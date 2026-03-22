Résultat municipale 2026 à Poussan (34560) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poussan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poussan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Poussan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence SANCHEZ (22 élus) POUSSAN UN ART DE VIVRE
|1 737
|50,16%
|
|Bruno VANDERMEERSCH (7 élus) UNIS POUR POUSSAN 2026
|1 726
|49,84%
|
|Participation au scrutin
|Poussan
|Taux de participation
|65,61%
|Taux d'abstention
|34,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|3 548
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Poussan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence SANCHEZ (Ballotage) POUSSAN UN ART DE VIVRE
|1 557
|47,15%
|Bruno VANDERMEERSCH (Ballotage) UNIS POUR POUSSAN 2026
|1 294
|39,19%
|Jesus VALTIERRA (Ballotage) AVENIR ET TRADITIONS
|451
|13,66%
|Participation au scrutin
|Poussan
|Taux de participation
|62,53%
|Taux d'abstention
|37,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|3 383
Election municipale 2026 à Poussan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Poussan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Poussan.
L'actu des élections municipales 2026 à Poussan
18:38 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Poussan ?
Lors des européennes, le résultat à Poussan s'était figé autour de Jordan Bardella (40,73%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,04%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,88%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Poussan soutenaient en priorité Manon Bouquin (Rassemblement National) avec 48,31% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Manon Bouquin culminant à 58,95% des suffrages exprimés sur place. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi révélé que Poussan s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, réaffirmant son positionnement.
15:57 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Poussan
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Poussan est très révélatrice. À l'issue du premier passage aux urnes, Florence Sanchez (Divers gauche) a fait la course en tête en récoltant 43,22% des suffrages. En deuxième position, André Lopez (Divers) a engrangé 720 votes (31,18%). Un différentiel considérable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante. Florence Sanchez l'a finalement emporté avec 1 314 voix (51,46%), face à André Lopez avec 1 239 électeurs inscrits (48,53%). Contre toute attente, le challenger a pu refaire son retard avec un important réservoir de voix, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. Si André Lopez a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 519 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes de gauche sorties au premier tour.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Poussan, un duel tendu
Le duel oppose donc ce dimanche Bruno Vandermeersch et sa liste "Unis Pour Poussan 2026" et Florence Sanchez et sa liste "Poussan Un Art De Vivre", d'après les listes des candidats au deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Il faut rappeler le retrait de Jesus Valtierra, qui pouvait pourtant rester dans la course après un score initial suffisant. Pour déterminer leur choix, les 5 410 électeurs de la ville auront la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 5 bureaux de vote de Poussan.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Poussan la semaine dernière ?
Florence Sanchez (Divers centre) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Poussan il y a une semaine, avec 47,15 % des votes. Bruno Vandermeersch a pris la position de dauphin avec 39,19 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Florence Sanchez a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et elle a amélioré aussi légèrement son score de 3,93 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jesus Valtierra a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Poussan, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 62,53 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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