Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Port-Louis

Tête de listeListe
Jean-Marie Patrice Hubert
Jean-Marie Patrice Hubert Liste divers gauche
REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS"
  • Jean-Marie Patrice Hubert
  • Jany Ramassamy
  • Bernard Marie Rémi Cerci
  • Christelle Yannick Foucan-Barbe
  • Max Jean Victor Mazeppa
  • Justine Huguette Molongo
  • Anselme Roland Gustave
  • Gina Dominique Mayeko
  • Thierry Alin Moustache-Mayeko
  • Franciane Rémise Derby
  • Dimitri Patrice Boudhou
  • Yvelise Marie Roques
  • Olivier Jean-Marc Mounsamy
  • Florentine Mirella Maquiaba
  • Sully Thomas Gene
  • Lucette Ange Cafre
  • Dominique Jean Laujin
  • Chrislaïe Sloanna Forclot
  • Olivier Stéphane Thomet
  • Sophie Laurene Balaguette
  • Guy Sinnan-Ragava
  • Amelie Cologer
  • Syvain Marie Mozar
  • Sylvie Vincent
  • Rodrigue Eusèbe Zembama
  • Mirella Remi Monpierre
  • Aimar Irénée Boston
  • Annick Raghouber
  • William Rodrigue Araminthe
  • Jocelyne Eva Corenthin
  • Jean-Louis Rigobert Villeroy
Victor Urbain Arthein
Victor Urbain Arthein Liste d'union à gauche
Ansanm Pou Polwi
  • Victor Urbain Arthein
  • Sandra Eroni
  • Michel Tola
  • Tania Inamo
  • Jean-Luc Bernard
  • Muguette Jeanne Amacin
  • Richard Henri Nanouah
  • Gina Nebouchon
  • Francis Pelmar
  • Marina Chicot
  • Helin Daupin
  • Dalila Melina
  • Robert Tiburce Siounandan
  • Sabrina Hilaire
  • Kris Matis Gillian Malborougt
  • Béatrice Brouta-Agnesa
  • Jean-François Lafole
  • Laurena Dania Kissouna
  • Hervé Caille
  • Paola Christina Coline
  • Fred Luzein
  • Frécinette Alphonsinette Chimbonda
  • Malcom Nibert-Sibert
  • Elodie Monique Arthur
  • Berthilien Relmy
  • Madeleine Rioline épouse Clotaire
  • Patrick Boulate
  • Marie-Line Raqui
  • Remy Philippe Melina
Jacques Marie-Claire
Jacques Marie-Claire Liste régionaliste
La NDPL
  • Jacques Marie-Claire
  • Andrée Boisné-Molongo
  • Yvon Monpierre
  • Anithe Madel Clamy
  • William Wilson
  • Carolle Berthie Kouani
  • Annonci Yvon Odin
  • Willène Mirvlise Magen-Terrasse
  • Cédric Monpierre
  • Martine Mondat
  • Curtiz Auguste
  • Ida Klock
  • Florentin Allegre
  • Maryse Roseline Gloirasse
  • Christophe Belia
  • Mirvlise Eloi Magen-Terrasse
  • Amyde Ferdinand Marelli
  • Lise Jean-Louis
  • Ganesha Govindin
  • Patricia Bernari
  • Yohan Michel Jean
  • Marie-Evelyne Hamlet
  • Roberto Jean
  • Agnès Nannette
  • Alain Louvieres
  • Franciana Feverel
  • Jacques Gérard Valsin
  • Lucette Galaya
  • Léonard Nebouchon
  • Judith Daulcle
  • Jack Decator

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie, Patrice Hubert
Jean-Marie, Patrice Hubert (22 élus) Reussir port-louis 		2 096 53,19%
  • Jean-Marie, Patrice Hubert
  • Christelle, Yannick Foucan-Barbe
  • Anselme, Roland Gustave
  • Jany Ramassamy Épouse Sinnan-Ragava
  • Bernard Cerci
  • Marie-Louise, Emmanuelle Colletin
  • Max, Jean, Victor Mazeppa
  • Gina Dominique Mayeko
  • Alin Moustache-Mayeko
  • Yvelise, Marie Roques
  • Dimitri Patrice Boudhou
  • Franciane, Rémise Derby Épouse Vala
  • Olivier Jean-Marc Mounsamy
  • Catherine, Roberte Belloc
  • Guy Sinnan-Ragava
  • France-Lise, Anne Marcus
  • Dominique, Jean Laujin
  • Lucette Cafre Épouse Losange
  • Rodrigue, Eusèbe Zembama
  • Annie-Claude, Viviane Perianayagom
  • Olivier, Stéphane Thomet
  • Véronique Mayeko
Victor Urbain Arthein
Victor Urbain Arthein (7 élus) Ansanm pou polwi 		1 844 46,80%
  • Victor Urbain Arthein
  • Marlène Bernard
  • Charly Edwige
  • Reinette, Mona Malborougt
  • Michel Tola
  • Alexina, Françoise Mekel
  • Jacques Marie-Claire
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 77,80%
Taux d'abstention 22,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 097

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie, Patrice Hubert
Jean-Marie, Patrice Hubert Reussir port-louis 		1 573 47,08%
Victor Urbain Arthein
Victor Urbain Arthein Ansanm pou polwi 		1 421 42,53%
Bernard Cerci
Bernard Cerci Le renouveau port-louisien 		347 10,38%
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 66,18%
Taux d'abstention 33,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 479

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Victor Arthein
Victor Arthein (23 élus) Ansanm pou polwi 		2 186 54,89%
  • Victor Arthein
  • Marlène Bernard
  • Charly Edwige
  • Reinette Malborougt
  • Michel Tola
  • Alexina Mekel
  • Basile Arthur
  • Tania-Florence Inamo
  • Marcellin Cyprien
  • Muguette Amacin
  • Jean-Luc Bernard
  • Louisiane Alphonse Ép. Tancons
  • Yvon Odin
  • Yvelle Ramassamy
  • Daniel Zidee
  • Gladys Mitel
  • Patrice Chotard
  • Marina Chicot
  • Wenddy Selise
  • Malika Nagaman
  • Claude Nasso
  • Marie-Line Raqui
  • Raymond Gambou-Guercy
Jean-Marie Hubert
Jean-Marie Hubert (6 élus) Union populaire de port-louis 		1 796 45,10%
  • Jean-Marie Hubert
  • Yvelise Roques
  • Léo Boulate
  • Anicette Arthur
  • Max Mazeppa
  • Gina Mayeko
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 79,06%
Taux d'abstention 20,94%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,69%
Nombre de votants 4 092

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Hubert
Jean-Marie Hubert Union populaire de port-louis 		1 646 44,42%
Victor Arthein
Victor Arthein Ansanm pou polwi 		1 437 38,78%
Bernard Cerci
Bernard Cerci Le renouveau port-louisien 		353 9,52%
Jacques Marie-Claire
Jacques Marie-Claire Oser et agir pour port-louis 		173 4,66%
Patricia Pompilius
Patricia Pompilius Rassemblement citoyen 		96 2,59%
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 74,69%
Taux d'abstention 25,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 3 866

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