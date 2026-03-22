Résultat municipale 2026 à Portes-lès-Valence (26800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Portes-lès-Valence a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Portes-lès-Valence, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Portes-lès-Valence [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Geneviève GIRARD
Geneviève GIRARD (26 élus) Agir et mieux vivre 2026 		2 224 50,93%
  • Geneviève GIRARD
  • Antonin KOSZULINSKI
  • Stéphanie HOUSET
  • Lilian CHAMBONNET
  • Sabine TAULEIGNE
  • Laurent PÉMÉANT
  • Corine ARSAC
  • Patrick GROUPIERRE
  • Suzanne BROT
  • Damien COHEN
  • Magalie MAS
  • Jérèmy FERNANDEZ
  • Isabelle WICKI
  • Jérèmy POURCHAILLE
  • Fanely RISSOANS
  • Thomas ROYER
  • Lucie DEPETRIS
  • Alain MONTEUX
  • Cécile DESSUS
  • Eric DERMENT
  • Valérie GARCIA
  • Michel BERNE
  • Anna ROMAJOT
  • Guy LE DROGO
  • Marie-Renée AVON
  • Dorian DANTIN
Jean-Michel BOCHATON
Jean-Michel BOCHATON (4 élus) Portes citoyenne et solidaire 		1 191 27,27%
  • Jean-Michel BOCHATON
  • Marie-José BAYOUD-TORRES
  • Claude ILLY
  • Sandrine AUGIER
Manuel HERRERO
Manuel HERRERO (3 élus) Être à vos côtés 		952 21,80%
  • Manuel HERRERO
  • Sylvie DELOCHE
  • Daniel GROUSSON
Participation au scrutin Portes-lès-Valence
Taux de participation 57,67%
Taux d'abstention 42,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 4 453

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Portes-lès-Valence - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Geneviève GIRARD
Geneviève GIRARD (Ballotage) Agir et mieux vivre 2026 		2 172 47,86%
Jean-Michel BOCHATON
Jean-Michel BOCHATON (Ballotage) Portes citoyenne et solidaire 		1 213 26,73%
Manuel HERRERO
Manuel HERRERO (Ballotage) Être à vos côtés 		1 153 25,41%
Participation au scrutin Portes-lès-Valence
Taux de participation 59,96%
Taux d'abstention 40,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 4 628

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