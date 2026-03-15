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19:20 - Précigné : démographie et socio-économie impactent les municipales Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Précigné, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 2 900 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 180 entreprises, Précigné permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (79,02%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 47,38% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 38,56% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 416,87 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Précigné démontre l'attachement des habitants aux idées de la France.

17:57 - Quel score pour le RN à Précigné lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière bataille municipale à Précigné en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 35,15% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,27% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 31,28% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 65,48% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,20% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 48,95% pour le Rassemblement national. Il finira en tête avec 63,09% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Elise Leboucher.

16:58 - Quels niveaux de participation à Précigné aux dernières élections ? En marge de cette municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Précigné. Il y a six ans, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 66,60 %, au-dessus de la moyenne nationale (la participation se limitant à 33,40 %) alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 27,05 % dans la ville (72,95 % de participation). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 58,85 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 36,00 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 54,23 %. Regarder à la loupe ce parcours lors des dernières élections permet de ranger Précigné comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment Précigné a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Précigné avaient poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 45,20% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Précigné avaient ensuite placé en tête Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) avec 48,95% au premier tour, devant Sylvie Casenave-Péré (Majorité présidentielle) avec 30,05%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-Caroline Le Pen culminant à 63,09% des voix dans la commune. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Précigné s'était massivement dirigée vers le Rassemblement national Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Précigné accordaient leurs suffrages à Raymond de Malherbe (RN) avec 31,28% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,48% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Précigné plaçaient Marine Le Pen en tête avec 35,15% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 29,91%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,27% pour Marine Le Pen, contre 46,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Précigné révèle ainsi un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité à Précigné Avec la montée des prélèvements locaux à Précigné, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 7,10 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 21 010 €. Une recette bien loin des 200 100 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Précigné s'est établi à 42,69 % en 2024 (contre 20,73 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale s'établit à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Précigné a atteint 733 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 486 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Précigné Il peut se révéler édifiant d'observer les scores des dernières municipales à Précigné. Sans aucune opposition, 'Vivre ensemble à précigné' menée par Jean-François Zalesny a naturellement engrangé 540 voix (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour cette municipale 2026 à Précigné, cet équilibre pose les bases. À l'occasion des résultats des élections municipales cette fois, l'enjeu sera de voir si une véritable opposition se manifeste. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse particulièrement clair a déjà été fourni.