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19:20 - Porte-de-Savoie et municipales : démographie, économie et choix électoraux Comment la population de Porte-de-Savoie peut-elle impacter les résultats des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 5,40% et une densité de population de 177 habitants par km², les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,28%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2183 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,99%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,99%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (45,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Porte-de-Savoie, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quels résultats du RN à Porte-de-Savoie avant les élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Porte-de-Savoie en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 21,52% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 39,94% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 20,29% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Porte-de-Savoie comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 28,96% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 32,54% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,43% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 49,41 % à Porte-de-Savoie aux dernières municipales La mobilisation de l'électorat de Porte-de-Savoie constituera, à la fin du scrutin, un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Les archives d'il y a six ans révèlent que 1 338 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 49,41 % (une proportion assez classique), beaucoup d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 81,54 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 61,70 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,75 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 53,34 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une localité civiquement engagée par rapport au reste du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Porte-de-Savoie Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Porte-de-Savoie. Lors des dernières européennes, le podium à Porte-de-Savoie s'était en effet forgé autour de l'équipe de Jordan Bardella (28,96%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,88%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,25%). Emilie Bonnivard (Les Républicains) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Porte-de-Savoie une vingtaine de jours plus tard avec 41,87%. Marie Dauchy (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 32,54%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Emilie Bonnivard culminant à 64,57% des voix dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Porte-de-Savoie ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Porte-de-Savoie s'affirme comme une ville politiquement partagée. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Porte-de-Savoie plaçait en effet Emmanuel Macron en pole position avec 28,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 21,52%. Lors de la finale de l'élection à Porte-de-Savoie, les électeurs accordaient 60,06% pour Emmanuel Macron, contre 39,94% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Porte-de-Savoie portaient leur choix sur Nathalie Krawezynski (Nupes) avec 25,84% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Bonnivard (Les Républicains) en première position avec 60,09% des suffrages.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Porte-de-Savoie pour les municipales ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Porte-de-Savoie, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 779 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), alors que ce montant se situait à 574 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu plus de 24,93 % en 2024 (contre 12,95 % en 2020). La moyenne au niveau national, approchant les 40 %, constitue un repère éclairant. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 24 400 euros en 2024. Un montant loin des quelque 348 700 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 7,39 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Franck Villand à Porte-de-Savoie La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Porte-de-Savoie est très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Franck Villand (Divers) a viré en tête en obtenant 54,69% des soutiens. En deuxième position, Ghislain Garlatti (Divers) a engrangé 45,30% des suffrages. Cette victoire au premier tour de Franck Villand a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Porte-de-Savoie, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.