Résultat de l'élection municipale 2026 à Presles : les infos en direct

Programme de Céline Caudron à Presles (PRESLES 2026 UNE HISTOIRE UN AVENIR)

Équipe municipale

La liste des candidats pour les élections municipales de Presles comprend des membres expérimentés et diversifiés. Parmi eux, Patrick RAOULT et Patricia GOASDOUÉ sont des maires adjoints sortants ayant une longue expérience dans la fonction publique. D'autres candidats, comme Thomas PROUST et Françoise GODENNE, apportent des compétences variées du secteur privé et de l'éducation.

Élections municipales

Les élections municipales à Presles se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Ces élections sont cruciales pour l'avenir de la commune et permettront aux citoyens de choisir leurs représentants. La participation des électeurs sera essentielle pour garantir une représentation démocratique.

Engagement communautaire

Les candidats s'engagent à mettre en œuvre des mesures concrètes et utiles pour la communauté. Ils visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Presles à travers des initiatives légales et applicables. L'accent est mis sur la collaboration entre les différents acteurs locaux pour un développement harmonieux.

Contributions professionnelles

La diversité des parcours professionnels des candidats enrichit le conseil municipal potentiel. Des experts comme Morgane RABISCHUNG, avocate, et Éric DEVILARD, chef d'équipe en mécanique, apportent des compétences spécifiques. Cette variété permet d'aborder les enjeux locaux sous différents angles et d'élaborer des solutions adaptées.