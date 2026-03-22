Résultat de l'élection municipale 2026 à Prémery : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Prémery

Le deuxième tour des élections municipales à Prémery a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dominique Wiatr
Dominique Wiatr Divers
ENSEMBLE A PRÉMERY
  • Dominique Wiatr
  • Marie-Laure Giraud
  • Marc Chateau
  • Martine Stimac
  • Patrick Berger
  • Élisabeth Judas
  • Alexis Marceau
  • Annick Hennebert
  • Alexis Pouye
  • Marie-Florence Senneton
  • Jérôme Gauthier
  • Véronique Tournadre
  • Michel Durin
  • Danielle Charton
  • Antonio Aguiar Abade
  • Marion Floret
  • Freddy Duez
  • Valérie Brunet
  • Julien Taillandier
Éric Boubin
Éric Boubin Divers
Prémery, un avenir à partager
  • Éric Boubin
  • Sabine Champagne (goulet)
  • Gilbert Stimac
  • Soïsic Penru (leclercq)
  • Gérard Beys
  • Pascale Fassier (pierrat)
  • Nicolas Boubin
  • Sylvie Roger
  • Lionel Rignault
  • Florence Bonnot
  • Franck Goulet
  • Mathilde Guillaume
  • Roland Gauchot
  • Elodie Vial
  • Thierry Penru
  • Hélène Costes
  • Geoffrey Leclercq
  • Marie Remont (bélème)
  • Michel Tissier
Dominique Jolly Meilhan
Dominique Jolly Meilhan Divers
Agir pour Prémery
  • Dominique Jolly Meilhan
  • Mickaël Guillaume
  • Sylvie Camier
  • Norbert Knafel
  • Nelly Del Corso
  • Gérard Barbier-Billon
  • Marjorie Leclercq
  • Adam de Oliveira
  • Sylvie Chambionnat
  • Thierry Moreau
  • Céline Wenger
  • Julien Maudrait
  • Françoise Del Piccolo
  • Pascal Durcy
  • Martine Riblet
  • Patrice Argentero
  • Marie Giroux
  • Jean Marceau
  • Marie Hélène Berthelier
Bruno Motyka
Bruno Motyka Divers
Prémery et ses hameaux autrement
  • Bruno Motyka
  • Amélie Lebrun
  • François Lelievre
  • Brigitte Motyka
  • Philippe Berquier
  • Martine Pavlic
  • André Latouche
  • Mireille Palhares Martins
  • Thomas Dedier
  • Marie-Christine Cliche
  • Gilles Brugiotti
  • Marie Artige
  • Vincent Maudet
  • Noura Goguillon
  • Patrick Vannier
  • Marie-Luce Guinon
  • Philippe Palhares Martins
  • Suzanne Seabra
  • Baptiste Rappeneau
  • Martine Castellini

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Prémery

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique WIATR
Dominique WIATR (Ballotage) ENSEMBLE A PRÉMERY 		414 48,94%
Éric BOUBIN
Éric BOUBIN (Ballotage) Prémery, un avenir à partager 		174 20,57%
Bruno MOTYKA
Bruno MOTYKA (Ballotage) Prémery et ses hameaux autrement 		145 17,14%
Dominique JOLLY MEILHAN
Dominique JOLLY MEILHAN (Ballotage) Agir pour Prémery 		113 13,36%
Participation au scrutin Prémery
Taux de participation 68,00%
Taux d'abstention 32,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 899

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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