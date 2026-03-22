Résultat municipale 2026 à Prades-le-Lez (34730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Prades-le-Lez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Prades-le-Lez, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Prades-le-Lez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence BRAU
Florence BRAU (22 élus) PRADES-LE-LEZ UNIE ET SOLIDAIRE 		1 430 47,83%
  • Florence BRAU
  • Bertrand PLEZ
  • Joëlle CAMPAGNE
  • Eric MOSCARDI
  • Zahra HASSANI
  • Sébastien GRANGIER
  • Catherine SAUVEUR
  • Christophe NICOLAU-BERGERET
  • Camylle PERNELLE
  • Denis LEJARS
  • Aïcha DIOP
  • Arnaud SETE
  • Brigitte ZURBACH
  • Jacky PRATLONG
  • Evelina CORDERO
  • Bruno MERIC
  • Cléo LEVEQUE
  • Hugues BARTHES
  • Susanna MALMSTRÖM
  • Raymond POULENAS
  • Véronique DOMERGUE
  • Rachid EL MOUDDEN
Rachid KHENFOUF
Rachid KHENFOUF (5 élus) CITOYENS DE PRADES-LE-LEZ 		1 165 38,96%
  • Rachid KHENFOUF
  • Aurélie ASSALIT
  • Antoine MENDIM-MATHIEU
  • Estelle DONADEI
  • Jean-Louis CAPANO
Jean-Luc POBLADOR
Jean-Luc POBLADOR (2 élus) POUR LES PRADÉENS AU QUOTIDIEN 		395 13,21%
  • Jean-Luc POBLADOR
  • Marie MEUNIER-POLGE
Participation au scrutin Prades-le-Lez
Taux de participation 63,29%
Taux d'abstention 36,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 3 089

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Prades-le-Lez - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Florence BRAU
Florence BRAU (Ballotage) PRADES-LE-LEZ UNIE ET SOLIDAIRE 		1 200 41,12%
Rachid KHENFOUF
Rachid KHENFOUF (Ballotage) CITOYENS DE PRADES-LE-LEZ 		940 32,21%
Jean-Luc POBLADOR
Jean-Luc POBLADOR (Ballotage) POUR LES PRADÉENS AU QUOTIDIEN 		583 19,98%
Caroline BORRAS
Caroline BORRAS FAIRE MIEUX POUR PRADES LE LEZ 		195 6,68%
Participation au scrutin Prades-le-Lez
Taux de participation 62,22%
Taux d'abstention 37,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 3 037

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