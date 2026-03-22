Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Port-Louis

Le deuxième tour des élections municipales à Port-Louis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Martine Pasgrimaud
Martine Pasgrimaud Divers
Port-Louis Maintenant
  • Martine Pasgrimaud
  • Cyril Aubert
  • Isabelle Charmoille
  • Constantin Hays
  • Karen Lindsay Aubert
  • Bruno Ducuing
  • Isabelle Le Dantec
  • Jean-Pascal Nobileau
  • Bernadette Weber
  • Philippe Pasgrimaud
  • Magali Pouedras
  • Laurent Dumollard
  • Hélène Le Nezet
  • Roger Le Vilain
  • Anne Capitant
  • Robin Zamora
  • Dominique Le Couteur
  • Manee Dejeanty
  • Salomé Le Gal
  • Laurent Mermier
  • Katell Arvor Fauvette
  • Alan Le Calvez
  • Marie-Annick Leduc
  • Jean-Baptiste Roger
  • Marie-Christine Le Dû
Daniel Martin
Daniel Martin Divers
Port-Louis Avenir
  • Daniel Martin
  • Gwenola Meunier-Le Corre
  • Rémi Le Vilain
  • Annette Batelier
  • Gildas Bernard
  • Véronique Lemaistre-Braunstein
  • Yann Raoul
  • Jeanne Jourdren
  • Patrick Le Floch
  • Delphine Lofficial
  • Denis Letertre
  • Klervi Keryhuel
  • Matthias Serné
  • Catherine Laisney
  • Erwan Bonnabesse
  • Marie Cario
  • Joseph Cocrelle
  • Patricia Beuguel-Poupon
  • Nicolas Bergeron
  • Dominique Philippo
  • Stéphane Pallec
  • Rozenn Le Maguer
  • Gérard Hutteau
  • Florence Moello
  • Jean Derderian

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Port-Louis

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel MARTIN
Daniel MARTIN (Ballotage) Port-Louis Avenir 		529 33,33%
Martine PASGRIMAUD
Martine PASGRIMAUD (Ballotage) Port-Louis Maintenant 		409 25,77%
Philippe MALPIECE
Philippe MALPIECE (Ballotage) Port-Louis pour tous 		341 21,49%
Hervé QUENTEL
Hervé QUENTEL (Ballotage) Agir pour Port-Louis 		308 19,41%
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 67,57%
Taux d'abstention 32,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 1 625

Source : ministère de l’Intérieur

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