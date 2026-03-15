Résultat de l'élection municipale 2026 à Presles : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Presles

Tête de listeListe
Hervé Souprayen
Hervé Souprayen Liste Divers
PRESLES A COEUR DE VILLAGE
  • Hervé Souprayen
  • Anissa Bendhiaf
  • Rémi Barthas
  • Dorine Irles
  • Gérard Alcan
  • Prescillia Soares
  • Benoît Blais
  • Anael Thirard
  • Brice Baillon
  • Samya Batik
  • Samy Oulaïd
  • Véronique Levaux
  • Chouaibou Traore
  • Sabine Potier
  • Fernando Arteaga
  • Valérie Prigent
  • Usman Muhammad
  • Léopoldine Livet
  • Amara Diaby
  • Mylène Mathieu
  • Alexandre Livet
  • Christelle Cacais
  • Jean-Baptiste Demilly
  • Elodie Atine
  • Vincent Raymond
  • Severine Peltier
  • Franck Thirard
  • Laurence Dubin
  • Dominique Brousse
Céline Caudron
Céline Caudron Liste divers droite
PRESLES 2026
  • Céline Caudron
  • Patrick Raoult
  • Patricia Goasdoue
  • Thomas Proust
  • Françoise Godenne
  • Michel Watier
  • Martine Tissu
  • Fabien Volle
  • Monique Robert
  • Thierry Chaumerliac
  • Celine Galland
  • Serge Ghillebaert
  • Catherine Devilard
  • Edouard Degremont
  • Morgane Rabischung
  • Franck Marchal
  • Aude Mazurelle
  • Eric Devilard
  • Audrey Sabourin
  • Jean-Michel Lecaille
  • Ambre Ollivier
  • Alban Rangier
  • Cécile Fetre
  • Daniel Brisard
  • Tatiana d'Andrea
  • Jalil Cherraf
  • Patricia Wosinski
  • Daniel Antunes
  • Virginie Lambert
David Grandinetti
David Grandinetti Liste divers centre
ENSEMBLE POUR PRESLES
  • David Grandinetti
  • Anne-Laure Boncori
  • Pascal Barbier
  • Daikha Bricout
  • Jean-Marc Hennebert
  • Cécile Callewaert
  • Jean-Marc Dellapina
  • Paola de Santis
  • Sarkis Astourian
  • Elisabeth Dabancourt
  • Sylvain Fidele
  • Amy Thiébaut
  • Loïc Mahé
  • Léah Lami
  • Jean Nattier
  • Brigitte Lesueur
  • Gilles Simon
  • Kimberley Dorion
  • Johnny Pépiot
  • Lina de Santis
  • Anthony Venault
  • Béatrice Surmont
  • William Adelaide
  • Maria Dominguez
  • Konstantin Curuvija
  • Lorie Barghi
  • Jonathan Hadengue

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bemels
Pierre Bemels (27 élus) Liste d'interet communal de la majorite sortante 		697 100,00%
  • Pierre Bemels
  • Céline Caudron
  • Hervé Weiffenbach
  • Patricia Goasdoue
  • Michel Watier
  • Aïcha Fourcroix
  • Thierry Chaumerliac
  • Martine Tissu
  • Patrick Raoult
  • Françoise Godenne
  • Edouard Degremont
  • Tatiana D'andrea
  • Pascal Barbier
  • Monique Robert
  • Sébastien Schillinger
  • Chrystelle Clement
  • Romain Prévalet
  • Cécile Callewaert
  • Serge Ghillebaert
  • Paola De Santis
  • Vincent Bruel
  • Cécile Dolques
  • Laurent Cohen
  • Sylvie Guimiot
  • Fabien Volle
  • Allyson Pallud
  • Hubert De Rancourt
Participation au scrutin Presles
Taux de participation 29,10%
Taux d'abstention 70,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 792

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Bemels
Pierre Bemels (22 élus) Liste d'intérêt communal de la majorité sortante 		1 066 58,79%
  • Pierre Bemels
  • Françoise Chaumerliac
  • Gérard Scholla
  • Patricia Goasdoue
  • Hervé Weiffenbach
  • Anne-Marie Lambel
  • Serge Regnier
  • Martine Tissu
  • Anthony Fournival
  • Aïcha Fourcroix
  • Thierry Chaumerliac
  • Céline Caudron
  • Michel Watier
  • Michelle Berthault
  • Reynald Garcia
  • Tatiana D'andrea
  • Arnaud Rebiscoul
  • Françoise Godenne
  • Kevin Roth
  • Johanna Voisin
  • Charles Reinert
  • Iva Tremer
Laurence Dubin
Laurence Dubin (3 élus) Presles, pour vous, avec vous. 		445 24,54%
  • Laurence Dubin
  • Gilles Monsillon
  • Keoboupha Sokanthong
Frédéric Fisseux
Frédéric Fisseux (2 élus) Presles a venir 		302 16,65%
  • Frédéric Fisseux
  • Sylvie Seurin
Participation au scrutin Presles
Taux de participation 68,02%
Taux d'abstention 31,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 1 872

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