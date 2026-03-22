Résultat municipale 2026 à Portes-lès-Valence (26800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Portes-lès-Valence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Portes-lès-Valence, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Portes-lès-Valence [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Geneviève GIRARD (26 élus) Agir et mieux vivre 2026
|2 224
|50,93%
|
|Jean-Michel BOCHATON (4 élus) Portes citoyenne et solidaire
|1 191
|27,27%
|
|Manuel HERRERO (3 élus) Être à vos côtés
|952
|21,80%
|
|Participation au scrutin
|Portes-lès-Valence
|Taux de participation
|57,67%
|Taux d'abstention
|42,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|4 453
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Portes-lès-Valence - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Geneviève GIRARD (Ballotage) Agir et mieux vivre 2026
|2 172
|47,86%
|Jean-Michel BOCHATON (Ballotage) Portes citoyenne et solidaire
|1 213
|26,73%
|Manuel HERRERO (Ballotage) Être à vos côtés
|1 153
|25,41%
|Participation au scrutin
|Portes-lès-Valence
|Taux de participation
|59,96%
|Taux d'abstention
|40,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,89%
|Nombre de votants
|4 628
Election municipale 2026 à Portes-lès-Valence [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Portes-lès-Valence sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Portes-lès-Valence.
L'actu des élections municipales 2026 à Portes-lès-Valence
18:37 - À Portes-lès-Valence, les élections de 2024 en faveur de la droite
La situation politique de Portes-lès-Valence a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Portes-lès-Valence avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 38,71% des bulletins. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Lisette Pollet (Rassemblement National) en tête avec 41,74% au premier tour, devant Karim Chkeri (Union de la gauche) avec 26,57%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lisette Pollet culminant à 55,29% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections municipales à Portes-lès-Valence
Les résultats des municipales de 2020 à Portes-lès-Valence se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous électoral, Geneviève Girard (Divers droite) a imposé son rythme en rassemblant 56,91% des voix. Deuxième, Pierre Trapier (Divers gauche) a rassemblé 29,79% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Portes-lès-Valence, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette domination ce dimanche, le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix obtenues, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les électeurs de Portes-lès-Valence départagent 3 listes
Les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste menée par Geneviève Girard (LDVD), la liste de Jean-Michel Bochaton (LDVG) et la liste menée par Manuel Herrero (LDVD), comme l'indique la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Pour remplir leur devoir civique, les 7 719 inscrits de la ville seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 9 bureaux de vote de Portes-lès-Valence.
11:59 - Un premier constat à Portes-lès-Valence avec les résultats du 1er tour
Pour le premier tour des élections municipales à Portes-lès-Valence, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 40,04 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Geneviève Girard (Divers droite) qui a pris la pole position en récoltant 47,86 % des votes. Ensuite, Jean-Michel Bochaton (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 26,73 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. La pole position, déjà obtenue il y a six ans, a été maintenue pour Geneviève Girard, mais elle a marqué un léger repli de 9 points depuis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Manuel Herrero (Divers droite) s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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