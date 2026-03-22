Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Bail-sur-Mer : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Port-Bail-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à Port-Bail-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michel Cloupeau
Michel Cloupeau Divers
Un nouvel élan pour Port-Bail-sur-Mer
  • Michel Cloupeau
  • Sophie Caublot Vaur
  • Jean-Claude Lebailly
  • Claire Ferrary
  • René Jossic
  • Priscilla Eveilleau
  • Stéphane Launey
  • Isabelle Retour
  • Denis Guilbert
  • Julie Mitchell
  • Stéphane Lecourt
  • Thérèse Hennequin
  • Corentin Launey
  • Patricia Lesage
  • Joackim Eveilleau
  • Marie-Françoise Hamel épouse Restout
  • Dylan Grout
  • Anna Noël--Picard
  • Yann Delalonde
  • Isabelle Barbier
  • David Leclère
  • Arielle de Léon
  • Charles Iltis
  • Ludivine Guidou
  • Richard La Roque
  • Valérie Brossier
  • Quentin Hennequin
  • Claudette Thiesson
  • Francis Dhulst
Frédérique Boury
Frédérique Boury Divers
PORT-BAIL-SUR-MER, UNE HISTOIRE D'AMOUR
  • Frédérique Boury
  • Dominique Lanu
  • Séverine Daste
  • Pascal Meslin
  • Isabelle Grimoin
  • Francis Grenier
  • Céline Petit
  • Jean-Michel Baudoin
  • Nadine Leplongeon
  • Jean-Louis Audier
  • Valérie Repel
  • Jean-Christophe Bordier
  • Amandine Sirera
  • Bruno Greco
  • Caroline Bastien
  • François Lelièvre
  • Françoise Labre
  • Corentin Debrabant
  • Monique Balloy
  • Quentin Papouin
  • Ann-Loraine Felix
  • Anthony Giot
  • Angèle Gardin
  • Frédéric Godey
  • Brigitte Baudoin
  • Patricio Fassler Tevlin
  • Pascale Plas
  • Jacques Chotard
  • Emmanuelle Annoot
Philippe Crinon
Philippe Crinon Divers
Une Envie d'Avenir à Port-Bail-sur-Mer
  • Philippe Crinon
  • Soraya Lehaire
  • Alain Langlois
  • Juliette Malenfant
  • Mickaël Heurtevent
  • Fabienne Letellier
  • Jérôme Lelion
  • Aude Vasselin
  • Xavier Nater
  • Christiane Moutiez
  • Jonathan Corniere
  • Marine Demets
  • Michel Simon
  • Pilar Vannier
  • Thierry Attinat
  • Nicole Savary
  • Philippe Lecourt
  • Nathalie Lelong
  • Nicolas Mabire
  • Sabine Daise
  • Mathias Choisne
  • Nathalie Levallois
  • Fabrice Mouchel
  • Karine Mauduit
  • Jean-Louis Renouvin
  • Isabelle Lebranchu
  • Jacques Fontaine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Port-Bail-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe CRINON
Philippe CRINON (Ballotage) Une Envie d'Avenir à Port-Bail-sur-Mer 		630 42,25%
Frédérique BOURY
Frédérique BOURY (Ballotage) PORT-BAIL-SUR-MER, UNE HISTOIRE D'AMOUR 		487 32,66%
Michel CLOUPEAU
Michel CLOUPEAU (Ballotage) Un nouvel élan pour Port-Bail-sur-Mer 		374 25,08%
Participation au scrutin Port-Bail-sur-Mer
Taux de participation 69,70%
Taux d'abstention 30,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 530

Source : ministère de l’Intérieur

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