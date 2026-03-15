Résultat municipale 2026 à Pouru-Saint-Remy (08140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pouru-Saint-Remy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pouru-Saint-Remy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pouru-Saint-Remy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe DAVENNE
Philippe DAVENNE (12 élus) NOTRE VILLAGE NOTRE ENGAGEMENT 		259 52,43%
  • Philippe DAVENNE
  • Isabelle POULAIN
  • Luc DION
  • Corinne MASSIN
  • Mathieu MOLARD
  • Céline BROCARD
  • Yoann LE FLOHIC
  • Delphine JEANTY
  • Jean RANDRIAMBOLOLONA
  • Pauline DE TASSIGNY
  • Cyril GILLET
  • Pascale LAURENT
Jimmy LANGINY
Jimmy LANGINY (3 élus) VIVRE, GRANDIR, S'EPANOUIR 		235 47,57%
  • Jimmy LANGINY
  • Julie MAGONET
  • Bernard RODRIGUES
Participation au scrutin Pouru-Saint-Remy
Taux de participation 61,71%
Taux d'abstention 38,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 506

Source : ministère de l’Intérieur

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