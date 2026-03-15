Résultat municipale 2026 à Porte-de-Savoie (73800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Porte-de-Savoie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Porte-de-Savoie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Porte-de-Savoie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques BAZIN
Jean-Jacques BAZIN (23 élus) Ensemble, poursuivons notre élan 		916 52,64%
  • Jean-Jacques BAZIN
  • Caroline LEVANNIER
  • Serge GUILLEMAT
  • Evelyne FOURNIER
  • Lionel CORDEL
  • Séverine DEBERNARDI
  • Patrick CHAPUIS
  • Martine LE GUÉNAN
  • Loris CUNSOLO
  • Laetitia BUFFAZ
  • Aly DIARRA
  • Laurence EXCOFFON
  • Aymeric LAMBERT
  • Marie-Loan TOMASI
  • Thomas BLARD
  • Perrine NESI
  • Nicolas MALLET
  • Ophélie SCHALLER
  • Reynald URBINATI
  • Annie BÉRARD
  • Damien NICOLAS
  • Marine VARCIN
  • Jean-Luc PLAGNOL
Charles-Antoine BOUTTAZ
Charles-Antoine BOUTTAZ (3 élus) AVEC VOUS POUR UNE COMMUNE QUI NOUS RESSEMBLE 		416 23,91%
  • Charles-Antoine BOUTTAZ
  • Francine BORDON
  • André PERCEVAL
Ghislain GARLATTI
Ghislain GARLATTI (3 élus) L'ALTERNATIVE POUR NOTRE COMMUNE 		408 23,45%
  • Ghislain GARLATTI
  • Sylvie DUCORON
  • Yves GOAËR
Participation au scrutin Porte-de-Savoie
Taux de participation 60,88%
Taux d'abstention 39,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 1 791

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Savoie ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Savoie. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Porte-de-Savoie