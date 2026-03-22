Résultat municipale 2026 à Porspoder (29840) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Porspoder a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Porspoder, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Porspoder [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BRIEND
Patrick BRIEND (15 élus) PORSPODER, AVEC VOUS 		663 54,66%
  • Patrick BRIEND
  • Catherine MASSON
  • Gaël HAMAYON
  • Béatrice GRAZIANA
  • Jacques BASCOULES
  • Dominique GORON
  • Manuel COMBES
  • Annaëlle BARGAIN
  • Ewen KERJEAN
  • Sophie POIRIER
  • Thierry GUEGUEN
  • Gaëlle BOSSARD
  • Bruno EOZINOU
  • Nathalie PEDROT
  • Laurent BUHL
Jean-Michel CROGUENNOC
Jean-Michel CROGUENNOC (2 élus) Porspoder Cap sur Demain 		284 23,41%
  • Jean-Michel CROGUENNOC
  • Viannette LUCAS
Myriam LOQUET LE GALL
Myriam LOQUET LE GALL (2 élus) ENSEMBLE 		266 21,93%
  • Myriam LOQUET LE GALL
  • Franck PEROUAS
Participation au scrutin Porspoder
Taux de participation 74,49%
Taux d'abstention 25,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 250

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Porspoder - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BRIEND
Patrick BRIEND (Ballotage) PORSPODER, AVEC VOUS 		591 49,09%
Jean-Michel CROGUENNOC
Jean-Michel CROGUENNOC (Ballotage) Porspoder Cap sur Demain 		315 26,16%
Myriam LOQUET LE GALL
Myriam LOQUET LE GALL (Ballotage) ENSEMBLE 		298 24,75%
Participation au scrutin Porspoder
Taux de participation 74,20%
Taux d'abstention 25,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Nombre de votants 1 245

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