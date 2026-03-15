Résultat municipale 2026 à Port-Louis (97117) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Port-Louis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Port-Louis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Louis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Patrice HUBERT
Jean-Marie Patrice HUBERT REUSSIR PORT-LOUIS "POURSUIVONS" 		1 539 45,55%
Victor Urbain ARTHEIN
Victor Urbain ARTHEIN Ansanm Pou Polwi 		1 357 40,16%
Jacques MARIE-CLAIRE
Jacques MARIE-CLAIRE La NDPL 		483 14,29%
Participation au scrutin Port-Louis
Taux de participation 64,97%
Taux d'abstention 35,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 3 544

Source : ministère de l’Intérieur

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