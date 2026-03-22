Résultat de l'élection municipale 2026 à Pourrières : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Pourrières [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Pourrières sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Pourrières.
L'actu des élections municipales 2026 à Pourrières
11:46 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Pourrières pour la municipale
Ninuwe Descamps a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Pourrières dimanche dernier, avec 43,95 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Sébastien Bourlin (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 40,01 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Une belle revanche pour Ninuwe Descamps qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 6,22 points. Du côté des autres candidats, avec 16,04 %, Jean-Michel Ruffin est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Pourrières, le vote a vu 65,62 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Pourrières
Le deuxième tour des élections municipales à Pourrières a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Ruffin
Liste Divers
POURRIERES D'ABORD
|
|
Sébastien Bourlin
Liste divers droite
POURRIERES AVEC LE COEUR
|
|
Ninuwé Descamps
Liste Divers
VIVONS NOTRE VILLAGE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Pourrières
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ninuwe DESCAMPS (Ballotage) VIVONS NOTRE VILLAGE
|1 260
|43,95%
|Sébastien BOURLIN (Ballotage) POURRIERES AVEC LE COEUR
|1 147
|40,01%
|Jean-Michel RUFFIN (Ballotage) POURRIERES D'ABORD
|460
|16,04%
|Participation au scrutin
|Pourrières
|Taux de participation
|65,62%
|Taux d'abstention
|34,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|2 951
Source : ministère de l’Intérieur
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