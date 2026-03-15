Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Port-de-Bouc sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Port-de-Bouc.
L'actu des élections municipales 2026 à Port-de-Bouc
13:09 - Le bilan des dernières élections municipales à Port-de-Bouc
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Port-de-Bouc s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Laurent Belsola (Parti communiste français) a viré en tête en récoltant 2 723 voix (53,58%). En deuxième position, Stéphane Didero (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 19,89% des suffrages. Ce succès d'emblée de Laurent Belsola a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Port-de-Bouc, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Municipales à Port-de-Bouc : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les votants de Port-de-Bouc sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Port-de-Bouc. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Port-de-Bouc. Recevez les résultats des élections municipales à Port-de-Bouc dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc
|Tête de listeListe
|
Pascal Spanu
Liste divers droite
QUE ÇA CHANGE !
|
|
Laurent Belsola
Liste du Parti communiste français
AVEC LAURENT, POURSUIVONS DE L'AVANT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Belsola (26 élus) Port de bouc toujours de l'avant
|2 723
|53,58%
|
|Stéphane Didero (3 élus) Agir ensemble pour port de bouc
|1 011
|19,89%
|
|Virginie Pepe (2 élus) Port de bouc pour tous
|698
|13,73%
|
|Hanna Rezaiguia (1 élu) Nous sommes port de bouc
|344
|6,76%
|
|Claude Bernex (1 élu) Fiers de port de bouc
|306
|6,02%
|
|Participation au scrutin
|Port-de-Bouc
|Taux de participation
|42,80%
|Taux d'abstention
|57,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 294
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Fernandez-Pedinielli (25 élus) Continuons ensemble pour port de bouc
|3 989
|51,43%
|
|Stéphane Didero (8 élus) Notre avenir est entre vos mains
|3 766
|48,56%
|
|Participation au scrutin
|Port-de-Bouc
|Taux de participation
|67,12%
|Taux d'abstention
|32,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|7 969
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia Fernandez-Pedinielli Continuons ensemble pour port de bouc
|3 226
|48,56%
|Stéphane Didero Notre avenir est entre vos mains
|2 324
|34,98%
|Virginie Pepe-Patin Osez ! pour reussir
|1 092
|16,44%
|Participation au scrutin
|Port-de-Bouc
|Taux de participation
|58,09%
|Taux d'abstention
|41,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|6 897
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