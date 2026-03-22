Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pornic

Le deuxième tour des élections municipales à Pornic a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Antoine Hubert
Antoine Hubert Liste divers centre
PORNIC VENT D'AVENIR
  • Antoine Hubert
  • Catherine Vasseur
  • Norbert Martinez
  • Véronique Person
  • Gwenael Bousquet
  • Ombeline Accarion
  • Bruno Gris
  • Dorothée Denoue
  • Serge Rousseau
  • Caroline Liberatore
  • Alexandre Appert
  • Marie Joubert
  • Pascal Gentil
  • Sylvie Pacaud
  • Jacques Suhard
  • Delizar Kassous
  • Tony Bourgeois
  • Corine Guignard
  • Olivier Capelle
  • Noa Retourné
  • Marc Le Hir
  • Nelly Poirier
  • Christophe Maillard
  • Catherine Delrue
  • Henri Rodriguez
  • Mégane Thibaut Loquet
  • Cédric Monfray
  • Michelle Labbé
  • Jean-Yves Retiere
  • Julie Martin
  • Antoine Morice
  • Sophie Roy Meunier
  • Philippe Paitier
  • Sophie Dutertre
  • Jacques Pitiot
Claire Hugues
Claire Hugues Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE A PORNIC
  • Claire Hugues
  • Paul-Eric Fily
  • Isabelle Rondineau Degenne
  • Jean-Michel Brard
  • Florence Gendrot
  • Jean Montaville
  • Alexandra Nicolle
  • Dominique Pageaud
  • Christine Crocquevieille Barreau
  • Patrick Prin
  • Marie-Paule Marié
  • Jean-Noël Penven
  • Claudine Gouard
  • Alexis Riéra
  • Dolorès Thibaud
  • Isnard Chicot
  • Emilie Viateau
  • Jérémy Maillard
  • Mélanie Levis
  • Franck Rondineau
  • Agnès Lusseau
  • Daniel Breton
  • Virginie Gautier
  • Luc Corack
  • Sylvie Le Boulh
  • Jean-François Couchellou
  • Chantal Métro
  • David Amsellem
  • Anne Goudy
  • Laurent André
  • Alice Ory
  • Jérôme Goguel
  • Noémie Chérault
  • William Fleuriau
  • Sylvie Mouillard
Bastian Maldiney
Bastian Maldiney Liste du Rassemblement National
PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC
  • Bastian Maldiney
  • Patricia Pinel
  • Adrien Blin
  • Dominique Lemoine
  • Tommie Guy
  • Lydia Bembinoff
  • Jean-Yves Durand
  • Odile Beauchêne-Trévidic
  • Didier Nadal
  • Christine Malnoë
  • Quentin Le Garff
  • Monique Hauwel
  • Jean Canevet
  • Samantha Joubert
  • Jean Monvoisin
  • Maxime Roger
  • Gilles Deslandes
  • Anne-Laure Bourriaud
  • Roger Glotin
  • Laurence Poncet
  • Laurent Gotorbe
  • Stella Capraro
  • Christian Morand
  • Javotte Mellerin
  • Hugo Gaborit
  • Michèle Bourgeois
  • Jérémy Bourassin
  • Jade Dosda
  • Frédéric Lebaron
  • Thérèse Miossec
  • André Cosnier
  • Rose Cyrek
  • Guy Calmin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pornic

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine HUBERT
Antoine HUBERT (Ballotage) PORNIC VENT D'AVENIR 		4 944 48,22%
Claire HUGUES
Claire HUGUES (Ballotage) AGIR ENSEMBLE A PORNIC 		3 666 35,76%
Bastian MALDINEY
Bastian MALDINEY (Ballotage) PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC 		1 643 16,02%
Participation au scrutin Pornic
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 10 441

Source : ministère de l’Intérieur

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