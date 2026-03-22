Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Bail-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Programme de Michel Cloupeau à Port-Bail-sur-Mer (Un nouvel élan pour Port-Bail-sur-Mer)

Santé

Le renforcement de l’offre médicale est une priorité, avec l'accueil de nouveaux praticiens, tant médicaux que paramédicaux. Des négociations sont en cours avec la faculté de médecine de Caen pour attirer des spécialistes. L'objectif est de garantir un accès à des soins de qualité pour tous les habitants.

Finances et gestion

Un audit interne sera réalisé pour évaluer la situation financière et optimiser l'organisation des services municipaux. La mise à jour des procédures internes est essentielle pour une gestion efficace. La réduction du nombre d'adjoints, passant de 11 à 7, vise à alléger les coûts tout en maintenant un service de qualité.

Commerce et artisanat

Le soutien aux commerçants est crucial pour revitaliser l'attractivité du territoire. La relance de projets comme la Zone Artisanale et la Zone Conchylicole de Dennevile est envisagée pour dynamiser l'économie locale. La protection des terres agricoles est également une priorité pour préserver notre patrimoine naturel.

Environnement

Des initiatives pour intégrer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux sont prévues, en fonction des souhaits des habitants. La création de liaisons piétonnes et cyclistes entre les villages vise à encourager des modes de transport durables. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale de préservation de l'environnement et de développement durable.