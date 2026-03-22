Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les résultats du 2e tour

Programme de Martine Pasgrimaud à Port-Louis (Port-Louis Maintenant)

Engagements pour la santé

Le projet municipal vise à garantir l'accès aux soins pour tous les habitants de Port-Louis. Cela inclut la création d'une maison de santé pluridisciplinaire et le développement de logements adaptés pour les seniors. De plus, il est essentiel de soutenir les jeunes familles en facilitant leur quotidien avec des structures comme la Maison des Assistantes Maternelles.

Écologie et environnement

Une écologie du quotidien est au cœur des préoccupations pour une ville apaisée. Des actions concrètes comme la mise en place d'un guichet unique pour la rénovation énergétique et le développement de déplacements doux sont envisagées. La végétalisation des espaces communaux et la préservation du patrimoine maritime sont également des priorités pour réduire l'empreinte écologique de Port-Louis.

Économie locale et solidarité

Le soutien aux commerces et artisans locaux est essentiel pour renforcer l'économie de Port-Louis. Cela passe par la promotion des savoir-faire régionaux et la coopération avec les communes voisines pour des projets ambitieux. En parallèle, des initiatives comme la création d'un Repair Café visent à renforcer les liens entre générations et à valoriser le savoir-faire des aînés.

Gouvernance participative

La gouvernance de Port-Louis repose sur une méthode transparente et participative. L'écoute des besoins des citoyens et la délégation de missions à des personnes compétentes sont des priorités. Il est également important de rendre compte régulièrement des avancées et des décisions prises pour assurer une gestion efficace et dans l'intérêt général.