Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc : les infos en direct

Programme de Pascal Spanu à Port-de-Bouc (QUE ÇA CHANGE !)

Éducation et écoles

La rénovation des écoles est une priorité pour améliorer les conditions d'accueil des élèves et des personnels. Des travaux seront accélérés pour garantir des établissements climatisés et sans amiante. Cette initiative vise à créer un environnement d'apprentissage sain et sécurisé.

Habitat et logement

La rénovation de l'habitat et l'attribution des logements sociaux seront des priorités majeures. Les critères d'attribution seront révisés pour être plus justes et transparents. L'objectif est de mettre réellement la pression sur les bailleurs sociaux pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Cadre de vie

Un portail de signalement citoyen sera créé pour faciliter la communication entre la mairie et les habitants. Ce système permettra de répondre rapidement aux préoccupations et aux signalements. L'idée est de renforcer la proximité de la mairie avec ses citoyens pour un cadre de vie amélioré.

Soutien à la police municipale

Le soutien à la police municipale sera renforcé pour améliorer la prévention et la proximité avec la population. Cela inclut l'augmentation du nombre de policiers et l'acquisition de nouveaux équipements. Une brigade cynophile sera également créée pour renforcer la sécurité dans la ville.