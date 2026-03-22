Résultat de l'élection municipale 2026 à Prades : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Prades

Le deuxième tour des élections municipales à Prades a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Julien Audier-Soria
Julien Audier-Soria Liste divers droite
PRADES ENSEMBLE DEMAIN
  • Julien Audier-Soria
  • Elisabeth Prevot
  • Ahmed Bekheira
  • Géraldine Bouvier
  • Antoine Dewerdt
  • Nathalie Cornet
  • Nicolas Nogues
  • Bérengère Rabourdin
  • William Vanderhoeven
  • Thérèse Gobert Forgas
  • Sébastien Delmas
  • Gladys Da Silva
  • Laurent Charcos
  • Magali Laurens
  • Gilbert Angles
  • Cécile Llopis
  • Jean-Michel Colin
  • Vanessa Feijoo
  • Stéphane Parent
  • Corinne Bernard
  • Thierry Abellan
  • Marie Laurence Drouillas
  • Jean-Pierre Gea
  • Marlène Combatalades
  • Serge Andreu
  • Pascale Germain
  • Marcel Anglade
  • Claude Hermann
  • Robin Bautista
Aude Vivès
Aude Vivès Liste divers gauche
Aude Vivès Pour les Pradéens!
  • Aude Vivès
  • André Egea
  • Julie Lopez
  • Bernard Lambert
  • Solange Dardé
  • Marc Vilar
  • Mélanie Bezzazi
  • Gérard Verdié
  • Charlotte Hillon
  • Jean-Louis Marc
  • Carole Aceituno
  • Dominique Palomères
  • Morgane Fouladoux
  • Nicolas Ladonski
  • Judith Alexandre
  • Denis Salgues
  • Mélissa Belhadj
  • Guillem Roure
  • Céline Mias
  • Michel Alemany
  • Neus Lorenzo
  • Olivier Talayrach
  • Céline Carvalho
  • Serge Ponsa
  • Marie-Christine Sabater
  • Georges Masana
  • Rollande Imbernon
  • Jean-Pierre Normand
  • Marie-Christine Charlet
  • Didier Macé
  • Chantal Pons

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Prades

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien AUDIER-SORIA
Julien AUDIER-SORIA (Ballotage) PRADES ENSEMBLE DEMAIN 		1 355 46,58%
Aude VIVÈS
Aude VIVÈS (Ballotage) Aude Vivès Pour les Pradéens! 		1 254 43,11%
David BERRUÉ
David BERRUÉ (Ballotage) Printemps de Prades 		300 10,31%
Participation au scrutin Prades
Taux de participation 63,45%
Taux d'abstention 36,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 3 020

Source : ministère de l’Intérieur

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