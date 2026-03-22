Résultat de l'élection municipale 2026 à Pourrières : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pourrières

Le deuxième tour des élections municipales à Pourrières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Michel Ruffin
Jean-Michel Ruffin Liste Divers
POURRIERES D'ABORD
  • Jean-Michel Ruffin
  • Lolita Compan
  • Frederic Salomez
  • Laurence Carle
  • Jean Louis Lang
  • Yolande de la Encarnation
  • David Lebailly
  • Emilie Roubaud
  • Bruno Marsal
  • Marie-Christine Senesi
  • Michel Bianchi-Maliverno
  • Nancy Ducoux-Calizzano
  • Philippe Thiebaut
  • Agathe Le Gosles-Ducoux
  • Thierry Alberti
  • Violette Rosso
  • Frederic Clay
  • Amethys Lebailly
  • Benjamin Hedin
  • Marylou Jimenes
  • Sebastien Girardot
  • Chrystel Gastaldo
  • Claude Carle
  • Sylviane Legros
  • Thierry Druesne
  • Charlotte Douay
  • Filipe de Sousa Correia
  • Laurence Astier
  • Fabrice Guillouzo
Sébastien Bourlin
Sébastien Bourlin Liste divers droite
POURRIERES AVEC LE COEUR
  • Sébastien Bourlin
  • Magali Pelissier
  • Régis Granier
  • Anne-Marie Michel
  • Frédéric Pranger
  • Myriam Dris
  • René-Louis Villa
  • Muriel Sudre
  • Luc Gonzalez
  • Diana Fernandez
  • Yannick Filatre
  • Diana Schmitt
  • Nicolas Magurno
  • Florence Mokhtari
  • Noa Gautier
  • Nelly Gransagne
  • Christophe Chianello
  • Elisabeth Arbola
  • François Cangelosi
  • Mathilde Caire
  • Stéphane Gavioli
  • Nathalie Chabre
  • Christian Long
  • Lisiane Begouin
  • Jean-Paul Mouraret
  • Marie-Thérèse Canteri
  • Alain Regne
  • Michelle Beraud
  • Jean-Marie Silvy
  • Jocelyne Del Monte
  • Raymond Ouviere
Ninuwé Descamps
Ninuwé Descamps Liste Divers
VIVONS NOTRE VILLAGE
  • Ninuwé Descamps
  • Bertrand Bruder
  • Marlène Gentili
  • Claude Holyst
  • Lucie Gonet
  • Philippe Heron
  • Pascale Tannou
  • Laurent Meurillon
  • Aude Baledens Peyron
  • Emmanuel Morino
  • Léna Manuguerra
  • Stéphane Bresson
  • Adeline Lauper
  • Damien Spoddig
  • Sandra Duboc
  • Frédéric Perrin
  • Birgit Duquesne
  • Antonin Gueirard
  • Catherine Denis
  • Pascal Pelegrin
  • Catherine Verdier
  • Lucas Zimpfer
  • Muriel Kerimel de Kerveno
  • Philippe Thill
  • Julie Cagniet
  • Maurice Gauthier
  • Sara Stegli
  • René Vray
  • Alice Ruty

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pourrières

Tête de listeListe Voix % des voix
Ninuwe DESCAMPS
Ninuwe DESCAMPS (Ballotage) VIVONS NOTRE VILLAGE 		1 260 43,95%
Sébastien BOURLIN
Sébastien BOURLIN (Ballotage) POURRIERES AVEC LE COEUR 		1 147 40,01%
Jean-Michel RUFFIN
Jean-Michel RUFFIN (Ballotage) POURRIERES D'ABORD 		460 16,04%
Participation au scrutin Pourrières
Taux de participation 65,62%
Taux d'abstention 34,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 951

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pourrières

En savoir plus sur Pourrières