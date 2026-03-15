Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pornic

Tête de listeListe
Antoine Hubert
Antoine Hubert Liste divers centre
PORNIC VENT D'AVENIR
  • Antoine Hubert
  • Catherine Vasseur
  • Norbert Martinez
  • Véronique Person
  • Gwenael Bousquet
  • Ombeline Accarion
  • Bruno Gris
  • Dorothée Denoue
  • Serge Rousseau
  • Caroline Liberatore
  • Alexandre Appert
  • Marie Joubert
  • Pascal Gentil
  • Sylvie Pacaud
  • Jacques Suhard
  • Delizar Kassous
  • Tony Bourgeois
  • Corine Guignard
  • Olivier Capelle
  • Noa Retourné
  • Marc Le Hir
  • Nelly Poirier
  • Christophe Maillard
  • Catherine Delrue
  • Henri Rodriguez
  • Mégane Thibaut Loquet
  • Cédric Monfray
  • Michelle Labbé
  • Jean-Yves Retiere
  • Julie Martin
  • Antoine Morice
  • Sophie Roy Meunier
  • Philippe Paitier
  • Sophie Dutertre
  • Jacques Pitiot
Claire Hugues
Claire Hugues Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE A PORNIC
  • Claire Hugues
  • Paul-Eric Fily
  • Isabelle Rondineau Degenne
  • Jean-Michel Brard
  • Florence Gendrot
  • Jean Montaville
  • Alexandra Nicolle
  • Dominique Pageaud
  • Christine Crocquevieille Barreau
  • Patrick Prin
  • Marie-Paule Marié
  • Jean-Noël Penven
  • Claudine Gouard
  • Alexis Riéra
  • Dolorès Thibaud
  • Isnard Chicot
  • Emilie Viateau
  • Jérémy Maillard
  • Mélanie Levis
  • Franck Rondineau
  • Agnès Lusseau
  • Daniel Breton
  • Virginie Gautier
  • Luc Corack
  • Sylvie Le Boulh
  • Jean-François Couchellou
  • Chantal Métro
  • David Amsellem
  • Anne Goudy
  • Laurent André
  • Alice Ory
  • Jérôme Goguel
  • Noémie Chérault
  • William Fleuriau
  • Sylvie Mouillard
Bastian Maldiney
Bastian Maldiney Liste du Rassemblement National
PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC
  • Bastian Maldiney
  • Patricia Pinel
  • Adrien Blin
  • Dominique Lemoine
  • Tommie Guy
  • Lydia Bembinoff
  • Jean-Yves Durand
  • Odile Beauchêne-Trévidic
  • Didier Nadal
  • Christine Malnoë
  • Quentin Le Garff
  • Monique Hauwel
  • Jean Canevet
  • Samantha Joubert
  • Jean Monvoisin
  • Maxime Roger
  • Gilles Deslandes
  • Anne-Laure Bourriaud
  • Roger Glotin
  • Laurence Poncet
  • Laurent Gotorbe
  • Stella Capraro
  • Christian Morand
  • Javotte Mellerin
  • Hugo Gaborit
  • Michèle Bourgeois
  • Jérémy Bourassin
  • Jade Dosda
  • Frédéric Lebaron
  • Thérèse Miossec
  • André Cosnier
  • Rose Cyrek
  • Guy Calmin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Brard
Jean-Michel Brard (28 élus) Ecoute et expérience 		4 465 69,60%
  • Jean-Michel Brard
  • Claire Hugues
  • Paul-Eric Fily
  • Christiane Van Goethem
  • Edgard Barbe
  • Isabelle Rondineau Degenne
  • Patrick Prin
  • Brigitte Diericx
  • Joël Herbin
  • Marie-Paule Marié
  • Jean Montaville
  • Florence Gendrot
  • Daniel Breton
  • Christine Crocquevieille-Barreau
  • Nicolas Engelstein
  • Patricia Michel
  • Yvonnick Kerboriou-Plaire
  • Dolores Thibaud
  • Samuel Cherel
  • Alexandra Nicolle
  • Régis Gerard
  • Brigitte Friess
  • Jean-Claude Landron
  • Agnès Lusseau
  • Philippe Deveille
  • Anne Goudy
  • Yvon Le Diouron
  • Cristelle Gaëtan-Ulas
Antoine Hubert
Antoine Hubert (5 élus) Pornic vent d'avenir 		1 950 30,39%
  • Antoine Hubert
  • Corinne Guignard
  • Serge Rousseau
  • Sylvie Chemin
  • Bruno Gris
Participation au scrutin Pornic
Taux de participation 44,08%
Taux d'abstention 55,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 575

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Brard
Jean-Michel Brard (25 élus) Ecoute et experience 		4 058 45,54%
  • Jean-Michel Brard
  • Claire Hugues
  • Patrick Prin
  • Christiane Van Goethem
  • Fabrice Ferlay
  • Isabelle Rondineau-Degenne
  • Paul-Eric Fily
  • Brigitte Diericx-Laigle
  • Edgard Barbe
  • Marie-Laure Bayle
  • Joël Herbin
  • Martine Bernier
  • Jérôme Huet
  • Violaine Godefroy
  • Claude Rouziou
  • Virginie Ringeard
  • Alain Milsant
  • Nathalie Rolland
  • Bastien Regnier
  • Jenovefa Penn
  • Yvonnick Kerboriou-Plaire
  • Valérie Leger
  • Samuel Cherel
  • Nathalie Adalid
  • Nicolas Engelstein
Charles-Marie Sibiril
Charles-Marie Sibiril (6 élus) Valeur et dynamisme 		3 405 38,21%
  • Charles-Marie Sibiril
  • Hélène Clénet
  • Jacky Lambert
  • Catherine Dannevald
  • Philippe Renaud
  • Céline Erieau
Philippe Gautreau
Philippe Gautreau (2 élus) Ensemble et autrement pornic 2014 		1 447 16,24%
  • Philippe Gautreau
  • Sophie De Saint Amour
Participation au scrutin Pornic
Taux de participation 69,18%
Taux d'abstention 30,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Nombre de votants 9 109

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Brard
Jean-Michel Brard Ecoute et experience 		3 848 44,48%
Charles-Marie Sibiril
Charles-Marie Sibiril Valeur et dynamisme 		2 957 34,18%
Philippe Gautreau
Philippe Gautreau Ensemble et autrement pornic 2014 		1 845 21,32%
Participation au scrutin Pornic
Taux de participation 67,82%
Taux d'abstention 32,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,16%
Nombre de votants 8 932

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