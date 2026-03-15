Résultat municipale 2026 à Précigné (72300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Précigné a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Précigné, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Précigné [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël GAUDIN
Joël GAUDIN (18 élus) Précigné, ensemble pour notre avenir 		712 53,06%
  • Joël GAUDIN
  • Marie-Claude TALINEAU
  • Alain PASQUEREAU
  • Jocelyne BERTIN
  • Patrick FERRANT
  • Monique LELARGE
  • Didier DESBROSSES
  • Estelle DENIAU
  • Anthony VEILLARD
  • Valérie MAINGRET
  • Thierry PELTIER
  • Nicole PIPELIER
  • Alexandre PROVOST
  • Laura GRUILLOT
  • Jean-Yves POIRRIER
  • Dominique CLAISSE
  • Yves GUILBERT-ROED
  • Adeline COUDROUX
Didier PELTIER
Didier PELTIER (5 élus) Vivre Précigné 		630 46,94%
  • Didier PELTIER
  • Manon FORGET
  • Gilles ROUSSELET CAVELIER D'ESCLAVELLES
  • Anne HORPIN
  • Jérôme ALLARD
Participation au scrutin Précigné
Taux de participation 61,90%
Taux d'abstention 38,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 1 376

Source : ministère de l’Intérieur

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