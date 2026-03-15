Résultat municipale 2026 à Poussan (34560) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Poussan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Poussan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Poussan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence SANCHEZ
Florence SANCHEZ POUSSAN UN ART DE VIVRE 		1 557 47,15%
Bruno VANDERMEERSCH
Bruno VANDERMEERSCH UNIS POUR POUSSAN 2026 		1 294 39,19%
Jesus VALTIERRA
Jesus VALTIERRA AVENIR ET TRADITIONS 		451 13,66%
Participation au scrutin Poussan
Taux de participation 62,53%
Taux d'abstention 37,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 3 383

Source : ministère de l’Intérieur

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