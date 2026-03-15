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19:17 - Poussan : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique de Poussan façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections municipales. Dans la ville, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,50% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (83,64%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3480 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,29%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,30%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Poussan mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,01% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Poussan Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Poussan il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 31,16% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,19% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 27,13% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 54,42% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 40,73% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,31% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 58,95% lors du vote final, synonyme de victoire pour Manon Bouquin.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Poussan au crible La participation atteignait 48,33 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Poussan, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le Covid faisait planer une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été chiffré à 74,84 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient pour leur part une participation de 43,55 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 66,51 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 50,30 % des électeurs. En prenant du recul, les données dessinent in fine le profil d'une ville assez peu mobilisée. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Poussan, cette particularité jouera en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Poussan a-t-elle voté ? Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Poussan avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (40,73%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,04% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Manon Bouquin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 48,31% au premier tour, devant Sébastien Rome (Union de la gauche) avec 25,92%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Manon Bouquin culminant à 58,95% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Poussan s'était fortement dirigée vers l'extrême droite Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Poussan votaient en priorité pour Marine Le Pen (31,16%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 21,00%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 55,19% pour Marine Le Pen, contre 44,81% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Poussan soutenaient en priorité Manon Bouquin (RN) avec 27,13% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,42% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Poussan s'affirme comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La pression fiscale à Poussan : une tendance en hausse depuis 2020 En ce qui concerne la fiscalité locale de Poussan, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 855 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 759 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 46,90 % en 2024 (contre 23,22 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 158 100 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 407 390 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 19,38 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Florence Sanchez à Poussan Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Poussan se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Florence Sanchez (Divers gauche) a imposé son rythme avec 43,22% des suffrages. À ses trousses, André Lopez (Divers) a engrangé 31,18% des suffrages. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Florence Sanchez l'a finalement emporté avec 51,46% des suffrages, face à André Lopez s'adjugeant 1 239 votants (48,53%). Lors du second tour, on a vécu un match au bout du compte particulièrement serré, l'écart initial ayant été effacé grâce à un apport décisif de voix. André Lopez a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 519 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement tiré parti du report de votes des listes de gauche éliminées.