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19:17 - Pouzolles : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Pouzolles, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 733 logements pour 1 214 habitants, la densité de la ville est de 121 hab par km². Avec 92 entreprises, Pouzolles permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (68,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,77% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,19% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 294,11 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour conclure, à Pouzolles, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN tente toujours plus les votants de Pouzolles Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Pouzolles en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 33,48% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,64% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 33,33% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN validait 56,97% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 45,42% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 52,48% pour le RN. Il achèvera sa course en tête avec 61,84% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Stéphanie Galzy.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Pouzolles aux dernières élections ? Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Pouzolles, l'absence ou non de votants jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 61,69 % des électeurs, dans la moyenne nationale, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du coronavirus. Soulignons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les Français participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 21,82 % dans la ville (et donc 78,18 % de participation). L'abstention aux législatives, mesurée à 47,73 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 30,03 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 41,20 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Pouzolles Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Pouzolles soutenaient en priorité Stéphanie Galzy (Rassemblement National) avec 52,48% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphanie Galzy culminant à 61,84% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du scrutin européen en amont, les électeurs de Pouzolles avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 45,42% des bulletins. .

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Pouzolles ? Lors des législatives de 2022, les votants de Pouzolles accordaient leurs suffrages à Stéphanie Galzy (RN) avec 33,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,97% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Pouzolles choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 33,48% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 18,83%. Lors de la finale de l'élection à Pouzolles, les électeurs accordaient 59,64% pour Marine Le Pen, contre 40,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Pouzolles comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts à Pouzolles : un enjeu central pour 2026 Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Pouzolles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,27 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 42 400 euros environ la même année, en net recul par rapport aux 194 600 euros perçus en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Pouzolles s'est établi à 42,81 % en 2024 (contre 21,36 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Pouzolles a représenté 839 € en 2024 contre 695 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Pouzolles ? Quel avait été le résultat des dernières élections municipales à Pouzolles ? Sans aucune opposition, 'Pouzolles, notre passion, votre avenir' a logiquement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Pouzolles, ce décor offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'attention cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. La liste des candidatures donne sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.