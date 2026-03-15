Résultat municipale 2026 à Presles-en-Brie (77220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Presles-en-Brie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Presles-en-Brie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Presles-en-Brie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yoann COSSEVE
Yoann COSSEVE (15 élus) POUR PRESLES EN BRIE 		578 55,74%
  • Yoann COSSEVE
  • Sandrine DESFORGES
  • Daniel LANDRY
  • Isabelle DUVAL
  • Philippe LOUISE DIT MAUGER
  • Gaëlle RETAILLEAU
  • Christophe DÉSIRÉ
  • Gabrielle LE MOËL
  • Patrick CHATAIN
  • Nathalie DÉSIRÉ
  • Philippe BERTRAM
  • Soufya EL HAJJAMI
  • Fabrice BAPTISTA
  • Myriam PETILLION
  • Nelson DA SILVA
Régis THAUVIN
Régis THAUVIN (4 élus) PRESLES-EN-BRIE, ENSEMBLE CULTIVONS DEMAIN 		459 44,26%
  • Régis THAUVIN
  • Rolande RICHARD
  • Jérome HARAND
  • Carine PIEDADE
Participation au scrutin Presles-en-Brie
Taux de participation 62,63%
Taux d'abstention 37,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 059

Source : ministère de l’Intérieur

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