Résultat municipale 2026 à Prades-le-Lez (34730) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Prades-le-Lez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Prades-le-Lez, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Prades-le-Lez [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence BRAU (22 élus) PRADES-LE-LEZ UNIE ET SOLIDAIRE
|1 430
|47,83%
|
|Rachid KHENFOUF (5 élus) CITOYENS DE PRADES-LE-LEZ
|1 165
|38,96%
|
|Jean-Luc POBLADOR (2 élus) POUR LES PRADÉENS AU QUOTIDIEN
|395
|13,21%
|
|Participation au scrutin
|Prades-le-Lez
|Taux de participation
|63,29%
|Taux d'abstention
|36,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|3 089
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Prades-le-Lez - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florence BRAU (Ballotage) PRADES-LE-LEZ UNIE ET SOLIDAIRE
|1 200
|41,12%
|Rachid KHENFOUF (Ballotage) CITOYENS DE PRADES-LE-LEZ
|940
|32,21%
|Jean-Luc POBLADOR (Ballotage) POUR LES PRADÉENS AU QUOTIDIEN
|583
|19,98%
|Caroline BORRAS FAIRE MIEUX POUR PRADES LE LEZ
|195
|6,68%
|Participation au scrutin
|Prades-le-Lez
|Taux de participation
|62,22%
|Taux d'abstention
|37,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Nombre de votants
|3 037
Election municipale 2026 à Prades-le-Lez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Prades-le-Lez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Prades-le-Lez.
L'actu des élections municipales 2026 à Prades-le-Lez
18:38 - Comment a voté Prades-le-Lez lors des dernières élections ?
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Prades-le-Lez demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes. Lors des élections européennes, le podium à Prades-le-Lez s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,63%), challengée par Raphaël Glucksmann (22,39%) et Valérie Hayer (12,47%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Prades-le-Lez soutenaient en priorité Sébastien Rome (Union de la gauche) avec 40,71% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Sébastien Rome culminant à 62,92% des votes dans la commune.
15:57 - La dernière municipale à Prades-le-Lez marquée par une triangulaire
Les résultats des précédentes municipales à Prades-le-Lez ont livré un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Florence Brau (Ecologiste) a décroché la tête du classement en récoltant 43,95% des soutiens. En deuxième position, Jean-Marc Lussert (Divers gauche) a engrangé 27,88% des suffrages. Ce delta conséquent instaurait un ascendant très net après le 1er tour. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Florence Brau l'a finalement emporté avec 56,03% des votes, face à Jean-Marc Lussert s'adjugeant 28,49% des votants et Elise Le Roy réunissant 373 bulletins (15,47%). La supériorité de la liste 'Energie nouvelle pour prades le lez' s'est amplifiée pour aboutir à une victoire sans bavure et indiscutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., récupérant 399 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Prades-le-Lez doit départager 3 listes
Le verdict se joue donc ce dimanche entre Jean-Luc Poblador sous l'étiquette LDVG, la liste de Florence Brau (LVEC) et la liste menée par Rachid Khenfouf (LDIV), d'après la liste des candidats pour le deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. À 18 heures, les 4 bureaux de vote de Prades-le-Lez ferment leurs portes pour le dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Prades-le-Lez avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Prades-le-Lez, le scrutin a mobilisé 62,22 % des électeurs sur place, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Florence Brau (Europe Ecologie-Les Verts) qui a pris la pole position avec 41,12 % des bulletins valides. À sa suite, Rachid Khenfouf est arrivé en deuxième position avec 32,21 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Florence Brau a conservé le premier rang qu'elle occupait déjà en 2020, mais elle a enregistré une petite baisse de 2 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Luc Poblador (Divers gauche) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Caroline Borras, portant la nuance La France insoumise, a terminé avec 6,68 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
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