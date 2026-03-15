Résultat municipale 2026 à Pourrières (83910) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pourrières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pourrières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pourrières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ninuwe DESCAMPS
Ninuwe DESCAMPS VIVONS NOTRE VILLAGE 		1 260 43,95%
Sébastien BOURLIN
Sébastien BOURLIN POURRIERES AVEC LE COEUR 		1 147 40,01%
Jean-Michel RUFFIN
Jean-Michel RUFFIN POURRIERES D'ABORD 		460 16,04%
Participation au scrutin Pourrières
Taux de participation 65,62%
Taux d'abstention 34,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 2 951

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Pourrières

En savoir plus sur Pourrières