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19:21 - Port-Louis : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Port-Louis, les élections s'achèvent. Avec ses 5 591 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 221 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (50,27%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 12,55% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 055 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 29,16%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Port-Louis, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Un Rassemblement national bien ancré à Port-Louis Le Rassemblement national n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Port-Louis il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 20,39% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 76,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 12,37% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Port-Louis comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,84% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 12,46% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,94% le dimanche suivant.

16:58 - Port-Louis : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En 2020 à Port-Louis, l'abstention avait plafonné à 33,82 % lors du premier tour, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux. 3 479 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé bon nombre d'inscrits. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 68,26 % dans la ville (participation de 31,74 %). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 81,97 % en 2022 à seulement 75,74 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 91,01 % (contre 48,51 % en France). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle in fine comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. En ce jour de municipale à Port-Louis, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - À Port-Louis, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle que Port-Louis s'affirmait alors toujours comme un territoire difficile à étiqueter. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Port-Louis avaient en effet poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 31,84% des votes. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Port-Louis soutenaient en priorité Christian Baptiste (Divers gauche) avec 32,58% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Christian Baptiste culminant à 72,06% des votes sur place.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Port-Louis : les points à comprendre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Port-Louis tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 58,15% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 20,39%. Lors de la finale de l'élection à Port-Louis, les électeurs accordaient 76,60% pour Marine Le Pen, contre 23,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Port-Louis soutenaient en priorité Michel Tola (DVG) avec 55,12% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Christian Baptiste (Divers gauche) en première position avec 62,33% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Port-Louis s'inscrit comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les contribuables de Port-Louis voteront-ils sur la question fiscale ? À Port-Louis, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par foyer s'est établi à 805 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 713 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 68,21 % en 2024 (contre 42,94 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point en quatre ans. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 389 840 € de recettes en 2024, contre 1 136 840 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 37,50 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - La liste "Reussir Port-Louis" grande gagnante des dernières municipales à Port-Louis La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Port-Louis s'avère riche d'enseignements. À l'occasion du premier vote à l'époque, Jean-Marie, Patrice Hubert (Divers gauche) a dominé le scrutin en totalisant 1 573 suffrages (47,08%). Deuxième, Victor Urbain Arthein (Parti communiste français) a obtenu 42,53% des votes. Enfin, on retrouvait Bernard Cerci (Divers gauche), obtenant 347 bulletins (10,38%). Ce score assez ténu instaurait de nombreuses questions en amont du deuxième tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Jean-Marie, Patrice Hubert l'a finalement emporté avec 2 096 voix (53,19%), face à Victor Urbain Arthein avec 1 844 électeurs (46,80%). Le suspense s’est finalement dissipé au profit d’ une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. Jean-Marie, Patrice Hubert a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Bernard Cerci, gagnant 523 voix supplémentaires entre les deux tours.