Résultat municipale 2026 à Porspoder (29840) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Porspoder a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Porspoder, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Porspoder [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick BRIEND (15 élus) PORSPODER, AVEC VOUS
|663
|54,66%
|
|Jean-Michel CROGUENNOC (2 élus) Porspoder Cap sur Demain
|284
|23,41%
|
|Myriam LOQUET LE GALL (2 élus) ENSEMBLE
|266
|21,93%
|
|Participation au scrutin
|Porspoder
|Taux de participation
|74,49%
|Taux d'abstention
|25,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|1 250
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Porspoder - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick BRIEND (Ballotage) PORSPODER, AVEC VOUS
|591
|49,09%
|Jean-Michel CROGUENNOC (Ballotage) Porspoder Cap sur Demain
|315
|26,16%
|Myriam LOQUET LE GALL (Ballotage) ENSEMBLE
|298
|24,75%
|Participation au scrutin
|Porspoder
|Taux de participation
|74,20%
|Taux d'abstention
|25,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,32%
|Nombre de votants
|1 245
Election municipale 2026 à Porspoder [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Porspoder sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Porspoder.
L'actu des élections municipales 2026 à Porspoder
18:37 - L'année de la dissolution, comment Porspoder a-t-elle voté ?
Le paysage politique de Porspoder a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral. Lors des européennes, le podium à Porspoder s'était en effet dessiné autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,37%), devançant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,85%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,11%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Porspoder avaient ensuite propulsé aux avants-postes Didier Le Gac (Majorité présidentielle) avec 43,17% au premier tour, devant Pierre Smolarz (Union de la gauche) avec 25,69%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Didier Le Gac culminant à 72,92% des votes dans la commune.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection à Porspoder ?
Il peut se révéler instructif d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Porspoder. Dès le premier tour de scrutin, Yves Robin a imposé son rythme en totalisant 652 bulletins (63,92%). Deuxième, Yannick Marzin a obtenu 36,07% des voix. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Porspoder, cette répartition historique des voix a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Le 2e tour des élections à Porspoder donne lieu à une triangulaire pleine d'incertitude
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la liste menée par Patrick Briend (DIV), Myriam Loquet Le Gall sous l'étiquette DIV et Jean-Michel Croguennoc sous l'étiquette DIV sont donc alignés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les bureaux de vote. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la ville de Porspoder permettront aux électeurs de faire leur choix.
11:59 - Quels étaient les résultats de la municipale à Porspoder il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Porspoder ont vu Patrick Briend prendre la première place dimanche dernier avec 49,09 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-Michel Croguennoc a obtenu la seconde place avec 26,16 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Myriam Loquet Le Gall est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Porspoder, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 25,80 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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