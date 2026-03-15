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19:17 - Élections municipales à Portets : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire de Portets, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 638 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 240 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 569 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,65% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,17% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 32,00% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 41,24% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 673,88 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. En somme, Portets incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Que pèse le RN à Portets aux municipales ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Portets en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 25,22% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 44,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 24,02% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Portets comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,28% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 40,58% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,54% le dimanche suivant.

16:58 - Une participation de 36,72 % à Portets aux dernières municipales Il y a six ans à Portets, le premier round de l'élection municipale avait vu 36,72 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un score en demi-teinte. 719 votants s'étaient alors mobilisés alors que le scrutin était incertain, dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Soulignons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs rassemblé 78,60 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 50,44 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 70,88 %. Juste avant, le scrutin européen avait attiré 53,77 % des électeurs locaux. Si on tente de dégager une tendance, la commune se positionne donc résolument comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Portets, cet élément aura en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Les votes de 2024 : quel verdict à Portets ? Lors des élections européennes, le podium à Portets s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,28%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,03%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,95%). Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Portets plébiscitaient ensuite François-Xavier Marques (Rassemblement National) avec 40,58% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Sophie Mette (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 55,46% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Portets a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Portets ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Portets s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Portets privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,86%), devant Marine Le Pen qui obtenait 25,22%. Lors de la finale de l'élection à Portets, les électeurs accordaient 55,54% pour Emmanuel Macron, contre 44,46% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Portets portaient leur choix sur Sacha André (Nupes) avec 27,25% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,93%.

12:58 - À Portets, le niveau de la pression fiscale est en hausse Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Portets, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,99 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant 21 800 euros environ la même année, contre 415 730 € engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Portets s'est établi à 41,63 % en 2024 (contre 22,16 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Portets s'est établi à environ 707 euros en 2024 (contre 622 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Portets : un résultat sans véritable concurrence Il y a 6 ans, qui avait gagné les élections municipales à Portets ? Sans aucune opposition, 'Portets horizon 2026' menée par Didier Cazimajou a sans surprise obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Portets, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de déterminer si une vraie opposition a émergé face à cette hégémonie. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez clair a déjà été donné.