Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pornic [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pornic sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pornic.
L'actu des élections municipales 2026 à Pornic
11:48 - L'élection a déjà livré un résultat instructif
Antoine Hubert (Divers centre) a remporté le premier round des municipales 2026 à Pornic dimanche dernier, avec 48,22 % des suffrages exprimés. Claire Hugues (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 35,76 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Antoine Hubert s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il s'est même envolé avec 17,83 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, avec 16,02 %, Bastian Maldiney, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Pornic, l'élection a vu 63,37 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pornic
Le deuxième tour des élections municipales à Pornic a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Antoine Hubert
Liste divers centre
PORNIC VENT D'AVENIR
|
|
Claire Hugues
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE A PORNIC
|
|
Bastian Maldiney
Liste du Rassemblement National
PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pornic
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Antoine HUBERT (Ballotage) PORNIC VENT D'AVENIR
|4 944
|48,22%
|Claire HUGUES (Ballotage) AGIR ENSEMBLE A PORNIC
|3 666
|35,76%
|Bastian MALDINEY (Ballotage) PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC
|1 643
|16,02%
|Participation au scrutin
|Pornic
|Taux de participation
|63,37%
|Taux d'abstention
|36,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|10 441
Source : ministère de l’Intérieur
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