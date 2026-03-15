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19:16 - Port-Saint-Louis-du-Rhône : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 14,03%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (42,34%) souligne l'importance des questions de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2 701 € par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 4080 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,49% et d'une population immigrée de 11,28% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Port-Saint-Louis-du-Rhône mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,61% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Le RN monte-t-il à Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors des élections municipales à Port-Saint-Louis-du-Rhône en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 34,39% des voix lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 68,90% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 32,37% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 42,26% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 46,31% aux élections européennes. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,24% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,72% le dimanche suivant et la victoire de Emmanuel Fouquart.

16:58 - Port-Saint-Louis-du-Rhône : 67,08 % de votants aux dernières municipales En parallèle de cette élection municipale, le score de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Port-Saint-Louis-du-Rhône. L'abstention se montait à 32,92 % pour le premier tour des élections il y a six ans, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que l'événement avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 26,61 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 50,33 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,47 %, loin des 57,43 % affichés aux législatives de 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment a voté Port-Saint-Louis-du-Rhône l'année de la dissolution ? Le contexte politique de Port-Saint-Louis-du-Rhône a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste. Les Européennes de 2024 à Port-Saint-Louis-du-Rhône avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (46,31%), devant Léon Deffontaines qui s'était arrogée 15,18% des voix. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Port-Saint-Louis-du-Rhône accordaient leurs suffrages à Emmanuel Fouquart (Rassemblement National) avec 45,24% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Emmanuel Fouquart culminant à 50,72% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Port-Saint-Louis-du-Rhône était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 34,39% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 30,57%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,90% pour Marine Le Pen, contre 31,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Port-Saint-Louis-du-Rhône soutenaient en priorité Pierre Dharréville (Nupes) avec 43,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,74% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Port-Saint-Louis-du-Rhône s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Port-Saint-Louis-du-Rhône qui influencera le résultat du vote Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Port-Saint-Louis-du-Rhône entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,50 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de près de 84 100 euros. Une recette bien loin des quelque 1,50209 million d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Port-Saint-Louis-du-Rhône s'est établi à un peu moins de 53,55 % en 2024 (contre 38,50 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Port-Saint-Louis-du-Rhône s'est chiffrée à 1 757 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 415 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Port Saint Louis Gagnant 2020" grande gagnante de la dernière municipale à Port-Saint-Louis-du-Rhône Lors des élections municipales il y a six ans à Port-Saint-Louis-du-Rhône, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Martial Alvarez (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires avec 2 615 suffrages (62,86%). À ses trousses, Aurore Raoux (Divers gauche) a recueilli 1 545 votes (37,13%). Ce succès d'emblée de Martial Alvarez a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour cette municipale 2026 à Port-Saint-Louis-du-Rhône, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.