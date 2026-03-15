Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc

Tête de listeListe
Pascal Spanu
Pascal Spanu Liste divers droite
QUE ÇA CHANGE !
  • Pascal Spanu
  • Véronique Martinez
  • Thierry Bruyere
  • Henriette Gomez
  • Dominique Michelini
  • Virginie Pepe
  • Gérard Poujol
  • Sandrine Querci
  • Sylvain Brecqueville
  • Nathalie Migeot
  • Anthony Laurent
  • Shazia Check Mohamed Camal
  • Christophe Naouri
  • Sabrine Mansouri
  • Jean-Luc Duchesne
  • Julie Patin
  • Michel Savino
  • Corinne Pontois
  • Joseph Cortes
  • Sabine Boudin
  • Lucien Garcin
  • Naila Djeddi
  • Joseph Sargero
  • Angèle Gorreta
  • Jules Bassat
  • Georgette Demetracopoulos
  • Christophe Penelon
  • Josette Fernandez
  • Antoine Graffeo
  • Françoise Morcillo
  • Diego Contreras
  • Joëlle Tallon
  • Maurice Olliver
Laurent Belsola
Laurent Belsola Liste du Parti communiste français
AVEC LAURENT, POURSUIVONS DE L'AVANT
  • Laurent Belsola
  • Laurence Casandri
  • Patrice Chapelle
  • Floriane Sotta
  • David Guiot
  • Martine Muller
  • Akrem M'Hamdi
  • Cathy Vaxes
  • Frederic Bolano
  • Naïma El-Ghazzar
  • Houssine Rehabi
  • Rosalba Cerboni
  • Eric Jovenet
  • Marie-France Nunez
  • Christian Torres
  • Aurore Moreno
  • Gilbert Caneri
  • Magali Bertet
  • Louis Fernandez
  • Rehila Cadi
  • Mohamed Ladjal
  • Lusia Salle
  • Anthony Romano
  • Dehlia Cicek
  • Samuel Lozano
  • Fatima Loudiyi
  • Mathieu Perfetti
  • Aurélie Guiramand
  • Frederic Cotta
  • Dounia Soussi
  • Théo Ergas
  • Evelyne Santoru
  • Karim Akeb Daoud
  • Hadjira Costagliola
  • Alain Izquierdo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Belsola
Laurent Belsola (26 élus) Port de bouc toujours de l'avant 		2 723 53,58%
  • Laurent Belsola
  • Evelyne Santoru-Joly
  • Marc Depagne
  • Rosalba Cerboni
  • Patrice Chapelle
  • Floriane Sotta
  • Eric Caparros
  • Monique Malaret
  • Akrem M'hamdi
  • Martine Muller
  • Houssine Rehabi
  • Magali Giorgetti
  • Mohamed Ladjal
  • Fatima Loudiyi
  • Cédric Felices
  • Marie-France Nunez
  • Christian Torres
  • Nathalie Chorot-Vassallo
  • David Guiot
  • Martine Gallina
  • Jean-Louis Nguyen
  • Evelyne Sanchez
  • Louis Fernandez
  • Réhila Cadi
  • Gilbert Caneri
  • Aurélie Guiramand
Stéphane Didero
Stéphane Didero (3 élus) Agir ensemble pour port de bouc 		1 011 19,89%
  • Stéphane Didero
  • Corinne Tetienne
  • Elyes M'hamdi
Virginie Pepe
Virginie Pepe (2 élus) Port de bouc pour tous 		698 13,73%
  • Virginie Pepe
  • Pascal Spanu
Hanna Rezaiguia
Hanna Rezaiguia (1 élu) Nous sommes port de bouc 		344 6,76%
  • Hanna Rezaiguia
Claude Bernex
Claude Bernex (1 élu) Fiers de port de bouc 		306 6,02%
  • Claude Bernex
Participation au scrutin Port-de-Bouc
Taux de participation 42,80%
Taux d'abstention 57,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 294

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Fernandez-Pedinielli
Patricia Fernandez-Pedinielli (25 élus) Continuons ensemble pour port de bouc 		3 989 51,43%
  • Patricia Fernandez-Pedinielli
  • Marc Depagne
  • Evelyne Santoru-Joly
  • Amar Saadaoui
  • Manon Dini
  • René Giorgetti
  • Béatrice Giovanelli
  • Marcel Traversa
  • Meriem Ladjal
  • Patrice Chapelle
  • Rosalba Cerboni
  • Laurent Belsola
  • Stéphanie Di Cesare
  • Alain Nougué
  • Monique Malaret
  • Patrick Guiramand
  • Isabelle Cortes
  • Boulenouar Sirat
  • Chérifa Domini
  • Michel Santiago
  • Martine Gallina
  • Louis Philippe
  • Martine Muller
  • Christian Torres
  • Dominique Lachaud
Stéphane Didero
Stéphane Didero (8 élus) Notre avenir est entre vos mains 		3 766 48,56%
  • Stéphane Didero
  • Virginie Pepe-Patin
  • Saler Rebbadj
  • Christiane Michel
  • Claude Bernex
  • Corinne Casano
  • Gérald Pinet
  • Nicole Fritsch
Participation au scrutin Port-de-Bouc
Taux de participation 67,12%
Taux d'abstention 32,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 7 969

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia Fernandez-Pedinielli
Patricia Fernandez-Pedinielli Continuons ensemble pour port de bouc 		3 226 48,56%
Stéphane Didero
Stéphane Didero Notre avenir est entre vos mains 		2 324 34,98%
Virginie Pepe-Patin
Virginie Pepe-Patin Osez ! pour reussir 		1 092 16,44%
Participation au scrutin Port-de-Bouc
Taux de participation 58,09%
Taux d'abstention 41,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 6 897

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