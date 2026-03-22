Résultat municipale 2026 à Poulx (30320) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Poulx - Tour 2
- Election municipale 2026 à Poulx [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Poulx - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poulx, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poulx [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Antoine BUNOZ (21 élus) J'AIME POULX
|1 385
|54,51%
|
|Julien TESTARD (6 élus) UN NOUVEL ÉLAN POULXOIS
|1 156
|45,49%
|
|Participation au scrutin
|Poulx
|Taux de participation
|68,61%
|Taux d'abstention
|31,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Nombre de votants
|2 619
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Poulx - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Antoine BUNOZ (Ballotage) J'AIME POULX
|1 155
|45,87%
|Julien TESTARD (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POULXOIS
|776
|30,82%
|Christian GUIHERMET (Ballotage) POULX 2026 L'ESPRIT VILLAGE
|298
|11,83%
|Christian POUSSIN (Ballotage) AGIR POUR POULX
|289
|11,48%
|Participation au scrutin
|Poulx
|Taux de participation
|66,97%
|Taux d'abstention
|33,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Nombre de votants
|2 557
Election municipale 2026 à Poulx [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Poulx sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Poulx.
L'actu des élections municipales 2026 à Poulx
18:37 - Poulx : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Poulx, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,19%). Sylvie Josserand (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections des députés à Poulx une vingtaine de jours plus tard avec 48,36%. Aurélien Colson (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 23,03%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sylvie Josserand culminant à 61,54% des votes dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Poulx restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, en cohérence avec les choix de la présidentielle 2022.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Poulx
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Poulx est très instructive. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Patrice Quittard (Divers) a imposé son rythme avec 51,54% des voix. En deuxième position, Jean Antoine Bunoz (Divers) a engrangé 48,45% des voix. Cette victoire sans appel du candidat Divers a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Poulx, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront déplacer des montagnes ce dimanche afin de renverser cette mainmise, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Poulx pour la finale de l'élection ?
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine les listes des candidats pour ce deuxième tour, Julien Testard et sa liste "Un Nouvel Élan Poulxois" et Jean Antoine Bunoz et sa liste "J'aime Poulx" sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage dans les bureaux de vote. Notons que Christian Guihermet, qui pouvait concourir grâce à son score du premier tour, n'est pas de la partie. Il convient de mentionner le retrait de Christian Poussin, qui pouvait maintenir sa liste après un score initial qualificatif. Ouverts jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la commune de Poulx permettront aux citoyens de se prononcer.
11:59 - Jean Antoine Bunoz, Julien Testard et Christian Guihermet forment le trio de tête à Poulx
Pour le lancement des municipales à Poulx, le vote a mobilisé 66,97 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Jean Antoine Bunoz (Divers droite) qui a pris la tête en récoltant 45,87 % des bulletins valides. À sa suite, Julien Testard s'est classé deuxième avec 30,82 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Jean Antoine Bunoz s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, mais il a enregistré une petite baisse de 2 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christian Guihermet pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Christian Poussin a terminé avec 11,48 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
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