Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic : les résultats du 2e tour

Programme de Bastian Maldiney à Pornic (PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC)

Élections municipales

Les élections municipales à Pornic se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Cet événement est crucial pour l'avenir de la commune et ses habitants. Les enjeux sont nombreux et nécessitent une mobilisation citoyenne importante.

Engagement de Bastian Maldiney

Bastian Maldiney, conseiller en gestion de patrimoine, se présente comme le candidat soutenu par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il souhaite rassembler les habitants autour d'un projet commun pour améliorer la qualité de vie à Pornic. Son engagement repose sur une écoute active des besoins des citoyens.

Priorités du candidat

Parmi les priorités de Bastian Maldiney, on trouve la lutte contre le clientélisme et le favoritisme. Il prévoit également d'augmenter les effectifs de la police municipale et de lancer des consultations pour impliquer les habitants dans les grands projets. La gestion rigoureuse des finances et le soutien aux commerces locaux sont également au cœur de son programme.

Vision pour l'avenir

La vision de Bastian Maldiney pour Pornic inclut la préservation de l'identité de la commune et le développement d'événements festifs. Il souhaite également soutenir les associations qui contribuent à la vie locale. Son objectif est de redonner à la ville le rayonnement qu'elle mérite en plaçant les habitants au centre des décisions.