Résultat de l'élection municipale 2026 à Prades : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Prades [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Prades sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Prades.
L'actu des élections municipales 2026 à Prades
11:44 - Que disaient les résultats des élections municipales à Prades il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Prades, c'est Julien Audier-Soria (Divers droite) qui a dominé en récoltant 46,58 % des votes. À sa suite, Aude Vivès (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 43,11 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, David Berrué (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Prades, le vote a mobilisé 63,45 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Prades
Le deuxième tour des élections municipales à Prades a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Julien Audier-Soria
Liste divers droite
PRADES ENSEMBLE DEMAIN
|
|
Aude Vivès
Liste divers gauche
Aude Vivès Pour les Pradéens!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Prades
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien AUDIER-SORIA (Ballotage) PRADES ENSEMBLE DEMAIN
|1 355
|46,58%
|Aude VIVÈS (Ballotage) Aude Vivès Pour les Pradéens!
|1 254
|43,11%
|David BERRUÉ (Ballotage) Printemps de Prades
|300
|10,31%
|Participation au scrutin
|Prades
|Taux de participation
|63,45%
|Taux d'abstention
|36,55%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|3 020
Source : ministère de l’Intérieur
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