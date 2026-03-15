Résultat municipale 2026 à Pornic (44210) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pornic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pornic, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Antoine HUBERT
Antoine HUBERT PORNIC VENT D'AVENIR 		4 944 48,22%
Claire HUGUES
Claire HUGUES AGIR ENSEMBLE A PORNIC 		3 666 35,76%
Bastian MALDINEY
Bastian MALDINEY PLUS LOIN POUR VOUS, POUR PORNIC 		1 643 16,02%
Participation au scrutin Pornic
Taux de participation 63,37%
Taux d'abstention 36,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 10 441

Source : ministère de l’Intérieur

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