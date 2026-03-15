Résultat municipale 2026 à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Port-Saint-Louis-du-Rhône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Port-Saint-Louis-du-Rhône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-Saint-Louis-du-Rhône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martial ALVAREZ
Martial ALVAREZ (24 élus) PORT SAINT LOUIS GAGNANT 2026 		2 546 62,91%
  • Martial ALVAREZ
  • Maéva BARDIN-DARAN
  • Ali ABDESSELAM
  • Marion CASTELLANI
  • Marc MINORETTI
  • Maryline OXISOGLOU
  • Jérôme BERNARD
  • Nieves CASTEJON
  • Philippe CAIZERGUES
  • Marie-Françoise BRACCINI
  • Joan BERGENEAU
  • Murielle PÉRÉS
  • Daniel PERNICE
  • Marie-Hélène ROSSO
  • Noa AMRAOUI
  • Agnès GARCIA
  • Maël RAMI
  • Valérie TUO
  • Icham CHAIB
  • Patricia VINCENT
  • Mickaël MINORETTI
  • Lana CUENCA ALCANTARA
  • Guy DELLA CHIESA
  • Nadège ARGOUB
Aurélie GRACH
Aurélie GRACH (5 élus) VIVONS MIEUX PORT SAINT LOUIS 		1 277 31,55%
  • Aurélie GRACH
  • François BARGES
  • Valérie COULOMB
  • Jonathan POUTET
  • Aurore RAOUX
William SILVESTRE DA SILVA
William SILVESTRE DA SILVA PORT SAINT LOUIS POPULAIRE 		224 5,53%
Participation au scrutin Port-Saint-Louis-du-Rhône
Taux de participation 65,86%
Taux d'abstention 34,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 4 213

Source : ministère de l’Intérieur

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