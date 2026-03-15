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19:20 - Pourrières : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des municipales, Pourrières regorge de diversité et d'activités. Dotée de 2 558 logements pour 5 620 habitants, la densité de la commune est de 100 habitants/km². Avec 458 entreprises, Pourrières se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (14,62%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 25,66% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,92%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 957 euros/mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Pourrières affirme l'attachement des habitants aux ambitions françaises.

17:57 - Le RN à Pourrières : quel score aux municipales ? Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Pourrières en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 29,54% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,75% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 29,69% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le RN arrachait 51,92% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,02% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 48,61% pour le RN. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Quels niveaux de participation à Pourrières aux dernières élections ? Pour rappel, l'abstention se montait à 49,78 % à Pourrières lors de la dernière municipale (un score en demi-teinte) alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte de pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 20,77 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 40,16 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 25,31 %, loin des 49,99 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays. En parallèle de cette municipale de 2026, cette contingence pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Pourrières.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Pourrières Frank Giletti (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à Pourrières en 2024 avec 48,61%. Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) échouait à la deuxième place avec 21,43%. L'élection se terminait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les citoyens de Pourrières avaient cette fois placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,02% des votes. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Pourrières restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Pourrières : les points à analyser Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Pourrières choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 29,54% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,75% pour Marine Le Pen, contre 46,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Pourrières soutenaient en priorité Frank Giletti (RN) avec 29,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,92%. Globalement, ce paysage électoral fait de Pourrières une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - L'essentiel à savoir sur la fiscalité à Pourrières Alors qu'une certaine stabilité fiscale s'observe à Pourrières depuis 2020, la taxe d'habitation a affiché un taux à 15,68 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 146 280 €. Un produit qui est loin des 1 447 050 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Pourrières est passé à près de 44,46 % en 2024 (contre 28,97 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Pourrières s'est établi à 1 109 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 127 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Pourrières ? Il peut se révéler éclairant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Pourrières. Dès le premier tour de scrutin, Sébastien Bourlin (Divers droite) a décroché la première place en rassemblant 62,26% des voix. En deuxième position, Ninuwe Descamps (Divers) a obtenu 37,73% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Pourrières, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Le camp adverse devra réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche afin de contester cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.