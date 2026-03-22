Résultat municipale 2026 à Poulx (30320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poulx, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poulx [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Antoine BUNOZ
Jean Antoine BUNOZ (21 élus) J'AIME POULX 		1 385 54,51%
  • Jean Antoine BUNOZ
  • Sylviane CABAGNI
  • Éric LEFORT
  • Marie-France VABRE
  • Alain PINTOR
  • Sabine FRONTIN
  • Ludovic RIBIERE
  • Karine CAPOCCHIANI
  • Savino MASTROPIETRO
  • Annie EDMONT
  • Alain BRUGUIER
  • Émilie PLAN
  • Claude FRITSCH
  • Aurore ARCURI
  • Serge VELITCHKINE
  • Aude LEJEUNE
  • Matthieu FERNEZ
  • Véronique GARDEUR-BANCEL
  • Jean-Michel BAUD
  • Virginie PATTE
  • Pierre FERRER
Julien TESTARD
Julien TESTARD (6 élus) UN NOUVEL ÉLAN POULXOIS 		1 156 45,49%
  • Julien TESTARD
  • Mélanie ROMERO
  • Teddy BAUD
  • Aline COQUOIN-GUÉRIDON
  • Christophe GRANIER
  • Sarah PIRET
Participation au scrutin Poulx
Taux de participation 68,61%
Taux d'abstention 31,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 2 619

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Gard ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Gard. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Poulx - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Antoine BUNOZ
Jean Antoine BUNOZ (Ballotage) J'AIME POULX 		1 155 45,87%
Julien TESTARD
Julien TESTARD (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POULXOIS 		776 30,82%
Christian GUIHERMET
Christian GUIHERMET (Ballotage) POULX 2026 L'ESPRIT VILLAGE 		298 11,83%
Christian POUSSIN
Christian POUSSIN (Ballotage) AGIR POUR POULX 		289 11,48%
Participation au scrutin Poulx
Taux de participation 66,97%
Taux d'abstention 33,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Nombre de votants 2 557

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