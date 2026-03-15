Résultat municipale 2026 à Port-de-Bouc (13110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Port-de-Bouc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Port-de-Bouc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-de-Bouc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent BELSOLA
Laurent BELSOLA (28 élus) AVEC LAURENT, POURSUIVONS DE L'AVANT 		4 491 70,48%
  • Laurent BELSOLA
  • Laurence CASANDRI
  • Patrice CHAPELLE
  • Floriane SOTTA
  • David GUIOT
  • Martine MULLER
  • Akrem M'HAMDI
  • Cathy VAXES
  • Frederic BOLANO
  • Naïma EL-GHAZZAR
  • Houssine REHABI
  • Rosalba CERBONI
  • Eric JOVENET
  • Marie-France NUNEZ
  • Christian TORRES
  • Aurore MORENO
  • Gilbert CANERI
  • Magali BERTET
  • Louis FERNANDEZ
  • Rehila CADI
  • Mohamed LADJAL
  • Lusia SALLE
  • Anthony ROMANO
  • Dehlia CICEK
  • Samuel LOZANO
  • Fatima LOUDIYI
  • Mathieu PERFETTI
  • Aurélie GUIRAMAND
Pascal SPANU
Pascal SPANU (5 élus) QUE ÇA CHANGE ! 		1 881 29,52%
  • Pascal SPANU
  • Véronique MARTINEZ
  • Thierry BRUYERE
  • Henriette GOMEZ
  • Dominique MICHELINI
Participation au scrutin Port-de-Bouc
Taux de participation 51,26%
Taux d'abstention 48,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 6 563

Source : ministère de l’Intérieur

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