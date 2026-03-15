Résultat municipale 2026 à Préseau (59990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Préseau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Préseau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Préseau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine FRANCOIS-LAGNY
Sandrine FRANCOIS-LAGNY (15 élus) Préseau, Tout Simplement 		571 51,40%
  • Sandrine FRANCOIS-LAGNY
  • Daniel DOLPHIN
  • Chantal CHARLES
  • Benoit LAGNY
  • Cécile DUTILLEUL
  • Jean-Pierre SPYCHALA
  • Anne-Flore DESAINT
  • Patrick PLUCHARD
  • Anne-Sophie BOONE
  • Denis AUVERLOT
  • Lucie DIVERCHY
  • Luc OCCHIONERO
  • Elisabeth GAUTIEZ
  • Maxime MIKOLAJCZAK
  • Anne-Sophie LAMAND
Eric CHEVALIER
Eric CHEVALIER (4 élus) Préseau la Ruralité Dynamique 		540 48,60%
  • Eric CHEVALIER
  • Fabienne RIGAUT
  • Abdelkader BENHAMMOU
  • Coralie PLATRIEZ
Participation au scrutin Préseau
Taux de participation 71,22%
Taux d'abstention 28,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 141

Source : ministère de l’Intérieur

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