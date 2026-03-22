Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Port-Louis

Le deuxième tour des élections municipales à Port-Louis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Marie Patrice Hubert
Jean-Marie Patrice Hubert Liste divers gauche
REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS"
  • Jean-Marie Patrice Hubert
  • Jany Ramassamy
  • Bernard Marie Rémi Cerci
  • Christelle Yannick Foucan-Barbe
  • Max Jean Victor Mazeppa
  • Justine Huguette Molongo
  • Anselme Roland Gustave
  • Gina Dominique Mayeko
  • Thierry Alin Moustache-Mayeko
  • Franciane Rémise Derby
  • Dimitri Patrice Boudhou
  • Yvelise Marie Roques
  • Olivier Jean-Marc Mounsamy
  • Florentine Mirella Maquiaba
  • Sully Thomas Gene
  • Lucette Ange Cafre
  • Dominique Jean Laujin
  • Chrislaïe Sloanna Forclot
  • Olivier Stéphane Thomet
  • Sophie Laurene Balaguette
  • Guy Sinnan-Ragava
  • Amelie Cologer
  • Syvain Marie Mozar
  • Sylvie Vincent
  • Rodrigue Eusèbe Zembama
  • Mirella Remi Monpierre
  • Aimar Irénée Boston
  • Annick Raghouber
  • William Rodrigue Araminthe
  • Jocelyne Eva Corenthin
  • Jean-Louis Rigobert Villeroy
Victor Urbain Arthein
Victor Urbain Arthein Liste d'union à gauche
Ansanm Pou Polwi
  • Victor Urbain Arthein
  • Sandra Eroni
  • Jacques Marie-Claire
  • Tania Inamo
  • Michel Tola
  • Muguette Jeanne Amacin
  • Jean-Luc Bernard
  • Anithe Madel Clamy
  • Richard Henri Nanouah
  • Gina Nebouchon
  • William Wilson
  • Marina Chicot
  • Francis Pelmar
  • Dalila Melina
  • Cédric Monpierre
  • Sabrina Hilaire
  • Kris Matis Gillian Malborougt
  • Willène Mirvlise Magen-Terrasse
  • Jean-François Lafole
  • Béatrice Brouta-Agnesa
  • Helin Daupin
  • Laurena Dania Kissouna
  • Fred Luzein
  • Frécinette Alphonsinette Chimbonda
  • Robert Tiburce Siounandan
  • Elodie Monique Arthur
  • Curtiz Auguste
  • Paola Christina Coline
  • Patrick Boulate
  • Madeleine Rioline épouse Clotaire
  • Remy Philippe Melina

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Port-Louis

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Patrice HUBERT
Jean-Marie Patrice HUBERT (Ballotage) REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS" 		1 515 44,77%
Victor Urbain ARTHEIN
Victor Urbain ARTHEIN (Ballotage) Ansanm Pou Polwi 		1 393 41,16%
Jacques MARIE-CLAIRE
Jacques MARIE-CLAIRE (Ballotage) La NDPL 		476 14,07%
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 65,38%
Taux d'abstention 34,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Nombre de votants 3 551

Source : ministère de l’Intérieur

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