Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Port-Louis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Port-Louis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Port-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Port-Louis
11:43 - Quels sont les rapports de force à Port-Louis pour ce 2e tour des municipales ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Port-Louis, c'est Daniel Martin qui a pris l'avantage en rassemblant 33,33 % des voix. À sa suite, Martine Pasgrimaud a obtenu la seconde place avec 25,77 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Comme il y a six ans, Daniel Martin est resté au sommet du classement, mais il a chuté lourdement, abandonnant 22 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Malpiece est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Hervé Quentel a obtenu 19,41 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Port-Louis, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 32,43 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Port-Louis
Le deuxième tour des élections municipales à Port-Louis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Martine Pasgrimaud
Divers
Port-Louis Maintenant
|
|
Daniel Martin
Divers
Port-Louis Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Port-Louis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel MARTIN (Ballotage) Port-Louis Avenir
|529
|33,33%
|Martine PASGRIMAUD (Ballotage) Port-Louis Maintenant
|409
|25,77%
|Philippe MALPIECE (Ballotage) Port-Louis pour tous
|341
|21,49%
|Hervé QUENTEL (Ballotage) Agir pour Port-Louis
|308
|19,41%
|Participation au scrutin
|Port-Louis
|Taux de participation
|67,57%
|Taux d'abstention
|32,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|1 625
Source : ministère de l’Intérieur
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