En direct

19:21 - Pornic : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Pornic se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 18 382 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 944 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (57,89%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les 229 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 660 euros par an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Pornic affirme l'attachement des habitants aux idées françaises.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Pornic ? Le RN n'apparaissait pas sur le podium lors des municipales à Pornic en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 16,81% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 32,01% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 13,95% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop faible, à Pornic comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,08% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,78% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 29,34% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Pornic aux municipales ? L'adhésion au scrutin des électeurs de Pornic sera un enjeu majeur pour cette municipale. Les archives de 2020 indiquent que 6 575 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 44,08 % (proche des 44,7 % observés au niveau national) alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 78,82 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 58,10 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 74,27 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,06 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la municipalité se révèle donc sensiblement comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Il y a deux ans, Pornic a choisi l'extrême droite Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Pornic avaient propulsé aux avants-postes Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 47,74% au premier tour, devant Bastian Maldiney (Rassemblement National) avec 25,78%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Michel Brard culminant à 70,66% des suffrages exprimés dans la localité. Lors des européennes en amont, le résultat à Pornic s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,08%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,97%) et Raphaël Glucksmann (16,99%). La préférence des électeurs de Pornic a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Les électeurs de Pornic avaient franchement privilégié le centre-droit il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Pornic voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 36,93% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 16,81%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,99% pour Emmanuel Macron, contre 32,01% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Pornic plébiscitaient Yannick Haury (Ensemble !) avec 31,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 63,98% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Pornic s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À Pornic, le montant des impôts locaux est en hausse Si l'on regarde de près la fiscalité de Pornic, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 13,02 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 2,05452 millions d'euros (2 054 520 € très exactement) environ la même année, contre 5,13376 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Pornic a évolué pour se fixer à un peu moins de 28,47 % en 2024 (contre 13,47 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Pornic s'est chiffrée à 1 090 € en 2024 (contre 845 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Jean-Michel Brard à Pornic Les résultats des dernières élections municipales à Pornic ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Michel Brard (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 4 465 bulletins (69,60%). À sa poursuite, Antoine Hubert (Divers centre) a obtenu 1 950 bulletins valides (30,39%). Cette victoire sans appel de Jean-Michel Brard a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Pornic, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.