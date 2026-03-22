Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Bail-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Port-Bail-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Port-Bail-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Port-Bail-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Port-Bail-sur-Mer
11:42 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Port-Bail-sur-Mer pour les municipales
Dans le cadre du premier tour des municipales à Port-Bail-sur-Mer, c'est Philippe Crinon qui a dominé avec 42,25 % des votes. Derrière, Frédérique Boury s'est classée deuxième avec 32,66 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 25,08 %, Michel Cloupeau est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Port-Bail-sur-Mer, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 30,30 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Port-Bail-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à Port-Bail-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michel Cloupeau
Divers
Un nouvel élan pour Port-Bail-sur-Mer
|
|
Frédérique Boury
Divers
PORT-BAIL-SUR-MER, UNE HISTOIRE D'AMOUR
|
|
Philippe Crinon
Divers
Une Envie d'Avenir à Port-Bail-sur-Mer
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Port-Bail-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe CRINON (Ballotage) Une Envie d'Avenir à Port-Bail-sur-Mer
|630
|42,25%
|Frédérique BOURY (Ballotage) PORT-BAIL-SUR-MER, UNE HISTOIRE D'AMOUR
|487
|32,66%
|Michel CLOUPEAU (Ballotage) Un nouvel élan pour Port-Bail-sur-Mer
|374
|25,08%
|Participation au scrutin
|Port-Bail-sur-Mer
|Taux de participation
|69,70%
|Taux d'abstention
|30,30%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 530
Source : ministère de l’Intérieur
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