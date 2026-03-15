Résultat de l'élection municipale 2026 à Presles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Presles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Presles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Presles.
L'actu des élections municipales 2026 à Presles
13:45 - Les impôts locaux ont-ils baissé à Presles avant les élections municipales de 2026 ?
Reflet d'une pression fiscale en diminution depuis 2020 à Presles, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 29,87 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 171 970 €, marquant une forte baisse face aux 1 917 630 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Presles est passé à un peu moins de 43,94 % en 2024 (contre 26,76 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Presles a atteint 1 101 € en 2024 (contre 1 412 € en 2020).
11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Presles
Les résultats des précédentes municipales à Presles ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Liste d'interet communal de la majorite sortante' menée par Pierre Bemels a naturellement recueilli 697 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Presles, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces municipales sera de déterminer si une réelle opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. C'est probablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur que la réponse est à trouver.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Presles ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Presles sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes municipales s'est déroulé de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Les 4 bureaux de vote de la ville de Presles sont accessibles jusqu'à 20 heures pour recevoir les citoyens. Pour connaître les résultats à Presles, rendez vous ici même dès 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Presles
|Tête de listeListe
|
Hervé Souprayen
Liste Divers
PRESLES A COEUR DE VILLAGE
|
|
Céline Caudron
Liste divers droite
PRESLES 2026
|
|
David Grandinetti
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR PRESLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bemels (27 élus) Liste d'interet communal de la majorite sortante
|697
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Presles
|Taux de participation
|29,10%
|Taux d'abstention
|70,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|792
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Bemels (22 élus) Liste d'intérêt communal de la majorité sortante
|1 066
|58,79%
|
|Laurence Dubin (3 élus) Presles, pour vous, avec vous.
|445
|24,54%
|
|Frédéric Fisseux (2 élus) Presles a venir
|302
|16,65%
|
|Participation au scrutin
|Presles
|Taux de participation
|68,02%
|Taux d'abstention
|31,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|1 872
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