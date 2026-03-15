Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornichet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornichet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Pornichet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pornichet.
L'actu des élections municipales 2026 à Pornichet
13:10 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Pornichet
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Pornichet s'avère très révélatrice. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Jean-Claude Pelleteur (Divers droite) a pris la première place en recueillant 58,14% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Yannick Joubert (Ecologiste) a recueilli 1 081 votes (24,23%). Cette victoire sans appel a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Pornichet, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Pornichet ?
Ce dimanche 15 mars, les votants de Pornichet sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les six années à venir. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le deuxième tour. La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Pornichet est consultable ci-dessous. A noter que les 10 bureaux de vote de la ville de Pornichet ferment à 18 heures en prévision du dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Pornichet dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pornichet
|Tête de listeListe
|
Michael Nicosia
Liste divers gauche
UNE AUTRE VOIE POUR PORNICHET
|
|
Jean-Claude Pelleteur
Liste divers droite
PORNICHET AVANT TOUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Pelleteur (27 élus) Pornichet avant tout
|2 594
|58,14%
|
|Yannick Joubert (4 élus) Une autre voie pour pornichet
|1 081
|24,23%
|
|Robert Belliot (1 élu) Pornichet de toutes nos forces
|421
|9,43%
|
|Frédéric Trichet (1 élu) Pornichet c'est vous
|365
|8,18%
|
|Participation au scrutin
|Pornichet
|Taux de participation
|43,63%
|Taux d'abstention
|56,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 535
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Pelleteur (27 élus) Priorite pornichet
|3 789
|61,74%
|
|Robert Belliot (6 élus) Tous ensemble pour pornichet
|2 348
|38,25%
|
|Participation au scrutin
|Pornichet
|Taux de participation
|67,12%
|Taux d'abstention
|32,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|6 446
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Pelleteur Priorite pornichet
|2 171
|35,90%
|Robert Belliot Tous ensemble pour pornichet
|2 090
|34,56%
|Christophe Martin Agissons pour pornichet
|1 043
|17,24%
|Patricia Gallerneau Pornichet avenir
|743
|12,28%
|Participation au scrutin
|Pornichet
|Taux de participation
|65,12%
|Taux d'abstention
|34,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,29%
|Nombre de votants
|6 253
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