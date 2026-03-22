Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Port-Louis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Port-Louis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Port-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Port-Louis
11:48 - Match serré entre Jean-Marie Patrice Hubert et Victor Urbain Arthein
Jean-Marie Patrice Hubert (Divers gauche) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Port-Louis la semaine dernière, avec 44,77 % des votes. Derrière, Victor Urbain Arthein (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 41,16 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, avec 14,07 %, Jacques Marie-Claire, étiqueté Régionaliste, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Port-Louis, le vote a mobilisé 65,38 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Port-Louis
Le deuxième tour des élections municipales à Port-Louis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Marie Patrice Hubert
Liste divers gauche
REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS"
|
|
Victor Urbain Arthein
Liste d'union à gauche
Ansanm Pou Polwi
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Port-Louis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Patrice HUBERT (Ballotage) REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS"
|1 515
|44,77%
|Victor Urbain ARTHEIN (Ballotage) Ansanm Pou Polwi
|1 393
|41,16%
|Jacques MARIE-CLAIRE (Ballotage) La NDPL
|476
|14,07%
|Participation au scrutin
|Port-Louis
|Taux de participation
|65,38%
|Taux d'abstention
|34,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,42%
|Nombre de votants
|3 551
Source : ministère de l’Intérieur
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