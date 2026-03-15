Résultat municipale 2026 à Portets (33640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Portets a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Portets, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Portets [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry RENAUD
Thierry RENAUD (18 élus) CONSTRUISONS LE FUTUR AVEC VOUS 		653 51,46%
  • Thierry RENAUD
  • Marie-Noelle VAILLANT
  • Jean-Claude VACHER
  • Geraldine DARLOT
  • Philippe DE LASTOURS
  • Angelique PEYRUSE
  • Patrick FOQUET
  • Sarah ARNAUD
  • Denis LABUZAN
  • Caroline LALANDE
  • Stéphane GRANJEAUD
  • Céline ABBA
  • Thierry DUBOIS- LEUGER
  • Sonia MIALLE
  • Francois PUERTA
  • Katia BALMAIN
  • Paul-Henry DE BOURNAZEL
  • Nathalie TINGAUD
Didier CAZIMAJOU
Didier CAZIMAJOU (5 élus) PORTETS CAP VERS L'AVENIR 		616 48,54%
  • Didier CAZIMAJOU
  • Christiane CAZIMAJOU
  • Cedric MACHEFERT
  • Christine TATANIA
  • Eric LEFEBVRE
Participation au scrutin Portets
Taux de participation 61,60%
Taux d'abstention 38,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 306

Source : ministère de l’Intérieur

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