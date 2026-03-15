Résultat municipale 2026 à Prailles-La Couarde (79370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Prailles-La Couarde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Prailles-La Couarde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Prailles-La Couarde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine FRAPPIER GAILLARD
Nadine FRAPPIER GAILLARD (15 élus) Agir ensemble pour Prailles La Couarde 		246 56,29%
  • Nadine FRAPPIER GAILLARD
  • Christophe JOFFRIT
  • Caroline ROCHER
  • Yannick MECHIN
  • Dany BRICOU
  • Pascal BAILLIER
  • Marie Christine GROLLEAU
  • Vincent PALLUAU
  • Mélanie GODERIAUX
  • Grégory TREFFOT
  • Stéphanie DESREUMAUX
  • Nicolas MAUREL
  • Geneviève CHEVALLIER
  • Jean-Luc GUERAIN
  • Elodie LAFORGE
Charlotte AUBOUIN-DESMIER
Charlotte AUBOUIN-DESMIER (4 élus) TOUS UNIS AUTOUR D'UN VILLAGE VIVANT 		191 43,71%
  • Charlotte AUBOUIN-DESMIER
  • Sébastien WATRIN
  • Gaëlle DE OLIVEIRA ROCHA
  • David BAUDOUIN
Participation au scrutin Prailles-La Couarde
Taux de participation 62,30%
Taux d'abstention 37,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 461

Source : ministère de l’Intérieur

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