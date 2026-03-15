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19:21 - Les enjeux locaux de Port-de-Bouc : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Port-de-Bouc sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 16,77% et une densité de population de 1408 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 143 €/an peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,26% et d'une population immigrée de 12,39% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Port-de-Bouc mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,74% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Ce que montrent les chiffres sur le vote RN à Port-de-Bouc Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Port-de-Bouc en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 30,03% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,96% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 23,93% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 33,61% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,68% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,18% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 45,00% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Port-de-Bouc La fuite des électeurs s'élevait à 57,20 % à Port-de-Bouc pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que le pays était bousculé par le Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 32,44 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 62,59 % en 2022 à seulement 41,01 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,73 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une contrée marquée par l'abstention. Dans le cadre de l'élection municipale à Port-de-Bouc, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Port-de-Bouc ? Lors des élections européennes, le podium à Port-de-Bouc s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,68%), en première position devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines (19,33%) et Manon Aubry (17,30%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Port-de-Bouc avaient ensuite favorisé Pierre Dharréville (Union de la gauche) avec 47,83% au premier tour, devant Emmanuel Fouquart (Rassemblement National) avec 42,18%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pierre Dharréville culminant à 55,00% des suffrages exprimés dans la commune. L'orientation des électeurs de Port-de-Bouc a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Port-de-Bouc reste un territoire tourné vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Port-de-Bouc soutenaient en priorité Pierre Dharréville (Nupes) avec 57,73% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,39%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Port-de-Bouc qui s'était déroulée en amont voyait Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 32,51% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 30,03%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 56,96%, contre 43,04% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Port-de-Bouc En termes d'impôts locaux à Port-de-Bouc, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 755 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 709 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 48,65 % en 2024 (contre près de 33,60 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 116 410 € en 2024, en net recul par rapport aux 2,65677 millions d'euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 16,50 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Port-de-Bouc L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Port-de-Bouc s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Laurent Belsola (Parti communiste français) a viré en tête en récoltant 2 723 voix (53,58%). En deuxième position, Stéphane Didero (Union des Démocrates et Indépendants) a engrangé 19,89% des suffrages. Ce succès d'emblée de Laurent Belsola a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Port-de-Bouc, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de ce succès éclatant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.