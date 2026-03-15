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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Prailles-La Couarde Comment la population de Prailles-La Couarde peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,68%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Avec ses 9,84% d'agriculteurs pour 936 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (6,74%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,89%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Prailles-La Couarde mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,75% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Prailles-La Couarde Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Prailles-La Couarde il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 19,43% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 38,94% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 13,31% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Prailles-La Couarde comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 24,24% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 32,79% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 35,57% lors du vote définitif.

16:58 - Une abstention de 53,76 % à Prailles-La Couarde aux dernières municipales Pour cette municipale, l'abstention à Prailles-La Couarde sera primordiale dans l'issue du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 53,76 % lors des dernières élections municipales, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que débutait la crise du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 20,71 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,89 % en 2022 à seulement 28,73 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,32 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la ville apparaît in fine comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Prailles-La Couarde classée à gauche à l'issue de l'année de la dissolution Lors des dernières européennes, le podium à Prailles-La Couarde s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (24,24%), devançant Raphaël Glucksmann (19,83%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (11,02%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Delphine Batho (Ecologistes) à l'avant de la course avec 45,29% au premier tour, devant Mélody Garault (Rassemblement National) avec 32,79%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Delphine Batho culminant à 64,43% des voix localement. Le paysage politique de Prailles-La Couarde a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Prailles-La Couarde il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Prailles-La Couarde choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 27,03% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 25,09%. Lors de la finale de l'élection à Prailles-La Couarde, les électeurs accordaient 61,06% pour Emmanuel Macron, contre 38,94% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Prailles-La Couarde soutenaient en priorité Delphine Batho (Nupes) avec 48,73% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Delphine Batho virant de nouveau en tête avec 66,97% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Prailles-La Couarde comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - À Prailles-La Couarde, les impôts sont en hausse avant le scrutin En termes d'impôts locaux à Prailles-La Couarde, le produit fiscal par ménage s'est établi à 562 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 464 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 31,31 % en 2024 (contre 12,61 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 6 840 € en 2024, contre 101 300 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,41 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Prailles-La Couarde Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Prailles-La Couarde ? Précisons que les votants avaient la liberté de panacher à l'époque, cette élection s'étant tenue sans liste constituée. 19 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Nadine Frappier-Gaillard a recueilli le plus de voix avec 96,78% des soutiens, devant Roselyne Demion Jacinto qui a recueilli 299 suffrages en sa faveur (96,14%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Sébastien Belaud, réunissant 96,14% des électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Prailles-La Couarde, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore peser. Dans le pays, le système électoral spécifique qui permettait les candidatures isolées appartient toutefois au passé.