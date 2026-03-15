Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Port-Louis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Port-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Port-Louis
13:45 - Les contribuables de Port-Louis voteront-ils sur la question fiscale ?
À Port-Louis, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par foyer s'est établi à 805 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 713 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 68,21 % en 2024 (contre 42,94 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 389 840 € de recettes en 2024, contre 1 136 840 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 37,50 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - La liste "Reussir Port-Louis" grande gagnante des dernières municipales à Port-Louis
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Port-Louis s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-Marie, Patrice Hubert (Divers gauche) a dominé le scrutin en totalisant 1 573 suffrages (47,08%). Deuxième, Victor Urbain Arthein (Parti communiste français) a obtenu 42,53% des votes. Enfin, on retrouvait Bernard Cerci (Divers gauche), obtenant 347 bulletins (10,38%). Ce score assez ténu instaurait de nombreuses questions en amont du deuxième tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean-Marie, Patrice Hubert l'a finalement emporté avec 2 096 voix (53,19%), face à Victor Urbain Arthein avec 1 844 électeurs (46,80%). Le suspense s’est finalement dissipé au profit d’ une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. Jean-Marie, Patrice Hubert a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Bernard Cerci, gagnant 523 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Port-Louis (97117) ?
Les élections municipales offrent la possibilité aux 5 211 électeurs de Port-Louis de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Port-Louis et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui sera élu après Jean-Marie, Patrice Hubert, qui a remporté la mairie en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Port-Louis. N'oubliez pas que les 6 bureaux de vote de la ville de Port-Louis ferment leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats à Port-Louis débutera ici même à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Port-Louis
|Tête de listeListe
|
Jean-Marie Patrice Hubert
Liste divers gauche
REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS"
|
|
Victor Urbain Arthein
Liste d'union à gauche
Ansanm Pou Polwi
|
|
Jacques Marie-Claire
Liste régionaliste
La NDPL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie, Patrice Hubert (22 élus) Reussir port-louis
|2 096
|53,19%
|
|Victor Urbain Arthein (7 élus) Ansanm pou polwi
|1 844
|46,80%
|
|Participation au scrutin
|Port-Louis
|Taux de participation
|77,80%
|Taux d'abstention
|22,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 097
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie, Patrice Hubert Reussir port-louis
|1 573
|47,08%
|Victor Urbain Arthein Ansanm pou polwi
|1 421
|42,53%
|Bernard Cerci Le renouveau port-louisien
|347
|10,38%
|Participation au scrutin
|Port-Louis
|Taux de participation
|66,18%
|Taux d'abstention
|33,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 479
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Victor Arthein (23 élus) Ansanm pou polwi
|2 186
|54,89%
|
|Jean-Marie Hubert (6 élus) Union populaire de port-louis
|1 796
|45,10%
|
|Participation au scrutin
|Port-Louis
|Taux de participation
|79,06%
|Taux d'abstention
|20,94%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,69%
|Nombre de votants
|4 092
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Hubert Union populaire de port-louis
|1 646
|44,42%
|Victor Arthein Ansanm pou polwi
|1 437
|38,78%
|Bernard Cerci Le renouveau port-louisien
|353
|9,52%
|Jacques Marie-Claire Oser et agir pour port-louis
|173
|4,66%
|Patricia Pompilius Rassemblement citoyen
|96
|2,59%
|Participation au scrutin
|Port-Louis
|Taux de participation
|74,69%
|Taux d'abstention
|25,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|3 866
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