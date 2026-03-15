Résultat de l'élection municipale 2026 à Pornichet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Pornichet

Tête de listeListe
Michael Nicosia
Michael Nicosia Liste divers gauche
UNE AUTRE VOIE POUR PORNICHET
  • Michael Nicosia
  • Marilyn Divoux
  • François Le Cleac'h
  • Jeidi Gillet
  • Jean-Philippe Quetel
  • Carole Pinto-Bukvic
  • Pierre-François Tephaine
  • Cecile Loirat
  • Thierry Bayard
  • Nadine Falourd
  • Christophe Colin
  • Josiane Robert
  • Pierre Dejax
  • Noellie Despagnat
  • Jocelyn Lanoe
  • Julie Lambert
  • Yves Thomere
  • Annie Florek
  • François Robert
  • Laurence Boussion
  • François Ladousse
  • Sofia Balaguer
  • Maxime Vigueur
  • Lucie Richard
  • Eric Perea
  • Myriam Dien
  • Arthur Geffroy
  • Annick Emonet
  • Nicolas Fort
  • Marie Le Bouquin
  • Joel Gaubichet
  • Natacha Colin
  • Claude Bonnet
Jean-Claude Pelleteur
Jean-Claude Pelleteur Liste divers droite
PORNICHET AVANT TOUT
  • Jean-Claude Pelleteur
  • Josiane Bouyer
  • Remi Raher
  • Laetitia Guinche
  • Antoine Donne
  • Severine Allancon
  • Romain Siguier
  • Ghislaine Mahe
  • Christophe Daguize
  • Julie Perraut
  • Hervé Mainguet
  • Stephanie Morel
  • Anthony Nicolas
  • Catherine Fillion
  • Frederic Nicollet
  • Annie Santerre
  • Philippe Le Bot
  • Carolyne Granger
  • Fabien Cazin
  • Maud Tourtoy
  • Jean-Jacques Pezeron
  • Christine Prukop
  • Francois Verger
  • Sandrine Morvan
  • Christian Beaurepaire
  • Isabelle Jardin
  • Alexandre Houizot
  • Nathalie Lemarie
  • Laurent Laude
  • Elisabeth Tesson
  • Edouard Turcan
  • Solene Defrance
  • Christophe Jaulin
  • Chantal Le Couedic

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Pelleteur
Jean-Claude Pelleteur (27 élus) Pornichet avant tout 		2 594 58,14%
  • Jean-Claude Pelleteur
  • Frédérique Martin
  • Antoine Donne
  • Dominique Le Pape
  • Christian Beaurepaire
  • Arlette Loillieux
  • Remi Raher
  • Nicole Dessauvages
  • Anthony Guglielmi
  • Elisabeth Tesson
  • Dominique Gillet
  • Isabelle Jardin
  • Stephane Cauchy
  • Josiane Bouyer
  • Christophe Daguize
  • Michèle Chupin
  • Frederic Morvan
  • Laetitia Guinche
  • Jean-Paul Allanic
  • Aline-Florence Manent
  • Romain Siguier
  • Hélène Garrido
  • Fabien Cazin
  • Christine Prukop
  • Alexandre Douchin
  • Isabelle Le Flem
  • Patrick Dupont-Beloeil
Yannick Joubert
Yannick Joubert (4 élus) Une autre voie pour pornichet 		1 081 24,23%
  • Yannick Joubert
  • Marilyn Divoux
  • Michael Nicosia
  • Josiane Robert
Robert Belliot
Robert Belliot (1 élu) Pornichet de toutes nos forces 		421 9,43%
  • Robert Belliot
Frédéric Trichet
Frédéric Trichet (1 élu) Pornichet c'est vous 		365 8,18%
  • Frédéric Trichet
Participation au scrutin Pornichet
Taux de participation 43,63%
Taux d'abstention 56,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 535

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Pelleteur
Jean-Claude Pelleteur (27 élus) Priorite pornichet 		3 789 61,74%
  • Jean-Claude Pelleteur
  • Frédérique Martin
  • Antoine Donne
  • Dominique Le Pape
  • Christian Beaurepaire
  • Arlette Loillieux
  • Edouard Deux
  • Nicole Dessauvages
  • Anthony Guglielmi
  • Nadia Levesque
  • Christophe Daguize
  • Isabelle Jardin
  • Dominique Gillet
  • Josiane Bouyer
  • Alain Saillant
  • Aurore Sobraques Braye
  • Jacques Cornetti
  • Valérie Fraux
  • Jean-Paul Allanic
  • Aurélie Ollivaud
  • Gérard Chesneau
  • Soraya Russel
  • Xavier Pousset
  • Christine Prukop
  • Samuel Simon
  • Yolande Huchet
  • Fabien Cazin
Robert Belliot
Robert Belliot (6 élus) Tous ensemble pour pornichet 		2 348 38,25%
  • Robert Belliot
  • Jocelyne Carnac
  • Patrick Dubois
  • Catherine Garcon
  • Loïc Robin
  • Thérèse Ferary
Participation au scrutin Pornichet
Taux de participation 67,12%
Taux d'abstention 32,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 6 446

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Pelleteur
Jean-Claude Pelleteur Priorite pornichet 		2 171 35,90%
Robert Belliot
Robert Belliot Tous ensemble pour pornichet 		2 090 34,56%
Christophe Martin
Christophe Martin Agissons pour pornichet 		1 043 17,24%
Patricia Gallerneau
Patricia Gallerneau Pornichet avenir 		743 12,28%
Participation au scrutin Pornichet
Taux de participation 65,12%
Taux d'abstention 34,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,29%
Nombre de votants 6 253

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