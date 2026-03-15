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19:19 - Préseau : élections municipales et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Préseau, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 083 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 92 entreprises, Préseau offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 27,62% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 21,43 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Préseau manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - À Préseau, le vote RN s'annonce fort aux municipales Le parti nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Préseau il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,86% des votes lors du tour de chauffe, puis serrait de près Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,93% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 30,03% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 43,19% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,00% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 46,54% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 49,86% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Préseau En parallèle de cette élection municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Préseau. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 41,06 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 58,94 %) alors que la pandémie du Covid-19 pesait sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention se fixer à 24,33 % au premier tour (26,31 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,35 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,04 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 48,42 % d'abstention. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Comment Préseau a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Préseau avaient favorisé Laurence Bara (Rassemblement National) avec 46,54% au premier tour, devant Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) avec 34,05%. Au second tour, c'est en revanche Valérie Létard (Union des Démocrates et Indépendants) qui a doublé son adversaire avec 50,14% des suffrages exprimés. Les élections européennes précédemment à Préseau avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,00%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 13,58% des suffrages. L'orientation des électeurs de Préseau a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une ville politiquement partagée, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Préseau apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Préseau se positionne comme une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Préseau tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,86% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,93% pour Marine Le Pen, contre 49,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Préseau portaient leur choix sur Béatrice Descamps (Divers droite) avec 40,36% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,81% des suffrages.

12:58 - La fiscalité locale à Préseau, un sujet électoral ? Reflet d'une pression fiscale stabilisée depuis 2020 à Préseau, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 21,41 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 6 800 euros environ, bien en deçà des 326 820 € enregistrés en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, se trouve aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Préseau est passé à environ 44,39 % en 2024 (contre 25,10 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Préseau a atteint 574 € en 2024 (contre 572 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections à Préseau Les résultats des dernières élections municipales à Préseau ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Sandrine Francois-Lagny a surclassé ses rivaux avec 547 voix (57,94%). Derrière, Jean-Marc Richard a rassemblé 23,62% des voix. Le trio de tête a été complété par Michel Royer, rassemblant 18,43% des voix. Cette victoire écrasante de Sandrine Francois-Lagny a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Préseau, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.