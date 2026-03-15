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19:20 - Comprendre l'électorat de Presles-en-Brie : un regard sur la démographie locale Quelle influence la population de Presles-en-Brie exerce-t-elle sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 6,44% et une densité de population de 135 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 741 euros par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 1108 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,30%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (5,13%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,72% à Presles-en-Brie, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Quel poids pour le RN à Presles-en-Brie aux derniers scrutins ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté pour la dernière élection municipale à Presles-en-Brie il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 27,63% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 46,51% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 26,72% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Presles-en-Brie comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,12% aux élections européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 42,22% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 54,51% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Céline Thiébault-Martinez.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Presles-en-Brie au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche à Presles-en-Brie, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 34,58 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. 527 votants s'étaient alors manifestés alors que le Covid-19 faisait planer une ombre sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 78,84 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 49,22 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 68,73 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation arrivait à 54,47 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune en retrait des urnes par rapport au reste du pays. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Presles-en-Brie, cet élément aura en définitive un rôle clé sur les résultats.

15:59 - Qui a dominé les votes il y a deux ans à Presles-en-Brie ? Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Presles-en-Brie avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,12%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 10,98% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Presles-en-Brie accordaient leurs suffrages à Morgann Vanacker (Rassemblement National) avec 42,22% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Morgann Vanacker culminant à 54,51% des votes dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Presles-en-Brie demeurait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, solidifiant son positionnement.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Presles-en-Brie s'était fortement ancrée à le RN La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Presles-en-Brie privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,63%), devançant ainsi Emmanuel Macron avec 26,32%. Lors de la finale de l'élection à Presles-en-Brie, les électeurs accordaient 53,49% pour Emmanuel Macron, contre 46,51% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Presles-en-Brie portaient leur choix sur Morgann Vanacker (RN) avec 26,72% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Michèle Peyron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 57,52%.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Presles-en-Brie Côté fiscalité de Presles-en-Brie, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 989 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 907 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 39,84 % en 2024 (contre 21,84 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 13 100 euros en 2024. Un produit qui est loin des quelque 355 700 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,97 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Dominique Rodriguez s'est imposé à Presles-en-Brie À Presles-en-Brie, les résultats du scrutin municipal précédent ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Un avenir pour presles' menée par Dominique Rodriguez a logiquement obtenu 479 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Presles-en-Brie, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte déjà un début de réponse limpide.