Le candidat considère que la présence policière est essentielle pour instaurer un climat de confiance au sein de la commune.

Développement économique

Le candidat propose un grand plan commerce pour dynamiser l'économie locale. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants. L'objectif est de soutenir les entrepreneurs et de revitaliser le cœur de la ville.

Culture et festivités

Bastian MALDINEY souhaite créer de nouvelles manifestations populaires et festives. Ces événements visent à renforcer le lien social et à animer la ville. En soutenant les associations locales, il espère répondre aux besoins de la population et enrichir la vie culturelle de la commune.