En direct

19:19 - Tendances démographiques et électorales à Port-sur-Saône : ce qu'il faut retenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de Port-sur-Saône montrent des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,94%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (58,70%) met en avant l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (23,95%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1488 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,91%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,93%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Port-sur-Saône mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,86% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - À Port-sur-Saône, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière municipale à Port-sur-Saône il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 39,94% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 62,01% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 37,46% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 60,22% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 53,45% aux élections européennes. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 55,76% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,32% lors du vote final, synonyme d'élection de Antoine Villedieu.

16:58 - À Port-sur-Saône, 57,08 % de participation aux dernières municipales Il y a six ans à Port-sur-Saône, le premier tour des municipales avait vu 57,08 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, un score meilleur que les 44,7 % nationaux (l'abstention avait donc culminé à 42,92 %), le coronavirus ayant impacté fortement l'événement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 73,86 %. Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure instructive. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 45,93 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 62,94 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 50,83 % des électeurs (soit environ 1 181 votants). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une contrée assez participative par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale à Port-sur-Saône, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Port-sur-Saône : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (53,45%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Port-sur-Saône avaient ensuite propulsé aux avants-postes Antoine Villedieu (Rassemblement National) avec 55,76% au premier tour, devant Alain Chretien (Ensemble !) avec 25,35%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Antoine Villedieu culminant à 60,32% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Port-sur-Saône ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Port-sur-Saône portaient leur choix sur Antoine Villedieu (RN) avec 37,46% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Antoine Villedieu virant de nouveau en tête avec 60,22% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Port-sur-Saône quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 39,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,01% pour Marine Le Pen, contre 37,99% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Port-sur-Saône comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Une fiscalité en hausse à Port-sur-Saône qui influencera le résultat À Port-sur-Saône, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 6,26 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 13 890 €. Une somme loin des quelque 257 600 euros enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Port-sur-Saône a évolué pour se fixer à un peu plus de 42,04 % en 2024 (contre 17,56 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Port-sur-Saône s'est chiffrée à environ 1 001 euros en 2024 (contre 586 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Port-sur-Saône ? Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Port-sur-Saône. Au terme du premier tour, Jean Pepe a pris la première place avec 673 soutiens (51,68%). À sa poursuite, Martine Dinet a engrangé 629 votes (48,31%). Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Port-sur-Saône, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité si large représentera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.