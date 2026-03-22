Résultat de l'élection municipale 2026 à Prémery : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Prémery [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Prémery sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Prémery.
L'actu des élections municipales 2026 à Prémery
11:43 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Prémery dimanche dernier ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Prémery, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a mobilisé 68,00 % des électeurs sur place. C'est Dominique Wiatr qui a dominé en s'adjugeant 48,94 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Éric Boubin est arrivé en deuxième position avec 20,57 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Bruno Motyka s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Dominique Jolly Meilhan a récolté 13,36 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Prémery
Le deuxième tour des élections municipales à Prémery a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dominique Wiatr
Divers
ENSEMBLE A PRÉMERY
|
|
Éric Boubin
Divers
Prémery, un avenir à partager
|
|
Dominique Jolly Meilhan
Divers
Agir pour Prémery
|
|
Bruno Motyka
Divers
Prémery et ses hameaux autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Prémery
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique WIATR (Ballotage) ENSEMBLE A PRÉMERY
|414
|48,94%
|Éric BOUBIN (Ballotage) Prémery, un avenir à partager
|174
|20,57%
|Bruno MOTYKA (Ballotage) Prémery et ses hameaux autrement
|145
|17,14%
|Dominique JOLLY MEILHAN (Ballotage) Agir pour Prémery
|113
|13,36%
|Participation au scrutin
|Prémery
|Taux de participation
|68,00%
|Taux d'abstention
|32,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Nombre de votants
|899
Source : ministère de l’Intérieur
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