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19:16 - Pouru-Saint-Remy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Pouru-Saint-Remy, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 129 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 34 entreprises, Pouru-Saint-Remy se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,52%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 25,15% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 452,22 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Pouru-Saint-Remy, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Pouru-Saint-Remy ? Le RN ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Pouru-Saint-Remy en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 39,46% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,52% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 25,07% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national arrachait 37,13% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 54,59% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 50,48% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 52,21% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Jean-Luc Warsmann.

16:58 - À Pouru-Saint-Remy, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour d'élections municipales 2026 à Pouru-Saint-Remy, la mobilisation sera particulièrement scrutée. La participation s'élevait à 34,94 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du coronavirus jetait une ombre sur l'événement. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 73,53 % de participation dans la ville (26,47 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 53,01 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 65,16 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 45,61 % des inscrits. L'observation de ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Pouru-Saint-Remy comme une localité assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Pouru-Saint-Remy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des européennes, le podium à Pouru-Saint-Remy s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,59%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (9,42%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (7,25%). Isabelle Roger (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Pouru-Saint-Remy après la dissolution avec 50,48%. Jean-Luc Warsmann (Divers droite) se trouvait à la deuxième place avec 38,96%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Isabelle Roger culminant à 52,21% des suffrages exprimés localement. Le contexte politique de Pouru-Saint-Remy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Pouru-Saint-Remy : les points à analyser Globalement, le paysage électoral fait de Pouru-Saint-Remy une ville à la croisée des chemins politiques. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Pouru-Saint-Remy choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 39,46% des voix, devant Emmanuel Macron qui obtenait 23,24%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,52% pour Marine Le Pen, contre 37,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Pouru-Saint-Remy plébiscitaient Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 44,27% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,87%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Pouru-Saint-Remy Pour ce qui est des contributions locales à Pouru-Saint-Remy, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 448 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 298 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 42,14 % en 2024 (contre 17,10 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 3 100 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 89 600 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,30 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Pouru-Saint-Remy L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Pouru-Saint-Remy s'avère particulièrement éclairante. Unique liste en présence, la liste menée par Philippe Davenne a sans surprise recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Pouru-Saint-Remy, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de savoir si une opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. La liste des candidatures apporte sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.