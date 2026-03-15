Résultat municipale 2026 à Pouzolles (34480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Pouzolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Pouzolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Pouzolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien IZARD
Julien IZARD (13 élus) UN NOUVEL ELAN POUR POUZOLLES 		522 70,35%
  • Julien IZARD
  • Monique CROS
  • Bernard MAS
  • Emmanuelle PELLIER
  • Bernard ALMES
  • Christelle TRICHOT
  • Claude BONAVIDA
  • Caroline RICARD
  • Christophe CAZALS
  • Odile BELLET
  • Claude MARCO
  • Marie-Odile SERYES
  • Sébastien BAU
Philippe LYAUDET
Philippe LYAUDET (2 élus) DYNAMISER POUZOLLES 		220 29,65%
  • Philippe LYAUDET
  • Laëtitia MEYNARD
Participation au scrutin Pouzolles
Taux de participation 75,83%
Taux d'abstention 24,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 756

Source : ministère de l’Intérieur

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