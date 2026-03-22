Résultat de l'élection municipale 2026 à Pourrières : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Michel Ruffin à Pourrières (POURRIERES D'ABORD)

Centre de santé

La création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Pourrières est une priorité pour améliorer l'accès aux soins. Ce projet inclut l'accueil de nouveaux médecins et professionnels paramédicaux dans des locaux adaptés. Une collaboration avec le Département, la Région et l'Assurance Maladie vise à lutter contre la désertification médicale.

Sécurité publique

Pour garantir la tranquillité des Pourriérois, un renforcement de la police rurale est prévu avec l'ajout de deux agents. Les horaires seront réorganisés pour assurer une présence accrue sur le terrain, en coordination avec la gendarmerie de Saint Maximin. Des mesures seront mises en place pour fiabiliser la vidéosurveillance et lutter contre les incivilités.

Voirie et déplacements

La réfection des routes et des trottoirs est une priorité pour améliorer la circulation à Pourrières. Un programme pluriannuel sera mis en place pour rénover les voies communales les plus dégradées. Des actions seront également menées pour sécuriser les abords des écoles et optimiser le stationnement au centre du village.

Aménagement du territoire

Pourrières doit être dotée d'équipements modernes et adaptés à la vie collective. Une nouvelle salle polyvalente sera construite pour accueillir divers événements tout en limitant les nuisances sonores. Le projet inclut également la démolition de l'actuelle salle des fêtes pour libérer de l'espace pour des parkings et des commerces de proximité.