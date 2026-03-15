Résultat municipale 2026 à Port-sur-Saône (70170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Port-sur-Saône a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Port-sur-Saône, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Port-sur-Saône [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pascal MARIOT
Jean-Pascal MARIOT (18 élus) PORT-SUR-SAÔNE, NOTRE VILLE, NOTRE AVENIR 		813 51,29%
  • Jean-Pascal MARIOT
  • Romane BOISOT
  • Alain FERDINAND
  • Brigitte BOURION
  • Eric MADIOT
  • Angélique MONTEIL
  • Didier PETITJEAN
  • Julie MALECKI-VEUVAS
  • Emmanuel LOPES
  • Mylène COURTOISIER
  • Fabien PLAZA
  • Catherine FRANÇOIS
  • Philippe LACOMME
  • Marie-France MAGHDAD
  • Eddy ROBERT
  • Édith LAVIEZ
  • André FOURNEROT
  • Maria BLUNTZER
Bernard MARTIN
Bernard MARTIN (5 élus) DE VOUS A NOUS 		772 48,71%
  • Bernard MARTIN
  • Stéphanie RICHARD
  • Rémi GROSDEMOUGE
  • Nadège GUENIN
  • Rémi PATARD
Participation au scrutin Port-sur-Saône
Taux de participation 66,89%
Taux d'abstention 33,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 1 616

Source : ministère de l’Intérieur

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